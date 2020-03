Cinéma: printemps sans théâtre, premières en streaming

Le coronavirus également atteint cinéma et expulsé des salles de cinéma, cette industrie a fait face à un autre ennemi le week-end dernier, le manque d’assistance, enregistrant la baisse la plus importante depuis longtemps, 60%, avec pertes estimées à 20 milliards de dollars seulement à Hollywood.

Les héros et les héroïnes n’ont pas pu sauver leur propre maison dans cette nouvelle bataille, que certains appellent la guerre bactériologique ou la guerre de la peur: James Bond, Mulán et Black Widow ils ont dû être sauvés pour une autre fois.

EFE

L’industrie a tourné, à contrecœur, ses yeux vers le streaming pour sortir leurs films.

Donc le cinéma de printemps

Pas le temps de mourir

Daniel Craig, dans le rôle de James Bond, faisait déjà la promotion de No Time to Die, qui sortira le 3 avril, le nouveau film 007 a été le premier à être reporté, dans ce cas jusqu’à l’automne.

James Bond n’a pas résisté à l’assaut du Covid-19 et avec son report, l’effet domino des annulations dans l’industrie a commencé.

Rapide et furieux 9

Il a été suivi de Fast and Furious (Fast & Furious 9), que l’on verrait le 22 mai, c’est Vin Diesel lui-même, qui sur ses réseaux sociaux a annoncé la nouvelle date, le 2 avril 2021!

Alors

la neuvième tranche a dû freiner la course.

Mulan

La nouvelle version de Disney du classique sur l’héroïne japonaise a attendu le dernier pour reporter la première, c’était le plus proche, le 27 mars; même Disney Studios a organisé la première et a annoncé que la première asiatique était en retard. En Chine, principal marché de ce film, les cinémas étaient déjà fermés.

Veuve noire

Marvel Il a également dû suspendre l’arrivée du film avec Scarlett Johansson, prévu pour le 1er mai, il n’a même plus de date de sortie estimée.

Et la liste continue avec The New Mutants et A Silent Place: Part II.

Streaming et vidéo, l’option

Oui

C’est avec les films d’animation avec lesquels il sera prouvé que les premières se

les maisons. Jusqu’à récemment, les grands studios hollywoodiens résistaient au cinéma

Sur Internet, il semble qu’en période de coronavirus il n’y ait pas d’autre alternative.

Les

Les producteurs de films devront faire alliance à contrecœur avec Internet.

United (En avant)

Le nouveau pari de Pixar pour cette année, il a atteint la première mais en quelques jours la panique a commencé pour le Covid-19 et la collection du film a chuté de façon spectaculaire, selon les données de l’agence EFE.

Est

un fait que personne ne verra plus au cinéma, donc ils le sortiront rapidement

en ligne, moyennant des frais, et aux États-Unis, il sera disponible dès maintenant sur Disney +.

Congelé 2

Récemment

sorti en salles, il est déjà visible sur les plateformes numériques, avant

Les studios ont attendu des mois pour le diffuser.

Trolls 2

Les personnages hauts en couleur du nouveau Mundial World Tour »ne sortiront plus en salles, le jour même de leur programmation, le 10 avril, il sortira sur différentes plateformes.

Enfin Wonder Woman 1984 attend la décision de Warner Bros, de reporter le départ ou de l’envoyer directement en streaming, les médias spécialisés The Wrap ont publié que le président de Warner Bros, Toby Emmerich, y réfléchissait.

Wonder Woman 1984 est prévue pour juin, on ne sait pas ce qu’ils vont décider, puisque les attentes au box-office pour ce film sont énormes, après le succès du premier.

Et donc, plusieurs des films qui venaient de sortir au cinéma peuvent déjà être vus sur Netflix, Amazon, HBO, Cinépolis Klic, Disney +, etc.

La “contagion” est sortie de l’écran comme un film d’horreur.

