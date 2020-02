10 blagues de Black-ish qui ont déjà mal vieilli

La sitcom ABC Black-ish a été un succès majeur depuis ses débuts en septembre 2014. Le spectacle de comédie suit la vie des Johnsons, une famille noire de classe supérieure vivant à Los Angeles. Les personnages sont composés du père Dre, de la mère Bow et de leurs enfants, dont leur fille Zoey, leur fils Junior et les jumeaux Jack et Diane.

Comme de nombreuses sitcoms, Black-ish utilise l’histoire des Johnsons pour traiter des questions pertinentes, en se concentrant en particulier sur la race, la classe, la parentalité, la culture pop et la politique contemporaine. Bien que drôlement drôle, la série parvient à rester pertinente par rapport à l’actualité. Cela dit, toutes les blagues n’ont pas suivi le temps, comme on peut le voir dans ces dix blagues qui vieillissaient mal:

10 arc au collège

Bow a un père blanc et une mère noire, donc un fil d’intrigue continu dans la série implique qu’elle traite des problèmes d’identité qui viennent de la race mixte. Elle réagit fréquemment de manière incrédule aux choses que son mari Dre prétend être inhérentes à sa noirceur et a parlé de son enfance remplie d’insécurité et d’anxiété.

Dans une scène de flashback, les fans sont traités à ce que Bow était à l’université. Le résultat est une scène qui fait grincer des dents où elle interprète haut et fort divers stéréotypes exagérés, suivie d’une autre scène où elle réagit avec joie au verdict final du procès d’OJ Simpson pour ensuite essayer de cacher sa réaction à ses camarades blancs.

9 Walter Mondale

Dans une séquence qui mélange commentaire social et humour, Dre découvre que son fils Junior est devenu membre du Young Republicans Club de son école. Dre est horrifié, car, comme il le dit, “Bien sûr, l’autre côté peut trotter un visage noir symbolique de temps en temps, mais le fait est qu’être un républicain noir est quelque chose que nous ne faisons tout simplement pas.”

Cette logique se poursuit alors que Dre nomme divers candidats soutenus par la majorité des électeurs noirs. “91% des Noirs ont voté pour ce type”, dit Dre dans une voix off qui montre une photo de Walter Mondale. “Fait: 91% de la famille de Walter Mondale n’a pas voté pour Walter Mondale.” Depuis que Mondale s’est présenté aux élections présidentielles en 1984, la blague était datée avant même la diffusion de l’épisode.

8 Vote

Il y a un échange passionné entre Bow et son beau-père, connu sous le nom de Pops. En apprenant que le bureau de vote de Bow a changé, Pops dit: “Bien sûr qu’ils l’ont fait. Ils veulent qu’il soit plus difficile pour nous de les trouver. C’est la raison pour laquelle je ne vote pas en premier lieu.” Ensuite, Jonas, le frère de Pops et de Bow, commente la façon dont le vote est truqué, Jonah citant même Bernie Sanders qui n’était pas le candidat démocrate à la présidence en 2016.

L’émission gère cela de manière quelque peu cavalière, mais un véritable problème persistant a été la répression ciblée des électeurs noirs par les politiciens républicains dans des États comme la Caroline du Nord, la Floride et la Géorgie. En outre, les discussions en ligne en cours sur Bernie Sanders ne devenant peut-être pas le candidat démocrate s’il reçoit une pluralité de votes a déclenché des débats sur la nature antidémocratique du fonctionnement interne du Parti démocrate.

7 L’épisode Prince

Prince était l’une des icônes musicales les plus importantes de ces dernières décennies. Lorsqu’il est décédé en 2016, cela a secoué de nombreux fans à travers le monde. Il était une figure majeure dans plusieurs styles de musique, jouant du rock, du funk, de la nouvelle vague, du R&B et de la soul. Il avait même des microphones branchés dans toutes les pièces de sa maison pour pouvoir enregistrer une chanson où qu’il soit.

Black-ish a consacré son 100e épisode à célébrer l’héritage de Prince. Chaque membre de la famille explique pourquoi Prince était important pour eux alors qu’ils tentent de transmettre cet héritage culturel à Jack et Diane. Malheureusement, l’épisode entier semble flou.

6 Regarder Game of Thrones

Game of Thrones était l’émission télévisée déterminante des années 2010. Tout le monde l’a regardé. Les gens qui n’avaient pas HBO ont trouvé un moyen de le regarder, peu importe ce qu’il fallait. Il est logique que Dre et son fils Junior se lient pour regarder le spectacle ensemble.

Lorsque les deux se disputent, Junior prend d’assaut, disant à son père qu’ils n’ont pas besoin de regarder ensemble. Dre est d’accord, disant qu’il le regardera sur un téléviseur plus grand dans sa chambre. Les deux diffusent le spectacle séparément (chacun avec une épée en plastique à la main) mais se réunissent pour résoudre leurs différends après qu’une torsion majeure de l’intrigue se soit produite. Malheureusement, la déception ressentie par la plupart des fans au cours de la dernière saison de Game of Thrones a ruiné de telles expériences de liaison encore plus que la fin de la série.

5 Dothraki parlant

Chaque génération de geeks a son langage fictif. Il peut être retracé au moins aussi loin que les langues elfiques sindarin et quenya étudiées par les fans de J.R.R. Le Seigneur des anneaux de Tolkien. Plus tard, Trekkies a commencé à se parler à Klingon. Plus récemment, Game of Thrones a donné aux nerds la possibilité de parler Dothraki.

Junior est définitivement le ringard de la famille. Quand il obtient une nouvelle petite amie, les deux ont une conversation passionnée à Dothraki. Malheureusement, c’est une autre blague aigri par la fin décevante de Game of Thrones.

4 Costumes d’Halloween 2019

Dre aborde sa famille dans un épisode avec une simple question sur les préparatifs qu’ils doivent faire pour Halloween: “Comment capturer l’intégralité de l’expérience des Noirs en 2019 à travers le costume?” Il s’avère que, chaque année, les Johnson font des costumes de groupe.

En 2018, ils se sont déguisés en personnages de Black Panther. En 2015, ils étaient les Obamas. Ils décident finalement de faire des costumes basés sur le film d’horreur à succès de Jordan Peele, Us. Nous est un film fantastique qui aborde d’énormes problèmes de race et de classe en Amérique, mais toute tentative de capturer le zeitgeist d’une année deviendra instantanément datée.

3 “Coloré”

L’une des blagues en cours de l’émission est Dre expliquant les problèmes de race à ses collègues blancs. Cela fournit d’importantes leçons culturelles et historiques, mais offre également de l’humour car ses collègues blancs – et en particulier son patron, Leslie Stevens – montrent leur ignorance avec des manifestations de racisme bien intentionnées mais décontractées qui doivent être abordées.

À un moment donné, Leslie préconise de ramener le mot «coloré». Tous les travailleurs noirs de la salle se lèvent, clairement contrariés, et l’un d’eux produit même une arme à feu. Au-delà du stéréotype de l’arme à feu, la scène est rendue plus inconfortable lorsque, après avoir appris que le mot est offensant, Leslie répond: “Peut-être que quelqu’un devrait le dire au NAACP”.

2 Obama Fundraiser

Lorsque Junior ramène des amis à la maison, Dre salue chaleureusement le groupe, puis commence à réprimander Junior sur ses choix de chaussures. Cela incite le groupe à s’excuser. Alors que l’un des garçons se lève, il donne son excuse en disant: “J’ai la collecte de fonds d’Obama.” Quand Dre demande jalousement à l’ami de Junior comment il peut aller à la collecte de fonds d’Obama, il est révélé que les parents du garçon organisent l’événement.

Avec le président Obama absent, les blagues sur lui tenant des collectes de fonds ne sont plus d’actualité. En fait, toutes les discussions sur l’argent en politique ont des connotations très différentes dans les milieux traditionnels que ce n’était le cas lorsque cet épisode a été diffusé.

1 Lancez la créativité

Si la nature de la sitcom n’était pas évidente, Black-ish suit l’exemple de nombreuses autres sitcoms en ce que la figure paternelle propose un schéma farfelu ou dit quelque chose qui ne va pas tout à fait et l’intrigue se déroule de cet incident incitatif. Dans ce dernier cas, Dre essaie d’aider les jumeaux à “relancer leur créativité”.

Il les oblige à s’habiller différemment, à dessiner sur des tablettes tout en marchant pendant des heures, et les incite à poser des questions qui remettent en question la pensée conventionnelle – des questions qui obligent un enseignant concerné à se demander si les enfants prennent de la drogue. Dans la partie de cette séquence qui a mal vieilli, les trois marchent dans un couloir, où Dre est vêtu du col roulé emblématique de Steve Jobs, sans oublier que les jumeaux peuvent même ne pas reconnaître la référence à la mode de l’inventeur décédé.

