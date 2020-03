Cinéma mexicain avant le Covid-19

▲ Une fois l’isolement terminé, dans les salles de cinéma, les bandes qui étaient exposées seront remplacées par de nouvelles sorties.Photo Marco Peláez

E

La fermeture des cinémas au Mexique était quelque peu prévisible. Il suffit d’observer ce qui se passait en Chine, en Italie, en Espagne et aux États-Unis, où le 18 mars ils ont fermé leurs 40 000 écrans. Quelques semaines auparavant, des premières importantes telles que No Time to Die de James Bond ont soudainement arrêté l’exposition mondiale en raison de la perte de revenus de ces marchés, promettant qu’une fois l’urgence terminée, ils la relanceraient. Quelques jours plus tôt, les exposants américains avaient proposé de réduire l’offre de leurs sièges à 50% pour atteindre une distance saine et éviter d’éventuelles contagions dans leurs chambres. La proposition a été imitée par Cinemex et la Cineteca Nacional au Mexique.

La dure réalité. Pour arrêter la pandémie de Covid-19, à partir du lundi 23 mars, les 845 cinémas de la République mexicaine ont fermé, coupant les producteurs et les distributeurs de leur ouverture, ce qui entraînera un préjudice économique pour les membres de la chaîne de production, même si cela n’affectera pas tout le monde de la même manière.

Pour les exposants, la durée de la fermeture n’est qu’une petite baisse sur un total de 365 jours par an. Sera-ce 10 jours?, 20?, 27? En 2009, les 16 jours de fermeture n’ont donné qu’une baisse de 1,4% par rapport à 2008.

Pour les producteurs qui avaient leur film en exploitation, c’est mettre fin à la seule opportunité de montrer leur produit en salles et récupérer une partie de ce qu’ils ont investi, tant dans le film que dans la campagne publicitaire et de lancement. Les producteurs jouent sur une carte qui est la date de sortie et ses semaines suivantes. Ceux qui ont atteint la pandémie en pleine exploitation ont déjà été inculpés de coronavirus!

Au moment de la fermeture des 7 000 600 écrans, 74 cassettes étaient en ouverture et 10 d’entre elles sont mexicaines. Coupés, leurs revenus possibles sont réduits à zéro pesos. En 2009, lorsque le virus de la grippe H1N1 a forcé la fermeture des 4 700 écrans, le film Amar a muerte l’a affecté, car il a soudainement arrêté sa première diffusion. Il faisait un pas magnifique, avec un total de 858 mille 758 spectateurs et un revenu de 35 millions 332 mille 638 pesos. Après la fermeture, rien n’a été ajouté.

Dans quelques semaines, lorsque les salles seront ouvertes, la même chose se produira et ces films seront remplacés par de nouvelles sorties.

Vingt ans, divorcée et fantastique sera la plus touchée, car elle vient de commencer sa première course et au milieu de sa deuxième semaine, elle a disparu. En seulement 10 jours, il avait 659 000 534 spectateurs et que le public était déjà absent des salles par peur de la contagion. Il a été diffusé avec 1 756 écrans et, le premier week-end, il a capturé 480 670 téléspectateurs. Dans la seconde, qui a duré une demi-semaine, 178 864 personnes seulement y ont assisté. Les statistiques prévoyaient que ce film toucherait entre 1,5 et 2,0 millions de téléspectateurs. Quantifiez la taille de la perte. D’autres comédies qui subiront également un déclin sont Cindy la regia, qui a eu un million 876 000 681 téléspectateurs en huit semaines. La Rebellion de los Godínez, quatrième, avec 599 mille 949 spectateurs, et Loco por ti, sixième, avec un million 282 mille 229. Comment peuvent-ils récupérer leurs pertes potentielles?

Si les comédies à fort impact au box-office ont été si durement touchées par l’effet du Covid-19, imaginez ce qu’il a fait pour des films comme Midnight Family, troisième semaine avec 27 783 téléspectateurs; L’hôtel, qui après plusieurs années d’attente pour sa première, est apparu sur trois écrans et a accueilli 477 téléspectateurs; Le documentaire Ya me Voy, avec quatre semaines et 4 mille 104 spectateurs; Love Me Not, dans la cinquième avec 3000, et Rencor tatoué dans sa sixième semaine avec 3000 255.

En tant que victimes collatérales, nous avons le commerce informel qui va des villes dans les rues environnantes, des vendeurs de rue et des petites entreprises environnantes. L’histoire se répète!

Enfin, le gouvernement fédéral perd également, car il ne pourra pas percevoir 16% de la TVA ou d’autres taxes existantes. Selon ce qu’ils disent, la quarantaine sera levée le 19 avril, ce qui équivaut à 27 jours sans cinéma; Cela représente une perte de plus de 300 millions de pesos, un chiffre qui comprend la TVA non perçue sur les ventes et les achats de billets au magasin de bonbons. Pour les membres de la chaîne de production, les pertes dépasseront 2 milliards de pesos *.

Alphaville, l’un des rares prévisionnistes, a été réalisé par Alfonso López, qui s’apprêtait à sortir The Devil Between the Legs d’Arturo Ripstein. Lorsqu’il a vu venir la pandémie, il l’a déprogrammée et la publiera à une date ultérieure. Il est urgent et nécessaire qu’Imcine et Seculta répondent à la demande de l’AMACC de créer des mesures d’urgence pour atténuer les dommages et aider les artistes mexicains.

* Données estimées par l’Observatoire Cinématographique Public Rafael E. Portas.

.