Christopher McQuarrie ne demandera plus jamais de faire un film de Superman

Mission: Impossible – Le réalisateur de Fallout, Christopher McQuarrie, a déclaré qu’il ne demanderait plus jamais à Warner Bros de faire un film Superman.

Avant d’entamer son mandat de directeur de la franchise Mission: Impossible, Christopher McQuarrie avait d’autres projets potentiels en tête. À un moment donné, il a présenté un film de Superman à Warner Bros. ainsi qu’une proposition écrite complète pour Green Lantern.Bien que Warner Bros.n’ait jamais dit non aux idées de Superman de Christopher McQuarrie, ils ne lui sont jamais revenus non plus. En raison de cette interaction, Christopher McQuarrie semble abandonner ses tentatives de faire un film Superman pour Warner Bros.

Plus tôt dans la journée, un fan a déclaré qu’il aurait aimé voir un film de Superman du réalisateur de Mission: Impossible. Christopher McQuarrie a répondu en disant qu’il ne demanderait plus jamais à Warner Bros.

Ai-je demandé une fois. Je ne demanderai plus jamais.

Plus tard, le créateur de Deadpool, Rob Liefeld, a pris part à la conversation, incitant Christopher McQuarrie à exprimer sa sympathie pour le sort de Warner Bros, mais savait où il en était maintenant:

Ils ont leurs propres problèmes et je sympathise. Profondément.

Mais après 25 ans à entendre non, même un idiot comme moi reçoit le message.

Je vais là où je suis valorisé.

Plus tard, le réalisateur de Mission: Impossible a clairement indiqué qu’il pensait que Superman était un grand personnage mais un défi:

Non. Superman est un personnage potentiellement génial – bien qu’il soit certes difficile.

Le studio continue d’essayer de le définir par qui il combat, pas par qui il EST. Pendant ce temps, le plus grand adversaire de Superman a toujours été lui-même.

Soyez fidèle à ce personnage et vous serez délivré.

Christopher McQuarrie a travaillé avec l’acteur Superman de DC Extended Universe Henry Cavill dans son film d’action acclamé par la critique, Mission: Impossible – Fallout.

Voici le synopsis du dernier film de Christopher McQuarrie, Mission: Impossible – Fallout:

Les meilleures intentions reviennent souvent pour vous hanter. MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT trouve Ethan Hunt (Tom Cruise) et son équipe du FMI (Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames) ainsi que des alliés familiers (Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan) dans une course contre la montre après une mission qui a mal tourné. Henry Cavill, Angela Bassett et Vanessa Kirby rejoignent également la distribution dynamique avec le cinéaste Christopher McQuarrie de retour à la barre.

Mission: Impossible – Fallout est désormais disponible sur les plateformes numériques, Blu-ray et DVD.

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe d’origine

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

