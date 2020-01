10 bandes dessinées à lire avant de regarder le film Birds of Prey

Les fans de bandes dessinées attendent depuis longtemps de voir une adaptation sur grand écran de la série DC Birds de Birds of Prey, bien que le film ira dans une direction légèrement différente de ce à quoi on pourrait s’attendre.

Oiseaux de proie (et l’émancipation fabuleuse de Harley Quinn) Cela amènera certains des héros de la série comique DC sur grand écran, mais Harley Quinn de Margot Robbie apparaîtra également dans le film, ce qui dépassera la plupart des attentes. Afin de préparer les non-initiés aux aventures de Birds of Prey, nous vous proposons 10 bandes dessinées essentielles que vous devriez lire avant la première du film le 7 février.

10. Black Canary: Oracle, oiseaux de proie

Dans le film, nous n’aurons pas beaucoup des membres originaux de Birds of Prey, étant donné que l’un des membres fondateurs est malheureusement absent du film, la première apparition de l’équipe a eu lieu en Canaries noires: Oracle, oiseaux de proie.

Le one-shot a ramené Dinah Lance / Black Canary aux super-héros quand il a accepté un travail avec Barbara Gordon, l’ancienne Batgirl qui est devenue un agent d’information connu sous le nom d’Oracle.

Chuck Dixon et Gary Frank ont ​​créé les débuts de l’équipe ici, et c’est une lecture incontournable pour les fans qui cherchent à explorer les véritables origines de l’équipe.

9. HARLEY QUINN

Margot Robbie jouera à nouveau le rôle de Harley Quinn Suicide Squad, bien que le personnage n’ait jamais fait partie de l’équipe. Oiseaux de proie Dans les bandes dessinées. Quoi qu’il en soit, le film explorera la transition de Harley vers un anti-héros solo, quelque chose qui a également exploré sa première série de bandes dessinées en cours.

Karl Kesel, Terry et Rachel Dodson ont emmené Harley Quinn dans l’Univers DC par eux-mêmes, loin des abus du Joker. La série a également jeté les bases de sa relation avec Poison Ivy et a aidé à développer la version comique de Harley Quinn qui a accru sa popularité depuis sa première apparition dans Batman: la série animée.

8. GOTHAM CENTRAL

Renee Montoya est un autre personnage qui n’est pas communément associé à Birds of Prey, bien qu’elle rejoindra l’équipe de cinéma incarnée par Rosie Pérez. Montoya a été policier et super-héros pendant son séjour dans la bande dessinée et partage une origine similaire à Harley Quinn, car les deux sont apparus pour la première fois dans Batman: The Animated Series avant de passer aux bandes dessinées.

Bien que nous aimerions voir Montoya évoluer vers son personnage de gardien connu sous le nom de The Question, c’est son temps en tant qu’officier GCPD qui apparaîtra probablement dans le film, et certains des meilleurs exemples de Montoya et GCPD proviennent d’Ed Brubaker, Greg Rucka et Michael Lark, avec l’histoire de “Half a Life” qui montre de grands moments du personnage.

7. Batman / Huntress: la revendication du sang

Le premier nouveau membre permanent de Oiseaux de proie dans les bandes dessinées était Helena Bertinelli / Huntress, un nouveau membre des héros déguisé en Gotham City qui avait un avantage que Batman n’avait jamais compté et qui la séparait du reste des alliés de Batman.

Batman / Huntress: la revendication du sang Greg Rucka et Rick Burchett est une histoire qui suit un meurtre mystérieux qui plonge également dans les origines d’Helena en tant que fille orpheline d’une famille de gangsters se battant pour obtenir l’approbation de Batman en tant que chasseresse. Mary Elizabeth Winstead joue le personnage du film et mettra probablement en vedette des moments de son origine qui ont été explorés davantage dans cette série.

6. Oiseaux de proie: esprits jumeaux

Bien que nous recommandions les cinquante premiers numéros du premier volume de Oiseaux de proie, ceux-ci se concentrent principalement sur Black Canary et Oracle avec des apparitions d’autres personnages de Gotham tels que Catwoman et Nightwing. Puis, sans Oracle annoncé pour le film, nous passons à l’histoire de “Twin Minds”, un numéro dans lequel Cazadora a rejoint l’équipe.

L’histoire comprenait également l’arrivée de Gail Simone et Ed Benes au titre, qui remplaceraient Chuck Dixon et emmèneraient l’équipe pendant des années à travers différents volumes de la série. “Of Like Minds” a présenté Cazadora à l’équipe d’héroïne formée par Oracle et Black Canary, et a créé une nouvelle dynamique pour l’équipe lorsqu’elle a commencé à recevoir de nouveaux membres.

BATMAN: WAR GAMES

Les fans attendaient également de voir l’un des méchants les plus dangereux de Batman apparaître sur grand écran, et Birds of Prey verra enfin le début de Roman Sionis / Black Mask, joué par Ewan McGregor. Alors que le méchant affronte Batman ou Catwoman par opposition à Birds of Prey, nous sommes toujours très heureux de rejoindre le film.

L’histoire de “Jeux de guerre” Les titres de Batman comportaient une guerre brutale entre les gangs de Gotham City qui a laissé l’un des alliés de Batman mort et dans Black Mask avec le contrôle des enfers de Gotham. Vous pouvez également voir le côté le plus sadique du méchant dans l’histoire “implacable” de Catwoman.

4. BATMAN: la marque de Cain

Ella Jay Basco jouera la jeune Cassandra Cain dans Birds of Prey (et l’émancipation fantastique de Harley Quinn), et bien que le personnage n’ait jamais travaillé très officiellement avec Birds of Prey, elle a travaillé en étroite collaboration avec Barbara Gordon / Oracle en tant que nouvelle Batgirl.

L’histoire de “The Mark of Cain” a été révélée lors de l’événement No Man’s Land dans les titres Batman et a révélé l’éducation de Cassandra Cain aux mains du maître tueur David Cain. Il a grandi avec les combats et la violence comme seule langue, et la série est une excellente introduction au personnage qui deviendrait Batgirl / Black Bat / Orphan.

3. Oiseaux de proie: Sensei et étudiant

Gail Simone et Ed Benes ont continué à explorer les membres de l’équipe individuellement tout en travaillant ensemble sur des missions, avec l’histoire de «Sensei et étudiant» plongeant dans le passé des Canaries noires et leur relation avec Lady Shiva, l’un des meilleurs combattants d’arts martiaux dans l’univers DC à côté de Black Canary.

Black Canary est le membre le plus constant de Birds of Prey et a été le fondateur de la Justice League dans la continuité de Pre-Flashpoint. Cette série est immergée dans certains des différents aspects de son personnage qui la distinguent même lorsqu’elle travaille aux côtés d’autres légendes de la JLA.

2. NOIR CANARIEN VOL. 4

Jurnee Smollet-Bell joue Dinah Lance dans le film Oiseaux de proie et nous avons vu son personnage de Canario en action, mais les premières apparitions du personnage dans les bandes-annonces montrent son chant au Black Mask Club, et son esthétique générale semble l’emprunter au quatrième volume de Black Canary.

Les séries Brendan Fletcher et Annie Wu ont suivi Dinah Lance lors d’une tournée avec son groupe Black Canary, et ont servi de point de départ à son époque de la renaissance de la bande dessinée. Après des années de travail avec JLA, Birds of Prey ou Green Arrow, cette série présente un look moderne de Canary noir seul pour se faire une idée du personnage avant le film.

1. Oiseaux de proie: sang et circuits

Alors que la programmation originale a mis beaucoup de temps à surmonter les deux ou trois membres originaux, après l’incorporation de Lady Blackhawk et de quelques autres, la série a vraiment vu un grand changement de direction avec l’histoire de “Blood and Circuits” avec Barbara Gordon formant Une nouvelle équipe d’héroïnes.

Cette histoire a conduit à la plus grande liste d’oiseaux de proie avec des héroïnes telles que Manhunter, Big Barda et Misfit au sein de l’équipe ainsi que des membres fréquents tels que Black Canary et Huntress. Comme il est probable que le prochain film cherchera également à démarrer une franchise, cette extension de la liste des bandes dessinées pourrait donner aux fans un aperçu de l’avenir possible de la franchise.

