Cine Tonalá lance une plateforme de streaming et une campagne pour surmonter la quarantaine

Ana Mónica Rodríguez

Journal La Jornada

Dimanche 29 mars 2020, p. 4

Pour éviter une fermeture définitive, Cine Tonalá a lancé sa plateforme de streaming, ainsi qu’une campagne sur le site de Donadora, où il sollicite le soutien de la communauté dans cette situation critique, en raison des aléas sanitaires provoqués par Covid-19.

Fondé en 2012, le cinéma Tonalá, qui comprend un forum, un restaurant et un bar, est devenu un lieu de rencontre pour les artistes, les créateurs et le public local qui cherchent à divertir et à réfléchir à travers l’art, la culture et la gastronomie.

Juan Pablo Bastarrachea, directeur de la programmation, a expliqué qu’après la fermeture des salles indépendantes, des centaines de petites entreprises, de forums et de restaurants ont été touchés par la pandémie. Nous ne savons pas combien de temps durera l’éventualité et le salaire de plus de 70 employés; nous sommes dans une situation très vulnérable, a-t-il assuré.

Il a ajouté: Nous avons toujours programmé au moins 30% du cinéma mexicain; nous donnons 50% du box-office à chaque film; nous avons maintenant la mission de rentrer les portes ouvertes après l’éventualité et avec tous nos collaborateurs.

Entre autres actions de subsistance, a-t-il dit, plusieurs salles se réunissent également pour proposer à l’Institut mexicain de la cinématographie un fonds d’urgence, car à ce jour il n’y a pas de soutien ou de stimulation pour des lieux comme le nôtre. Chacun doit faire du cirque, du maroma et du théâtre pour survivre; avant même l’éventualité, c’était déjà compliqué.

Ces activités sont pour les chambres à fermer temporairement et nous pouvons ouvrir une fois les mesures sanitaires passées.

Il a ajouté: Il y a de l’incertitude car personne ne sait combien de temps tout cela va durer. On parle du 20 avril, mais aussi, on dit qu’à cette date, nous atteindrons la phase 3. Si cela dure jusqu’en mai, ce ne sera pas durable.

Pendant ce temps, ils ont lancé la plate-forme TV Tonalá, https://tonala.tv/, qui devait initialement être publiée au second semestre afin que les utilisateurs à domicile aient la possibilité de voir du contenu indépendant.

Sur la plate-forme, il y a des œuvres originales de Cine Tonalá, ainsi que quelques films qui seront à louer, ce qui signifie un revenu supplémentaire qui aidera à couvrir les dépenses quotidiennes du forum.

Dans le même temps, l’initiative sur le site de Donadora, “dont les ressources récoltées seront utilisées dans leur intégralité pour soutenir notre équipe de travail – composée de serveurs, barmen, cuisiniers, personnels administratifs et promoteurs culturels – pendant ces trois mois” des mesures de précaution pour empêcher la propagation du coronavirus.

Le cinéma Tonalá, jusqu’à présent, maintient «un service à domicile et à emporter, ainsi que des livraisons demandées via des applications.

.