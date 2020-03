Cinéma mexicain à FilminLatino, une autre option pour le confinement

Juan Ibarra

Journal La Jornada

Mardi 31 mars 2020, p. 6

Maintenant, le cinéma mexicain est également une option disponible pour profiter du temps en confinement.

FilminLatino, plate-forme de streaming de l’Institut mexicain de la cinématographie, fait partie de l’initiative Contigo en la Distancia, promue par le ministère fédéral de la Culture, pour apporter des activités culturelles à la population pendant la saison de Sana Distancia.

Dès cette semaine, la section Cinema MX, avec plus de 200 titres produits au niveau national, rejoint l’offre disponible en ligne.

Parmi les films disponibles, il y a des longs métrages, des courts métrages et des séries accessibles gratuitement après avoir créé un profil utilisateur sur la page https://www.filminlatino.mx/canal/ cinemamx.

Certaines des catégories disponibles dans cette modalité sont: Au marathon, composé de titres mexicains de différentes périodes avec des thèmes pour toute la famille; Cinéma classique récupéré, à partir de films fondamentaux du patrimoine cinématographique national, et même de contenu audiovisuel provenant de centres culturels et de dépendances tels que l’Institut national des beaux-arts et de la littérature.

Des cassettes ayant participé à des spectacles, des cycles de films et des festivals nationaux seront également disponibles. De plus, des performances de 24 heures ou d’une semaine seront annoncées avec des films mexicains récents, largement couronnés de succès et reconnus. En outre, il y aura une section pour en apprendre davantage sur le travail audiovisuel des étudiants de différentes écoles de cinéma du pays.

FilminLatino a dans son catalogue des titres comme Short Distances d’Alejandro Guzmán Álvarez; Viridiana, par Luis Buñuel; Amores Perros, par Alejandro González Iñárritu, et Cuates de Australia, par Everardo González, entre autres.

Les utilisateurs qui souhaitent accéder au contenu de la plateforme, qui n’est accessible que par abonnement, peuvent demander un code promotionnel en envoyant un e-mail à [email protected].

