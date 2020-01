Chuck devient méchant dans «The Trap»

La finale de mi-saison de Supernatural a eu Chuck reprendre un casino dans des parties inconnues, et leurre Sam et Eileen dans un piège. Heureusement, Cass et Dean ont pu obtenir un sort pour contrecarrer Chuck / God de Michael (Adam). L’épisode neuf a repris Dieu et sa ruse, et les Winchesters séparés par deux missions différentes. Passons au récapitulatif.

Rob Benedict de «Supernatural» | Alberto E. Rodriguez / .

Chuck parle beaucoup trop mais aime la torture

Chuck a Sam et Eileen attachés au casino et il

explique comment il a orchestré la configuration avec Eileen revenant, trouvant les Winchesters,

et la «romance» entre Sam et Eileen. Nous aurions tous dû mieux savoir. Retour

au bunker, Dean craint que Cass et lui n’aient pas eu de leurs nouvelles.

Pendant que Chuck commence à torturer Sam avec un scalpel, Eileen appelle secrètement Dean pour qu’il puisse l’entendre. Chuck remarque et arrache le téléphone, salue Dean et jette le téléphone contre un mur. Il va ensuite pêcher la balle hors de l’épaule de Sam mais devient nerveux et décide de faire le faire à Eileen.

Chuck la contrôle et lui fait coller le scalpel en lui. Il souffre de sa torsion et ça ne marche pas. Sam saigne. Pendant ce temps, Dean avait juste assez de temps pour retracer l’appel dans une ville du Nebraska.

Chuck finit par arrêter la torture et guérit Sam. Il pense que l’espoir de Sam est la racine de son défi et dit: «Vous pensez toujours que vous pouvez gagner.» Il s’éloigne de ses résultats au niveau de Thanos et avec ses pouvoirs, montre à Sam ce qui se passe si les Winchesters gagnent.

Il a une montre qui avance dans le temps, et Sam peut cliquer sur n’importe quelle date pour voir l’avenir. Dans un scénario, Jodi appelle et dit que Claire est morte d’une chasse.

Dean et Cass sont dans la mission de Dieu mais ne s’en rendent pas compte

Cass et Dean vont au Purgatoire, et ils sont surveillés. Est-ce notre vieil ami Benny? Non, c’est un Léviathan. Il essaie d’attaquer mais Cass et Dean retournent le script. Ils apprennent que la «fleur de chardon» fleurit des cadavres pourris du Léviathan.

Ils obligent le prisonnier à les conduire là où ils poussent, et Dean pose des questions sur Benny. Il est mort. Le prisonnier les emmène dans un champ de fleurs de chardon mais c’est un piège et les Léviathans surgissent pour se battre. Cass est enfermé dans un cercle d’anges et Dean est assommé.

Chuck continue d’être diabolique, Dean trouve Cass

Toujours en train de regarder le scénario, Sam voit la planète envahie

avec des monstres et Cass est parti. Loups, vampires, etc. Tous ceux qu’ils aiment sont

mort, et Chuck continue de manipuler Sam. Sam continue de regarder les frères

poursuivre le même nid responsable de la mort de Claire. Ils rentrent chez eux en colère

et déçus, et cela montre qu’ils ont été transformés en monstres!

Leurs amis chasseurs viennent après eux – Jodi et Bobby – et les

Les winchesters sont tués. Chuck demande à Sam ce qu’il en pense. Il partage même ce que

Dean et Cass font partie de son plan. Dieu construit son cas en disant

la nature sera déséquilibrée s’il est parti et les monstres prendront le relais.

Apparemment, l’enlèvement de Cass est une vengeance gracieuseté d’Eve pour

tuant ses bébés Léviathan. Quand Dean arrive, Cass est parti et les fleurs aussi.

En cherchant Cass, Dean a un moment, et lui prie, s’excusant auprès de

lui. Il est en larmes et dit qu’il pardonne à Cass pour Jack, mais devinez quoi? le

l’horloge tourne sur le portail.

Les choses se passent comme prévu pour Chuck

Dean trouve un Cass battu qui a réussi à s’échapper du Léviathan

avec une fleur. Ils reviennent et font le sort. Cass doit prendre la marque,

donc la balle qui détient le pouvoir doit être détruite par quelqu’un d’autre que lui. Ils

précipitez-vous pour arriver à Sam et Eileen.

Cass et Dean arrivent pour les sauver, et ils ont besoin de Sam pour détruire la balle avec la magie qui s’y trouve. Chuck a brisé l’esprit d’espoir de Sam et tout le monde regarde Dieu / Chuck guérir sa blessure à l’épaule parce que l’énergie pleine d’espoir de Sam a disparu.

Chuck ramasse la sphère / arme magique et l’écrase. Il continue de parler de détritus, disant qu’il est habitué à ce résultat de tous les Sams et Doyens dans d’autres mondes. Dean lui dit qu’il n’obtiendra pas la fin qu’il veut cette fois. Chuck disparaît.

Vers la fin, Eileen part parce qu’ils ont peur de ce

Chuck peut manipuler ensuite, mais pas avant de partager un baiser avec Sam. Au tout

fin, Jack est montré avec Billie, et elle dit: «Il est temps.» Jack sera de retour!