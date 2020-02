10 chansons qui sont plus populaires que les films dont elles sont issues

Dans le cadre du matériel promotionnel d’un film, une bande sonore est souvent diffusée, composée soit de la musique instrumentale (la partition) ou de chansons d’artistes populaires. Bien que certaines chansons aient été publiées sur des albums studio précédents, il y en a qui ont été spécifiquement écrites pour le film.

Quelques exemples populaires incluent «Mon cœur va continuer» de Céline Dion de Titanic, qui est lié aux thèmes du film sur l’amour et la mémoire. Mais alors que cette chanson est sans doute aussi populaire que le film qui l’a créée, il existe des chansons qui surpassent les films dont elles sont issues en termes de succès.

10 «9 à 5» – 9 à 5

Parmi les comédies des années 1980, il y en a une qui est remarquablement pertinente à la suite du mouvement #MeToo, qui est simplement intitulé 9 à 5. Avec la chanteuse country Dolly Parton dans son premier rôle au cinéma, elle suit trois employées de bureau qui complotent pour renverser leur patron masculin chauvin et tyrannique.

Le film a non seulement conduit à une émission de télévision du même nom ainsi qu’à une comédie musicale de Broadway en 2008, mais sa chanson thème a également valu à Dolly plusieurs Grammy Awards. De plus, la chanson est devenue un hymne pour les employés de bureau frustrés, ce qui se poursuit encore aujourd’hui.

9 «Que Será, Será (Quoi qu’il en soit, sera)» – L’homme qui en savait trop

Très rarement, un réalisateur fait un remake de son propre film et le fait sans doute être meilleur que l’original. Quelques exemples incluent le remake d’Alfred Hitchcock en 1956 de son thriller The Man Who Knew Too Much en 1934, où certains touristes sont pris dans une conspiration politique.

Bien que l’un des éléments les plus marquants du remake ait été «Que Será, Será (Whats Will Be, Will Be)», qui a remporté un Academy Award pour la meilleure chanson originale et a dépassé plusieurs palmarès musicaux. Chantée par la principale actrice du film, Doris Day, cette chanson est apparue dans des films ultérieurs dans lesquels elle était et a été utilisée dans des émissions comme The Simpsons à des fins sombrement comiques.

8 «Les gouttes de pluie continuent de tomber sur ma tête» – Butch Cassidy et The Sundance Kid

Pendant l’engouement du cinéma occidental qui a dominé les années 1950 et 1960, plusieurs films sont sortis qui n’ont pas été appréciés par les critiques mais qui ont été vus plus favorablement les années suivantes. Un de ces films était Butch Cassidy and the Sundance Kid, qui a fait un récit fictif de ses hors-la-loi titulaires ces dernières années.

Cependant, il a remporté quelques Oscars tels que la meilleure chanson originale pour «Raindrops Keep Fallin’ on My Head », qui joue pendant Butch et la balade romantique à vélo de sa petite amie Etta. Composé pour le film, il a été interprété par B.J. Thomas et a continué à apparaître dans plusieurs films dont Spider-Man 2 entre autres.

7 «Oeil du tigre» – Rocky III

Avant que Creed et sa suite n’apportent une nouvelle vie à la franchise Rocky, ils avaient frappé un problème créatif en commençant par Rocky III. Bien que le film ait fait mieux que les deux précédents films sur le plan financier, les critiques ont partagé leurs réflexions à ce sujet avec le consensus qu’il s’agissait d’une suite inutile.

Pourtant, l’un des éléments durables du film était son thème principal, “Eye of the Tiger” de Survivor, qui était au sommet de plusieurs palmarès musicaux pendant plusieurs semaines et a remporté un Grammy. Il a même été utilisé dans quelques campagnes politiques et est toujours diffusé à la radio.

6 “Baiser d’une rose” – Batman Forever

Au sein du quatuor original de films Batman, le troisième film, Batman Forever, a suscité des réactions critiques mitigées et continue de l’être aujourd’hui. Parce que contrairement aux précédents films de Tim Burton qui étaient sombres et sérieux, celui-ci était plus coloré et adapté aux enfants. Pourtant, à la surprise générale, il se débrouillait très bien financièrement au moment de sa sortie.

Même la bande originale a dominé plusieurs palmarès musicaux, bien que sa chanson phare soit sans doute «Kiss from a Rose» de Seal, qui a remporté un total de trois Grammy Awards. Depuis lors, de nombreux artistes ont couvert cette chanson, dont Jack Black et la chanson est apparue dans diverses émissions de télévision.

5 «Je crois que je peux voler» – Space Jam

Avec sa suite qui devrait sortir l’année prochaine, n’oublions pas que Space Jam n’a pas été vu favorablement par les critiques malgré son incroyable succès financier. Après tout, il a été inspiré par une publicité Nike avec le même concept d’avoir Michael Jordan interagissant avec les Looney Tunes.

Donc, objectivement, le film pourrait être considéré comme une grande publicité qui combine la nostalgie avec les tendances populaires des années 1990. Cela inclut la bande originale, dont des chansons telles que “I Believe I Can Fly” sont un produit de leur temps. Pourtant, tout comme le film est devenu nostalgique en lui-même, la chanson est apparue dans divers médias.

4 «Je t’aimerai toujours» – Le garde du corps

Quand il s’agit de films comme The Bodyguard, ils montrent que ce n’est pas toujours une bonne idée d’avoir des artistes musicaux dans des rôles d’acteur. Au moment de sa sortie, The Bodyguard était le deuxième film le plus rentable au monde, mais a été critiqué de façon critique. Ironiquement, cependant, il a inspiré une comédie musicale en cours, et sa bande-son a incroyablement bien fonctionné.

Cela comprenait «I Will Always Love You», qui est en fait une reprise de la chanson Dolly Parton du même nom. Chanté par Whitney Houston, qui a fait ses débuts au cinéma dans The Bodyguard, il a dépassé diverses listes de musique et est récemment apparu dans Spider-Man: loin de chez soi.

3 «Flash» – Flash Gordon

Avant les films de super-héros, il y avait des feuilletons qui jouaient avant les films et certains étaient même basés sur des bandes dessinées. Une série particulièrement célèbre était Flash Gordon, du nom du personnage éponyme de la bande dessinée du même nom.

Ces choses, à leur tour, ont servi d’inspiration pour le film Flash Gordon, qui est sorti en 1980 et comportait une bande sonore entièrement composée par Queen. Malheureusement, le film a à peine fait des bénéfices aux États-Unis, mais a depuis gagné un solide culte. Sa bande-son est également encore dans les mémoires, en particulier le thème principal “Flash” ou “Flash’s Theme” qui a été référencé dans la sixième saison de The Flash.

2 “Come Together” Version de couverture par Aerosmith (Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band)

Basé sur le célèbre album des Beatles du même nom, le Sgt. Le Lonely Hearts Club Band de Pepper a été le premier film musical à incorporer des chansons des Beatles avant Across the Universe. Cependant, il a échoué à la fois financièrement et de manière critique malgré la présence d’une multitude de vedettes invitées et d’artistes musicaux.

Cela comprenait le groupe Aerosmith, qui a interprété une reprise de “Come Together” pendant la scène culminante du film. Alors que la bande originale du film a brièvement dépassé les classements musicaux avant de prendre une baisse significative, la chanson Aerosmith a bien fait en tant que single. Même maintenant, il continue d’être diffusé sur diverses stations de radio sur le thème du rock.

1 «La prière» de Céline Dion (Quest For Camelot)

Alors que la Renaissance de Disney s’épanouissait, d’autres studios tentaient de sauter dans le train avec leurs films d’animation qui empruntaient des éléments de la formule de Disney. Alors que certains comme Anastasia de la 20th Century Fox s’en sont bien sortis, d’autres n’ont pas eu autant de succès, comme Quest for Camelot.

Produit par Warner Bros., il raconte l’histoire d’une jeune femme nommée Kayley, qui part à la recherche de l’épée du roi Arthur Excalibur qui a été volée. Pendant le bombardement du film, l’une des chansons de sa bande originale intitulée «The Prayer», chantée par Céline Dion, a remporté un Golden Globe and Grammy suivi de plusieurs reprises.

