10 choses cachées sur le personnage principal que tout le monde a raté

La série John Wick est considérée comme le summum des films d’action modernes. Réalisé par l’ancien doublé cascadeur de Keanu Reeves pour The Matrix et son partenaire, le film est dirigé par Chad Stahelski et David Leitch.

Keanu Reeves mène le film avec des séquences d’action impressionnantes et une variété de scènes allant de combats d’armes à feu complexes et experts à de bonnes batailles à l’ancienne, et même des tueries au crayon et des combats de sumo et une horrible bataille au couteau et à la hache dans John Wick: Chapitre 3, Parabellum . Les films ont été acceptés et appréciés de tous, en particulier des cinéphiles et des cinéphiles. Mais certaines personnes ont raté pas mal de choses sur John Wick.

10 Keanu N’EST PAS dans chaque scène

Bien que Reeves ait fait un stupéfiant 90% de toutes ses cascades par lui-même, il y avait deux scènes considérées comme un peu trop dangereuses pour lui, se faire heurter par une voiture et tomber en bas, pour lesquelles des cascades ont été utilisées car les scènes étaient considérées comme un risque pour la vie à Reeves l’exécutant.

Cela a été ignoré par de nombreux fans, qui pensaient que Reeves avait fait toutes ses acrobaties, qui se sont révélées fausses, avec un fait assez surprenant, mais qui était sûrement nécessaire pour le mieux.

9 Ce tatouage de dos

John a un tatouage sur le dos, orthographiant quelque chose en latin “Fortis Fortuna Adiuvat” qui se traduit littéralement par “Fortune Favors the bold”. un terme célèbre dans la littérature. De nombreux fans ont raté ce petit fait amusant, pensant que le tatouage n’est qu’un tas de mots aléatoires en latin ne signifiant rien, embrouillé par la révélation que le tatouage réel se traduit par un terme commun utilisé principalement sur les légendes Instagram.

Dans une scène de John Wick 2, John est montré sous une douche, donnant aux téléspectateurs un regard sur ses tatouages ​​et ses muscles du dos, menant à cet œuf de Pâques amusant.

8 Keanu a eu une fièvre 103 en filmant une scène incroyablement intense

Lors de la coupe du réalisateur de John Wick, le réalisateur a révélé que Keanu avait une fièvre 103 et souffrait d’un froid intense, mais il a joué l’une des scènes les plus exigeantes physiquement et les plus dures, sans effort.

Keanu est considéré comme l’un des grands de tous les temps dans les acteurs de films d’action et prouve sa valeur et sa dignité du titre. Dans la scène, John se bat contre des experts du corps à corps et gagne, éventuellement, mais pas avant d’avoir été blessé et roué de coups, et maintenant révélé, sur la fièvre aussi.

7 La mémoire folle de Keanu Reeves

John Wick combat les gens dans une boîte de nuit, avec une chorégraphie et des visuels époustouflants. Ce que vous ne saviez probablement pas, c’est que Keanu Reeves a mémorisé toute la scène! et ça va mieux, LE JOUR QU’IL A ÉTÉ FILMÉ !! Keanu est évidemment un cerveau et un acteur incroyablement talentueux.

Mémoriser une scène entière en quelques heures est tout simplement stupéfiant.,

6 Son total d’armes à feu tue

Au cours de 3 films, John Wick a tué un total de, attendez-le … 124 personnes avec des coups de feu seuls!

Ouais, 124 !! En changeant son style de pistolet en fonction de la situation et de l’adversaire qu’il affronte, il s’adapte à l’environnement et change rapidement son style de combat, ce qui est la raison de ses 124 attaques, sans être tué, du moins pour le moment.

5 John a combattu un joueur de la NBA dans la vraie vie

Voici John Wick, qui a tué des gars avec des chevaux et des crayons, alors bien sûr, dans John Wick 3, John combat un homme assez grand dans une bibliothèque et le tue avec un livre, et le gars est perceptible parce qu’en réalité, il est un joueur professionnel de la NBA, Boban Marjanovic, un Serbe de 76 ans et maintenant, un maître assassin.

Ce camée amusant était très surprenant pour les gens qui le connaissent, et son apparence sur grand écran est restée quelque peu ignorée par beaucoup de gens, en particulier ceux qui ne connaissent pas le basket-ball et la NBA.

4 Meilleur ami du réalisateur = graisse de bacon

Pour parfaire la scène, Keanu Reeves avait répandu de la graisse de bacon sur tout son corps pour attirer son chien Daisy, aujourd’hui en retard, à sauter sur lui dans son lit, dans le premier film.

La scène s’est avérée délicate parce que les réalisateurs avaient beaucoup trop de problèmes pour obtenir cette réaction parfaite du chien, et le timing, qui était impératif pour le succès de la scène et son essence même, qui a évidemment fonctionné, nous donnant un moment parfait de propriétaire de chien.

3 Quel était l’âge d’origine de Wick?

Les réalisateurs ont révélé que la création originale de l’idée de John Wick, reposait sur John Wick, âgé d’au moins 60 ans et un vieil homme, donnant l’effet de l’expérience et de l’originalité, mais en voyant Keanu Reeves, ils ont changé d’avis en un clin d’œil , nous offrant l’une des plus belles pièces d’action, dans un film jamais réalisé, et inoubliable pour les générations à venir.

Réalisant une amélioration, au lieu d’être réellement vieux, ils pourraient transformer le personnage en un personnage expérimenté.

2 Il pourrait être un ancien militaire

John est clairement qualifié dans l’art du conflit et a reçu une formation extraordinaire en compétences de tir et en adresse au tir, ce qui est évidemment très avancé et de haute qualité, et ce n’est pas quelque chose qu’il aurait juste ramassé dans les rues ou même un entraîneur local. Ainsi, les fans ont spéculé sur l’origine de ses compétences, que beaucoup pensent être une formation militaire.

En plus de ses compétences visibles, un petit moment dans le film a amené les fans à le croire comme preuve de leurs spéculations, John portant sa montre à l’intérieur du poignet plutôt qu’à l’extérieur du poignet. Ce petit détail a dérouté les fans depuis trop longtemps et maintenant, comme ils sentent qu’ils ont leur réponse, John est simplement un ancien militaire, expliquant ses compétences de tireur d’élite et son tour de montre.

1 Pourquoi tout le monde le craint?

Tout le monde et cela signifie que TOUT LE MONDE veut tuer John Wick dans les films. Il a toujours parlé et mentionné dans de tels mots surnaturels, lui faisant ressembler à son titre “Baba Yaga- The Boogeyman”. Il s’est déjà révélé être une force avec laquelle il fallait compter, et le simple fait que personne ne l’ait encore tué est plus que suffisant pour John Wick, le maître assassin.

La grandeur vient toujours avec des ennemis et des gens qui en admirent un ou en craignent un. Tout cela s’avère vrai dans le cas de John, avec lui étant mentionné comme Voldermort, mais pas évité comme lui.

Mais en fait, la principale raison de sa réputation est tout simplement le fait qu’il n’est jamais désarmé. La seule façon de tuer un assassin est de le blesser ou de le désarmer. John est toujours armé, sinon avec une arme à feu, puis avec un livre ou un crayon. Ses ennemis ont simplement réalisé que vous pouvez retirer John Wick des armes, mais vous ne retirerez jamais les armes à John Wick.

