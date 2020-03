Christopher Landon revient à Pen nouvelle activité paranormale

Christopher Landon revient au stylo pour une nouvelle activité paranormale

Alors qu’il était déjà occupé à travailler sur un nouveau film d’horreur d’échange corporel pour Blumhouse Productions, l’homme derrière le nom du studio indépendant a révélé que Christopher Landon (Jour de la mort heureuse 2U) revient au Activité paranormale franchise à stylo le septième versement à venir, selon JoBlo.

Dans une interview sur le podcast The Evolution of Horror, Jason Blum a répondu à une demande de mise à jour sur le septième épisode, dont la date de sortie est dans un an, à laquelle il a répondu que Landon, le “showrunner” de la série, reviendrait à la série, tout en confirmant qu’elle ne sera pas intitulée Activité paranormale 7.

Avant de créer la franchise slasher à boucle temporelle à succès critique et commerciale Jour de la mort heureuse, Landon était le scénariste principal du Paranormal franchise, en écrivant le script du deuxième opus et en continuant à écrire les troisième et quatrième films, ainsi qu’à diriger le spin-off de 2014 Ceux marqués.

2019 a marqué le dixième anniversaire de la sortie du premier film Paranormal Activity, qui a explosé au box-office national et a mis le monde de l’horreur en feu avec l’engouement des longs métrages trouvés. La première activité paranormale a été produite avec un budget de 15 000 dollars et s’est chiffrée à 193 millions de dollars dans le monde.

Activité paranormale a été suivi de cinq suites, explorant les différents coins du vague mythe établi dans le premier film et culminant dans la suite 3D de 2015, La dimension fantôme. Les six films ont rapporté plus de 890 millions de dollars dans le monde, un résultat impressionnant pour leurs micro-budgets et ont fait de la série l’une des nombreuses franchises d’horreur préférées des fans au milieu des années 2000.

Le réalisateur Oren Peli a dirigé le film original dans la franchise, et a tenté en vain de reproduire le succès du film avec d’autres projets de séquences trouvés comme Journaux de Tchernobyl et Zone 51 dans les théâtres, plus La rivière sur ABC. La franchise a également attiré les réalisateurs de Catfish Henry Joost et Ariel Schulman qui ont réalisé les troisième et quatrième films de la série.

Le septième Activité paranormale devrait sortir en salles le 19 mars 2021.