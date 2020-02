The Portable Door: Christoph Waltz et Guy Pearce joueront dans un film de comédie fantastique

Selon The Hollywood Reporter, Muppets créateur The Jim Henson Company est en train de développer une adaptation cinématographique de La porte portable, basé sur la comédie d’aventure fantastique de l’auteur Tom Holt J.W. Nouvelle série Wells & Co. Christoph Waltz, lauréat d’un Oscar, et Guy Pearce, lauréat d’un Emmy, ont signé pour jouer en face de Patrick Gibson (L’OA, Tolkien) avec Waltz, Pearce et Gibson décrivant les rôles du méchant Humphrey Wells, du gobelin changeant de forme Dennis Tanner et du personnage principal Paul Carpenter, respectivement.

«Nous avons été particulièrement attirés par le potentiel de franchise qui plaira à la foule de The Portable Door, avec son humour grinçant et relatable rendu populaire dans des émissions comme The Office, et son riche décor de fantaisie Harry Potter». Productrice et PDG de The Jim Henson Company, Lisa Henson a déclaré dans un communiqué. “Une fois que nous avons réussi à inciter le réalisateur accompli et polyvalent Jeffrey Walker à rejoindre le projet, nous savions que nous avions quelqu’un de parfaitement adapté pour rassembler ce ton unique et fonder le film pour son public.”

Publié pour la première fois en 2003, La porte portable était le premier opus du J.W. de Tom Holt. Série Wells & Co qui a été suivie de six suites: Dans tes rêves (2004); Terre, air, feu et crème anglaise (2005); Vous n’avez pas besoin d’être méchant pour travailler ici, mais cela aide (2006); La meilleure souricière (2008); Peut contenir des traces de magie (2009); La vie, la liberté et la poursuite des saucisses (2011). Les deux premiers romans tournaient autour du personnage de Paul Carpenter tandis que les livres suivants ont chacun leur propre protagoniste.

Le synopsis officiel de The Portable Door se lit comme suit: “Commencer un nouvel emploi est toujours stressant (surtout lorsque vous n’en voulez pas particulièrement), mais lorsque Paul Carpenter arrive au bureau de J. W. Wells, il n’a aucune idée des problèmes qui se présentent. Parce qu’il est sur le point de découvrir que l’établissement apparemment respectable qui paie maintenant son salaire est en fait le front d’une organisation profondément sinistre qui a un programme particulier très puissant. Il semble que la moitié du temps, ses patrons sont partis avec les fées. Mais ils ne le sont pas, bien sûr …Ils sont partis avec les gobelins. “

Humphrey Wells de Waltz est le PDG de J.W. Wells & Co, qui est décrit comme un méchant charismatique qui perturbe le monde de la magie en apportant une stratégie d’entreprise moderne à d’anciennes pratiques magiques. Tandis que Dennis Tanner de Pearce est un gobelin de changement de forme pris au piège dans la gestion intermédiaire de l’organisation.

La porte portable le film sera réalisé par Jeffrey Walker à partir d’un scénario écrit par Leon Ford. Il s’agit d’une coproduction entre The Jim Henson Company, Story Bridge Films et Archlight Films avec Lisa Henson de Jim Henson et Blanca Lista et Todd Fellman de Story Bridge comme producteurs.

