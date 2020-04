Christoph Waltz ne parlera toujours pas de son rôle dans «No Time To Die»

Christoph Waltz reste toujours discret sur son rôle dans le prochain film de James Bond, No Time To Die.

Le coronavirus a malheureusement mis tout Hollywood à l’arrêt, plusieurs films et émissions de télévision étant repoussés et les productions suspendues. Le dernier film de James Bond, No Time to Die, a été l’un des premiers à le faire, car les inquiétudes concernant la pandémie sont devenues plus sérieuses. Malheureusement, cela signifie également que Christoph Waltz doit garder le silence sur son rôle dans le prochain film.

Dans les films, Christoph Waltz joue la version redémarrée d’Ernst Stavro Blofeld. Apparaissant pour la première fois dans Spectre, la version de Christoph Waltz de Blofeld a finalement été révélée être le frère adoptif de James Bond et nombre de ses actions étaient motivées par le désir de lui faire du mal. Son personnage a finalement survécu aux événements de Spectre, mais non sans avoir été lourdement marqué et emprisonné.

Christoph Waltz devrait reprendre le rôle du prochain film de James Bond, No Time To Die. L’ampleur du rôle qu’il jouera dans le film a cependant été remise en question, étant donné que le film semble pousser Rami Malek’s Safin comme le principal antagoniste du film. Lors d’une récente interview avec Collider, Christoph Waltz a été invité à révéler quoi que ce soit de plus sur le personnage de No Time To Die. L’acteur a cependant refusé de révéler plus de détails sur le film:

Vous verrez quand vous le verrez. [Laughs] Vous verrez ce que c’est quand vous le verrez. Il ne serait plus disponible sans le virus. Ils l’ont donc repoussé en novembre. J’ai également été déçu car je ne voulais pas esquiver les questions. Mais on verra. Non, c’était nécessaire. C’était génial et revenons à ce sujet après l’avoir vu.

Quel rôle pensez-vous que Blofeld de Christoph Waltz jouera dans No Time To Die? Avez-vous hâte de voir le prochain film de James Bond? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de No Time to Die de Daniel Craig:

Bond a quitté le service actif et jouit d’une vie tranquille en Jamaïque. Sa paix est de courte durée lorsque son vieil ami Felix Leiter de la CIA arrive pour demander de l’aide. La mission de sauver un scientifique kidnappé s’avère être beaucoup plus perfide que prévu, conduisant Bond sur la piste d’un mystérieux méchant armé d’une nouvelle technologie dangereuse.

Réalisé par Cary Joji Fukunaga à partir d’un scénario co-écrit par Neal Purvis & Robert Wade et Phoebe Waller-Bridge, No Time to Die stars Daniel Craig, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Lea Seydoux, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Rami Malek, Ana de Armas, Lashana Lynch, Billy Magnussen, David Dencik et Dali Benssalah.

No Time To Die sortira en salles le 25 novembre 2020.

Source: collisionneur