– Christopher Uckermann, ancien RBD, a une petite amie très sexy

Christopher Uckermann Il a surpris tout le monde en partageant et en révélant que son cœur avait un propriétaire. L’ex RDB a confirmé sa relation avec Muriel Hernández, mannequin et actrice.

Elle est également une blogueuse qui s’est distinguée par sa participation à la série ., “Prisonnier n ° 1”. En outre, elle a participé à l’émission de téléréalité mexicaine “Lucky Ladies”.

Souvenons-nous que la première fois que nous avons vu le Mexicain à l’écran, c’était en 2014 au programme, où les épouses de rockeurs mexicains montraient leur mode de vie.

Le mannequin à l’époque était marié à Randy ebrightbatteur Molotovet partagé des crédits avec d’autres couples de musiciens, comme Marichelo Puenteépouse de Jorge D’Alessio y Esmeralda Palaciosex-femme de Facundo.

Le mariage de Muriel et Randy a pris fin l’année dernière et elle s’est concentrée sur le renforcement de sa carrière artistique. Pour sa part, Christopher Uckermann est très réservé avec sa vie publique, mais il a un lien romantique avec le chanteur Belinda, son ex-partenaire Anahí, le conducteur Natalia Tellez, avec l’actrice Ana Serradilla et avec le modèle Bakuza Olguín.

