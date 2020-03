Christofer souligne que la vie de Fani garde plus d’épisodes sordides que la disparition de sa mère

Christofer Guzmán s’est soumis au polygraphe de Conchita dans ‘Saturday deluxe’ pour répondre à quelques questions sur la vie de sa fiancée, Fani Carbajo. Parmi les choses que la machine à vérité a confirmées, il y avait le triste épisode que le couple avait déjà raconté dans le passé: ensemble ils ont dû fouiller Madrid pour la mère du concurrent de «Survivientes 2020», qui a disparu soudainement et avec qui il avait une relation très éloignée.

Christofer se soumet au polygraphe dans ‘Saturday Deluxe’

Jorge Javier Vázquez a souligné le caractère inhabituel de la situation et a voulu savoir quel épisode avait le plus surpris Christofer dans la vie de sa petite amie, mais le participant à «L’île des tentations» n’était pas disposé à dire que c’était «par respect» elle, sa mère et ses proches. ” Kiko Matamoros lui a alors demandé s’il y avait un épisode plus sordide que celui de la disparition de la mère de Fani, auquel Christofer a répondu oui. et qu’elle avait eu lieu pendant son enfance.

“Il n’a pas eu une vie facile”, a-t-il expliqué très sérieusement. l’invité, qui a refusé de développer cet épisode. Il a également reconnu qu’il ne savait pas si Fani serait disposée à s’asseoir un jour sur un poste de télévision pour raconter les situations difficiles qu’elle a traversées pendant son enfance et son adolescence, car “c’est un sujet qu’elle porte au plus profond de lui”. Mais il a dit une chose avec certitude: il a pardonné à Fani son amour pour elle, pas son passé familial dramatique.

Il a également veillé à ce que sa petite amie “va halluciner” lorsqu’il sortira de l’émission de téléréalité de survie et verra comment sa sœur Raquel, avec qui il n’a pas de bonnes relations, a parcouru les programmes Mediaset révélant leurs intimités. Une attitude qui ne convenait pas à Christofer: “Il m’a semblé honteux que la sœur soit sortie quand Fani n’est pas devant”.

Sur l’infidélité: “Je ne l’oublierai pas”

Christofer a affirmé qu’il avait pardonné l’infidélité de Fani avec Rubén, mais le polygraphe était responsable du rejet de cette affirmation. C’est alors que, très sérieusement, le Chilien a déclaré qu’il était impossible de bannir cette mémoire de son esprit: “Je ne l’oublierai pas”. L’interviewé a expliqué qu’il verbalisait ces sentiments et qu’il en parlait avec son partenaire. Pour l’empêcher de sombrer dans cette douloureuse mémoire, Jorge Javier a changé le sujet de la conversation et Il a demandé si c’était très sexuel. “Pour moi tous les jours”Répondit Christofer. “Et pour moi aussi”, a répondu le présentateur en riant.

