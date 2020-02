Christophe Gans développe de nouveaux films Silent Hill et Fatal Frame!

Le genre de film de jeu vidéo semble être de retour sur une séquence chaude au cours des dernières années avec l’arrivée de Détective Pikachu et le prochain Sonic l’hérisson. Le réalisateur français Christophe Gans a révélé qu’il était prêt à revenir dans le monde avec une nouvelle adaptation de Silent Hill, ainsi que l’apport de Koei Tecmo Cadre fatal au grand écran! (Via BloodyDisgusting)

Dans une interview avec le site français Allocine, et traduit par divers sites dont Rely on Horror, Gans a révélé qu’il avait «deux projets de films d’horreur» en préparation avec l’aide du producteur Victor Hadida, avec qui il a travaillé et de son frère Samuel Hadida sur le 2006 Silent Hill film.

“Je travaille sur l’adaptation du jeu vidéo Project Zero (note de l’éditeur, appelée Cadre fatal aux Etats-Unis)», A déclaré Gans. “Le film se déroulera au Japon. Je ne veux surtout pas déraciner le jeu de sa maison hantée japonaise, et nous travaillons également sur une nouvelle Silent Hill. le Silent Hill projet sera toujours ancré dans cette ambiance de petite ville américaine ravagée par le puritanisme. Je pense qu’il est temps d’en faire un nouveau.“

Gans a fait sensation auprès du public américain dès le premier Silent Hill film, qu’il a passé cinq ans à tenter d’obtenir les droits de la série et à envoyer une interview vidéo à Konami pour présenter son plan pour le film et son adoration pour les jeux, ce qui lui a valu le poste. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un succès critique, le film a été bien accueilli par le public pour sa fidélité au ton et à l’atmosphère des jeux, même si l’histoire elle-même a pris quelques libertés par rapport à ses sources. Le film a également été un succès au box-office, totalisant plus de 100 millions de dollars sur un budget de 50 millions de dollars, Gans annonçant peu après sa sortie qu’une suite a été éclairée par les producteurs.

Cette suite deviendrait 2012 Silent Hill: Révélation, Gans ayant choisi de ne pas écrire et diriger en raison de l’intérêt pour d’autres projets, et a été un désastre critique pour les critiques et le public pour son intrigue incompréhensible, une écriture terne et un effort apprivoisé pour recréer l’atmosphère de son prédécesseur et du matériel source.

UNE Cadre fatal l’adaptation du film est en préparation depuis 17 ans, remontant à DreamWorks en 2003, avec Robert Fyvolent et Mark R. Brinker attachés au scénario du projet, tandis que John Rogers devait produire et faire venir Steven Spielberg (Ready Player One) pour aider à peaufiner le script. Mais aucune nouvelle n’est venue depuis, la seule mise à jour étant en 2014 que le film était toujours en préparation et que Samuel Hadida serait désormais le principal producteur du projet.

Étant donné l’adoration de Gans pour les documents sources et le désir de leur rester fidèle, les fans devraient avoir une certaine excitation à propos de son annonce.

