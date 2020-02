10 chasseurs les plus intelligents, classés par intelligence

La chasse aux monstres n’est pas pour les faibles de cœur, ni pour ceux qui ne peuvent pas penser debout. Les chasseurs dans Supernatural n’ont généralement pas à se soucier des plans de retraite, car leur durée de vie est si courte.

Cela dit, il y en a quelques-uns qui sont suffisamment intelligents et ingénieux pour avoir quelques cheveux gris dans la tête avant de donner un coup de pied dans le seau. La chasse ne nécessite pas de doctorat, mais dans le cas de Sam, cela n’a pas fait de mal, mais être intelligent est un atout. Pour la plupart, les chasseurs formés au pistage et à la tradition des monstres sont ceux qui trouvent un moyen de survivre. Alors, qui sont les chasseurs les plus intelligents de Supernatural? Découvrons-le.

10 John Winchester

John Winchester était peut-être un peu rude sur les bords, mais il n’était pas un mannequin. Il a gardé lui-même et ses garçons en vie. Ce qui veut dire quelque chose dans un monde où la famille d’un chasseur n’a généralement pas une longue espérance de vie.

La chasse était son métier et il était l’un des meilleurs de l’industrie. Ce qui lui manquait en tant que père, il l’a compensé en enseignant à ses enfants comment être les meilleurs à la chasse aux monstres. Son ingéniosité les a maintenus en vie à de nombreuses reprises et même après sa mort, il a quand même réussi à aider ses garçons en cas de besoin.

9 Daniel Elkins

Après la mort de l’épouse de John Winchester, Daniel Elkins a encadré John dans la manière de chasser les monstres. Sans ce que John a appris sous lui, Sam et Dean n’auraient peut-être jamais vécu pour devenir eux-mêmes des chasseurs.

Elkins était un vieux chasseur, remontant au début des années 1960. Contrairement aux autres chasseurs, Elkins se spécialisait principalement dans la tuerie de vampires et était bon dans ce qu’il faisait. Au moins, jusqu’à ce qu’il ait rencontré sa disparition lorsque des vampires l’ont pris en embuscade chez lui, emmenant le Colt avec eux.

8 Bobby Singer

Contrairement à de nombreux autres chasseurs, Singer a réussi à rester au même endroit, exécutant Singer Auto Self Service Salvage Yard à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud. Comme Sam, il n’a jamais sauté dans une situation sans savoir d’abord à quoi il était confronté.

Sa connaissance de l’occulte et des monstres était de premier ordre par rapport aux autres chasseurs. Prenant la responsabilité d’être un mentor pour Sam et Dean après la mort de leur père, Singer leur a enseigné tout ce qu’il savait, leur donnant les outils pour continuer, une fois, il a rencontré sa disparition entre les mains des léviathans.

7 Eliot Ness

Quand Eliot Ness ne traquait pas Al Capone, il passait son temps à traquer des nids de vampires. Après avoir rencontré Dean, alors qu’il voyage dans le temps dans les années 1940 dans sa chasse à Chronos, les deux hommes s’associent pour éliminer le dieu grec voyageant dans le temps, qui vole du temps à ses victimes sans défense.

Ness s’est avéré être tout aussi capable de chasser qu’il l’était en tant qu’officier de police, gagnant rapidement le respect et l’admiration de Dean, quelque chose de rarement vu sur Supernatural. Sans son aide, Chronos aurait été imparable.

6 Ellen Harvelle

Un chasseur qui l’a dans le sang. Elle était mariée à Bill Harvelle et, après sa mort prématurée aux mains de John Winchester, elle a commencé à chasser elle-même. Elle a élevé sa fille Jo dans ce mode de vie, lui donnant un partenaire pour son travail.

Ellen était une chasseuse compétente, habile au corps à corps. Après sa retraite, elle est devenue propriétaire d’un bar, avant de rejoindre la chasse après que son bar a été détruit par des démons. Femme d’affaires et chasseuse âgée, Ellen avait l’esprit d’un stratège et était capable de penser rapidement quand les choses tournaient mal.

5 Dean Winchester

Apprenti et fils aîné du grand John Winchester. Contrairement à Sam, qui voulait une vie en dehors de la chasse, Dean savourait la vie d’un chasseur. La vie sur la route était dans son sang et la chasse aux monstres était tout ce qu’il voulait.

Bien que Dean ne dispose pas d’un long arsenal de sorts magiques à sa disposition, ceux qu’il connaît, il peut les utiliser avec un effet mortel. Bien que certainement pas le plus intelligent des deux frères Winchester, Dean est un apprenti rapide, qui est un tacticien simple, prenant le combat contre ses ennemis.

4 Samuel Campbell

Avec des décennies d’expertise à son actif, Samuel a également l’avantage de provenir d’une longue lignée de chasseurs, lui donnant les avantages d’années de connaissances qui s’étendent bien au-delà des siennes. Selon Crowley, Samuel avait une encyclopédie des traditions dans son esprit avec une connaissance des espèces et des sujets qui préexistaient aux connaissances modernes.

Avec la confiance d’un guerrier, Samuel menait de l’avant, confiant dans sa capacité à surmonter toutes les chances. Les Winchesters ne sont pas les seuls chasseurs capables de bannir les anges, Samuel connaissait également quelques sorts de bannissement des anges à son époque.

3 Charlie Bradbury

Ce que Charlie manque de muscle; elle compense en intelligence. Ancienne pirate informatique et génie autoproclamé, c’est elle que les frères Winchester appellent quand ils ont besoin d’un code piraté. Lorsque Dean était contrôlé par la Marque de Caïn, elle a utilisé son intellect doué pour traduire le Livre des Morts et décoder le Codex de Nadia pour le libérer.

Surtout, elle utilise son intelligence à des fins moins que scolaires, préférant passer son temps à écouter de l’électro-pop tout en jouant. Sa fascination pour la série Harry Potter frise l’obsession, et elle se considère comme une experte des livres.

2 Samuel Colt

Créateur du célèbre pistolet tueur de monstres, le Colt, Samuel Colt est une légende parmi les chasseurs. Connu simplement comme le plus grand chasseur; son nom seul fait trembler de peur les choses qui tournent la nuit.

Brillant et doué dans sa compréhension des arcanes, Colt a utilisé ces connaissances pour construire la porte du diable, tout en créant cinq églises avec des voies ferrées à pointes de fer allant à chacune, créant un grand piège du diable, englobant le cimetière et la porte du diable comme moyen de empêcher les démons d’ouvrir la porte de l’enfer.

1 Sam Winchester

Sans peur, à moins de faire face à des clowns, le petit frère de Dean est un chasseur puissant, ayant un sens aigu, même le diable veut l’utiliser comme un hôte.

Même lorsqu’il était possédé par Crowley, Sam était assez puissant pour résister, quelque chose qui est presque inconnu dans l’univers surnaturel. Sa connaissance des arts noirs et sa maîtrise des langues angéliques et mortes en font un ennemi mortel ou un allié puissant. La clarté et la perspicacité que Sam possède lui permettent de jouer avec les sorts, les peaufiner, les rendant considérablement plus forts.

