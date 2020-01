“Chucky” série d’horreur commandée par SyFy Channel

Chucky vient terroriser les téléspectateurs.



Chucky, le personnage d’horreur emblématique, obtient sa propre émission de télévision sur SyFy, selon Deadline.

Chucky a reçu une commande directe de la série par le réseau. La décision a été annoncée par NBCUniversal lors de sa présentation au TCA Winter Press Tour à Pasadena, en Californie. Le spectacle sera créé par Don Mancini et le producteur David Kirschner. Nick Antosca, créateur de la série d’anthologie de Syfy Channel Zero, sera également à bord.

«Le personnage créé par Don et David a effrayé le public depuis plus de 30 ans. La longévité et l’héritage de Chucky témoignent de la narration créative et des fans fidèles que la série de films a recueillis au fil des ans », a déclaré Chris McCumber, président, Entertainment Networks – USA & Syfy. “Nous sommes ravis de nous associer à nouveau avec Nick et UCP sur cette nouvelle série Syfy, et nous sommes incroyablement fiers d’amener Chucky à la télévision pour la première fois avec les créateurs originaux.”

“Je voulais depuis longtemps amener Chucky à la télévision et Syfy est le réseau parfait pour nous”, a déclaré Mancini dans le passé. “L’émission sera une nouvelle interprétation de la franchise, nous permettant d’explorer le personnage de Chucky avec une profondeur qui est uniquement offerte par le format de la série télévisée, tout en restant fidèle à la vision originale qui terrorise le public depuis plus de trois décennies maintenant.”

Il n’y a pas de date de sortie fixée pour l’instant.

