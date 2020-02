Christophe Gans dit qu’il travaille sur de nouveaux films “Silent Hill” et “Fatal Frame”!

Cela fait près de dix ans maintenant que le Silent Hill la franchise était sur le grand écran, avec la première adaptation en 2006 suivie par le terne Silent Hill: Revelation en 2012. Ce putain de bon premier film fidèle au jeu a été réalisé par Christophe Gans, qui semble avoir fait l’annonce surprise qu’un nouveau film Silent Hill est en préparation!

S’adressant au site français Allocine et traduit par divers sites dont Rely on Horror, Gans a taquiné un nouveau film de Silent Hill et un Cadre fatal film aussi!

«J’ai deux projets de films d’horreur avec [producer] Victor Hadida », a déclaré Gans sur le site. “Je travaille à l’adaptation du jeu vidéo Project Zero (connu sous le nom de Fatal Frame aux États-Unis, ndlr). Le film se déroulera au Japon. Je ne veux surtout pas déraciner le jeu de sa maison hantée japonaise. Et nous travaillons également sur une nouvelle Silent Hill. “

Il a ajouté: «Le [Silent Hill] projet sera toujours ancré dans cette ambiance de petite ville américaine ravagée par le puritanisme. Je pense qu’il est temps d’en faire un nouveau. “

Gans a poursuivi en décrivant son expérience avec la réalisation du film de 2006 comme étant «beau», et que le studio lui permettait pleinement de faire le film * qu’il * voulait faire.

Quant à Fatal Frame, un film japonais en direct est sorti en 2014, et les plans d’un film pour le public américain remontent à 2003. Longtemps à venir!