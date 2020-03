Christopher Landon travaille sur la prochaine «activité paranormale»

Après avoir initialement appelé The Ghost Dimension 2015 la «finale» Activité paranormale, Paramount Pictures et Blumhouse ont commencé à travailler sur une septième incarnation de la franchise qui devrait sortir au printemps prochain (19 mars 2021).

Cependant, aucun autre détail n’a été révélé Jason Blum est apparu sur le podcast “The Evolution of Horror” dans lequel il révèle que Christopher Landon est revenu à la franchise pour aider à développer le prochain épisode.

“Nous faisons une nouvelle activité paranormale, nous avons Chris Landon … il propose Paranormal Activity 7”, a expliqué Blum tout en soulignant que Paranormal Activity 7 n’est pas le titre du film mais qu’il s’agit de la septième activité paranormale.

Landon est devenu un favori ici à Bloody Disgusting. Il a non seulement écrit et réalisé Happy Death Day et sa suite Happy Death Day 2U, mais aussi Paranormal Activity: The Marked Ones and Scouts Guide to the Zombie Apocalypse. Il a également écrit Disturbia et Paranormal Activity 2-4.

Comme John Squires l’a déjà noté, en 2015, The Ghost Dimension était censé être le dernier versement de la franchise. Allons-nous obtenir une continuation du scénario original ou un redémarrage? Sera-ce même des images trouvées? Surveillez les mises à jour à mesure qu’elles arrivent.

