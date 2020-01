Christophe Beck composera le score de WandaVision

Le compositeur Christophe Beck a annoncé qu’il allait marquer la prochaine série Disney +, Marvel’s WandaVision.

Il a auparavant travaillé sur une variété de projets différents, notamment Frozen, The Hangover, Edge of Tomorrow et Buffy the Vampire Slayer, ainsi que Ant-Man et Ant-Man and the Wasp de Marvel.

WandaVision arrivera à Disney + fin 2020 et verra Elizabeth Olsen et Paul Bettany revenir sous le nom de Scarlet Witch and Vision. La série comprendra 6 épisodes et sera dirigée par Matt Shakman.

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.