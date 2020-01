10 caractéristiques physiques qui ont changé la mi-franchise

Dans les films, un bon moyen de visualiser l’expérience qui change la vie d’un personnage ou son choix monumental est de modifier son apparence physique. Cela pourrait être aussi simple que de se faire couper les cheveux ou de porter un nouveau costume, ou aussi titanesque que de souffrir d’une blessure grave.

Grâce à cette simple visualisation, il est clair que rien ne sera plus jamais pareil pour ce personnage et comment le public les verra à partir de ce moment. Dans cet esprit, voici dix caractéristiques physiques qui ont changé en milieu de franchise et qui sont restées ainsi depuis.

10 Harry Hart (Kingsman: le cercle d’or)

Dans l’un des moments les plus choquants de cette parodie d’espion chic, le détective vétéran Harry Hart se fait tirer une balle dans le visage et meurt rapidement. Mais grâce à la nouvelle technologie introduite dans la suite et à l’écriture de scénarios artificiels, Harry survit – bien que ses souvenirs soient enfermés quelque part dans son subconscient et portent maintenant un cache-œil.

Cependant, étant un vrai Britannique, Harry trouve un moyen de couvrir sa blessure mortelle avec classe. Peu importe ce que vous pensez de la survie de Harry et comment cela atténue les enjeux des films Kingsman, il est difficile de nier que le nouveau look de Harry est à la fois suave et dur à cuire.

9 Corps de Jason Voorhees (vendredi 13)

Personne n’est vraiment sûr de ce qu’est réellement Jason Voorhees. Est-ce un connard meurtrier ou un zombie? Est-ce vraiment un ver parasite qui saute d’hôte en hôte ou juste un mec vraiment dur? Quelle que soit la réponse, une vérité demeure: Jason est quasiment indestructible. Bien qu’il soit techniquement immortel, ses blessures restent permanentes.

Chaque suite qui passe montre que son corps s’aggrave progressivement, et il est en décomposition totale au moment de Freddy Vs. Jason. Compte tenu des dommages subis par Jason au cours des décennies, son imperméabilité et sa résilience seraient louables sinon pour le fait qu’il ne se remet en cause que pour assassiner des adolescents.

8 cicatrices de Kylo Ren (Star Wars: Épisode VII – Le Réveil de la Force)

Après son duel brutal avec Finn et Rey, les cicatrices que Kylo Ren subit ne guérissent jamais complètement. Ces cicatrices faciales sont toujours présentes dans The Rise of Skywalker, bien qu’elles aient sensiblement mieux guéri par rapport à leur état brut dans The Last Jedi.

Tout comme son casque détruit, ces cicatrices pourraient être considérées comme une représentation physique des cicatrices émotionnelles de Kylo qui éclairent sa décision de rejoindre le côté obscur de la Force. Il s’est peut-être un peu racheté dans le dernier film de Star Wars mais, comme ses blessures, certaines cicatrices ne disparaîtront jamais vraiment – peu importe à quel point vous essayez.

7 jambes de War Machine (Capt. America: Civil War)

Stowaway votre Terrence Howard plaisante pour l’instant parce que nous ne parlons pas de la refonte du colonel James Rhodes ici; nous parlons de son calvaire dans la guerre civile. Pendant le combat sur le tarmac, Rhodey est accidentellement abattu par Vision. Il survit à la chute, mais au prix de ses jambes.

À la fin de la guerre civile, Rhodey est vu en thérapie pour aider à retrouver l’usage de ses jambes. Au moment d’Infinity War et Endgame, Rhodey se promène à l’aide d’appareils orthopédiques cybernétiques, construits par nul autre que Tony Stark. Cette blessure a changé Rhodey pour toujours, car il est maintenant beaucoup plus blasé qu’auparavant. Il a cependant trouvé du réconfort en se liant à un ami improbable qui a également subi des blessures physiques permanentes: Nébuleuse.

6 Main et apparence de Jaime Lannister (Game of Thrones)

Lorsque le public rencontre Jaime Lannister pour la première fois dans la saison inaugurale de Game of Thrones, il est un Kingsguard arrogant qui a la capacité de sauvegarder ses exploits. Puis il se fait couper la main de l’épée comme une plaisanterie et il se fait battre la merde à plusieurs reprises.

Ainsi commence l’arc de rédemption inattendu de Jaime, où il se transforme d’un chevalier absorbé en un héros légitime qui était juste caché sous des couches de bravade excessive. Il convient de noter que non seulement Jaime ne perd jamais sa main et sa barbe prothétiques dorées, mais il conserve son personnage le plus humble jusqu’à la fin amère de la série.

5 cheveux de Walter White (Breaking Bad)

Bien que techniquement un changement de mi-saison plus que celui de mi-franchise, Walter White se rasant la tête dans le sixième épisode de Breaking Bad est l’un des plus gros chocs de toute la série. Pour certains fans, ce moment solidifie la naissance de Heisenberg, alors que le professeur de chimie autrefois doux commence à embrasser son impitoyable personnage de seigneur de la drogue machiavélique.

Quand il laisse ses cheveux repousser au cours de la cinquième et dernière saison, on pourrait en déduire que Walt a finalement abandonné la soif de pouvoir de Heisenberg et est redevenu son ancien moi. Mais cela ne le rendait pas moins dangereux.

4 Corps d’Anakin Skywalker (Star Wars Episode III – La vengeance des Sith)

Si vous regardez chronologiquement la saga Star Wars, la transformation physique d’Anakin en Dark Vador serait l’un des changements de franchise les plus discordants et les plus emblématiques jamais vus. Après avoir perdu les hauteurs et avoir été vaincu par Obi-Wan Kenobi, Anakin est laissé pour mort sur les sables ardents de Mustafar. (Un) Heureusement, l’empereur Palpatine le trouve juste à temps et amène son apprenti au Centre de reconstruction chirurgicale Emperor Palpatine (non, vraiment).

Pour garder Anakin en vie malgré ses graves blessures, les droïdes médicaux installent les prothèses et l’armure qui viendraient définir l’apparence cauchemardesque de Dark Vador. Il est tout à fait tragique que le regard intimidant de Dark Vador soit la seule chose qui le garde en vie, prouvant qu’Anakin est vraiment mort sur Mustafar avant de devenir le Seigneur Sith le plus redouté de la galaxie.

3 La main d’Ash Williams (Evil Dead II)

Aucun changement physique à un personnage ne pourrait être plus grooveux que l’éclat d’Ash Williams. Après que les Deadites possèdent sa main et l’obligent à la couper, Ash décide de faire la chose la plus logique au monde: coller une tronçonneuse sur son moignon. Cela s’avère être la meilleure et la plus mauvaise idée de tous les temps, car sa nouvelle prothèse lui permet de tuer encore plus de Deadites qu’auparavant.

À plus d’un titre, ce moment incarne le mieux la transition d’Evil Dead d’une simple horreur à une comédie sombre et sanglante – cette dernière étant encore renforcée par le succès culte Ash vs.Evil Dead. Il y a eu de nombreux changements physiques en milieu de franchise dans la culture pop, mais aucun n’est aussi ridiculement génial et glorieux que la main de la tronçonneuse d’Ash.

2 Bruce Banner devient professeur Hulk (Avengers: Endgame)

Avengers: Fin de partie a été rempli de nombreuses surprises, mais aucune ne pourrait être aussi choquante que la révélation du professeur Hulk. Après une défaite humiliante aux mains de Thanos, Hulk refuse de sortir et laisse Bruce seul. Bruce se rend compte que la solution est d’embrasser Hulk plutôt que de le traiter comme un mal nécessaire. Cela conduit à leur fusion qui est mieux connue sous le nom de professeur Hulk: le juste milieu entre les opposés polaires que sont Bruce et Hulk.

Avec le cerveau et la force de ces deux côtés, le professeur Hulk ne se révèle pas seulement être un grand vengeur, mais une source improbable de comédie dans le premier acte de Endgame. Les fans ont seulement aperçu le professeur Hulk, mais ils ont naturellement envie de plus de lui, et nous ne serons pas surpris s’il revienne pour plus d’aventures MCU. Le professeur Hulk est depuis devenu une représentation préférée de la conquête de ses démons, et nous pouvons voir pourquoi.

1 Thor devient Bro Thor (Avengers: Fin de partie)

Habituellement, la transformation physique d’un personnage les rendrait plus cool ou plus dur à cuire. Ce n’est pas le cas pour Thor, qui passe d’un buff God of Thunder à un gros cul déprimé dans Endgame. Personne ne pouvait cependant lui en vouloir; il se tient responsable du génocide universel de Thanos, il est donc facile de voir pourquoi il s’est laissé aller. Ce qui est surprenant et impressionnant, c’est que Fin du jeu ne condamne jamais Thor pour la façon dont il a traversé les moments difficiles – malgré certaines blagues faites à ses dépens.

Autant Thor se déteste, tout le monde autour de lui dit le contraire et voit toujours le héros qu’il est vraiment. Cela n’est nulle part mieux démontré que lorsqu’il est encore capable d’invoquer Mjolnir, prouvant que malgré qu’il tombe dans un endroit sombre, il est toujours digne. Thor, confronté à son plus grand échec et y faisant face, a captivé le public du monde entier, le transformant en une icône de la culture pop instantanée.

