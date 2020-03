Christopher Meloni va surprendre Elliot Stabler dans le spin-off de SVU!

Deadline rapporte que Christopher Meloni va reprendre son Law & Order: SVU rôle d’Elliot Stabler dans une nouvelle série dramatique policière Dick Wolf. NBC a donné au projet une série de 13 épisodes, marquant la première émission dans le cadre du nouvel accord multiplateforme quinquennal de Wolf avec Universal Television.

Les retombées s’articuleront autour de l’unité du crime organisé du NYPD dirigée par Stabler et produite par Wolf, Arthur W. Forney et Peter Jankowski pour Wolf Entertainment et Universal TV. Il a été rapporté que Chicago P.D. le showrunner Matt Olmstead est considéré comme écrivain / showrunner pour le projet.

Avec la série se déroulant à New York, les possibilités sont infinies pour les croisements potentiels entre Law & Order: SVU, avec Mariska Hargitay et une réunion entre Stabler et Olivia Benson de Hargitay.

Meloni a joué le rôle principal masculin face à Hargitay pour les 12 premières saisons de Law & Order: SVU. L’acteur a remporté une nomination aux Emmy Awards en 2006 pour le rôle.

Après être parti SVU en 2011, Meloni a joué dans Syfy’s Content!, Fox’s Surviving Jack, WGA America’s Souterrain, True Blood de HBO et Hulu Le conte de la servante.