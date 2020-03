10 choses incroyables que vous ne saviez pas que l’application My Disney Experience peut faire dans les parcs Disney

Que vous soyez un vétéran chevronné de Park-Hopping ou un tout nouveau Mouseketeer tout juste sorti du monorail, vous voudrez télécharger l’application My Disney Experience si vous prévoyez de vous attaquer à un parc Disney. Ce petit appareil est plus qu’un simple GPS magique, mais une bouée de sauvetage potentielle pendant vos vacances.

L’application peut vous aider avec un petit nombre de choses, du début de vos vacances à votre départ. Pourquoi parlons-nous de ce programme magique? Eh bien, asseyez-vous, détendez-vous et gardez toutes les mains et les jambes à l’intérieur de la voiture à tout moment pendant que nous examinons quelques-unes des choses que vous pouvez faire avec My Disney Experience.

10 Planifiez vos vacances

Pour commencer, débarrassons-nous de quelques éléments de gestion en commençant par les bases. Vous pouvez essentiellement construire des vacances Disney entières de la paume de votre main grâce à cette application. Non seulement vous pouvez choisir vos billets, hôtels et autres nécessités, mais vous pouvez répondre à tous vos besoins.

Nous sommes en 2020, il y a une application pour tout, y compris les parcs Disney. Avec le bon savoir-faire, planifier vos vacances peut être aussi simple qu’une simple pression sur un bouton. Vous pouvez acheter vos billets, choisir vos plans et même vous enregistrer à votre hôtel. Comme dit le proverbe, il y a une application pour ça.

9 Faire des réservations

Si vous ne voulez pas perdre de temps en ligne pour les réservations, les hôtels ou autres, vous pouvez tout faire dans le confort de l’application. Vous pouvez faire une réservation pour un restaurant, gérer votre Fastpass + et essentiellement planifier à l’avance pour tout ce que les jours pourraient vous apporter. Gardez à l’esprit, il est préférable de le faire avant de mettre les pieds dans le parc.

Certains lieux comme les restaurants ou les spectacles populaires peuvent avoir un temps d’attente prolongé. C’est donc toujours une bonne idée de planifier à l’avance et de réserver tôt. Il convient également de noter qu’il est également judicieux de réserver pour des engagements et des divertissements en soirée, selon l’heure à laquelle vous prévoyez de rester.

8 Ayez une carte du parc dans votre poche

Nous savons que celui-ci est douloureusement évident, mais c’est un que les gens semblent oublier plus d’une fois. Tant que vous avez l’application My Disney Experience, vous avez essentiellement une carte pour chaque partie dans votre poche. La carte suivra votre emplacement et sa proximité avec tout ce que vous essayez de trouver à tout moment de la journée et dans n’importe quel parc.

Vous pouvez même affiner votre recherche pour trouver tout ce que vous pourriez désirer, que ce soit un certain trajet, un certain restaurant ou même une certaine fourchette de prix. Quoi que vous cherchiez, vous pouvez le trouver facilement lorsque vous utilisez cette application.

7 Vérifier les temps d’attente

Non seulement vous pouvez trouver des attractions et des attractions à proximité, mais vous pouvez également affiner vos résultats de recherche par temps d’attente. Si Space Mountain a une longue attente, regardez et voyez ce que vous pouvez faire pour tuer le temps d’ici là. Vous pouvez également vérifier chaque fois que les temps d’attente changent et battent la foule.

Ceci est essentiel pour ceux qui visitent les parties pour les promenades à sensations fortes. Personne ne veut attendre deux heures pour monter à Big Thunder Mountain, mais vous pouvez battre la foule si vous gardez un œil sur le temps. Tout est une question de gestion.

6 Gérez vos photos / photopass

Comme le dit la chanson, prendre des photos, c’est faire des souvenirs. Et personne ne s’occupe de vos souvenirs avec plus de soin que l’équipage Disney PhotoPass. Non seulement vous pouvez parcourir votre galerie Disney PhotoPass, mais vous pouvez acheter des photos directement depuis l’application. Certains forfaits peuvent être un peu chers, mais certaines photos en valent la peine.

Soyons réalistes, nous ne sommes pas tous des photographes professionnels et nous ne prendrons pas tous de bonnes photos pendant notre voyage, quel que soit le type de téléphone ou d’appareil photo que nous pourrions posséder. Avec la fonction PhotoPass des applications, nous avons une sorte de fonction de sécurité, que nous décidions d’acheter les photos ou non. Cela peut sembler être un détail mineur, mais cela aide à long terme.

5 Cochez Afficher les horaires

Les parcs Disney proposent de nombreux spectacles sur scène pour votre divertissement, que vous préfériez le spectacle sur scène au château avec Mickey et ses amis, Fantasmic ou l’Indiana Jones Stunt Spectacular, vous savez probablement par expérience que les lève-tôt obtiennent les meilleures places. Avec cette application, vous pouvez éliminer une partie du stress.

Garder un œil sur l’heure vous aidera à gérer quand arriver pour le spectacle, et parfois des options de réservation sont même disponibles telles que le Fantasmic Fastpass +. Peu importe ce que vous voyez, la gestion de votre temps peut facilement vous rassurer.

4 Achetez et trouvez Merch

Chaque fan inconditionnel de Disney sait que le vrai argent Disney est dans la marchandise. Que vous recherchiez une épingle de collection, un t-shirt spécifique ou une version en peluche de votre copain Disney préféré, le shopping peut parfois être un peu pénible. N’ayez crainte, l’application vous couvre de plusieurs façons.

Non seulement vous pouvez acheter à partir de l’application pour divers morceaux de produits Disney dans et hors des parcs, mais vous pouvez également l’utiliser pour trouver où ils vendent un article spécifique si une boutique est épuisée. Nous pouvons vous dire par expérience que cette fonctionnalité nous a fait économiser une tonne dans le passé, alors assurez-vous d’en profiter.

3 Regardez les menus des restaurants

Glisser à travers Disney augmentera votre appétit. Heureusement, les parcs ont plus qu’assez d’établissements de restauration pour satisfaire même les envies de Winnie l’Ourson. Que vous recherchiez des restaurants à service rapide ou à service de table, avec l’application Disney Experience, vous trouverez ce que vous cherchez et plus encore.

Non seulement vous pouvez faire des réservations, mais vous pouvez également voir les menus et les emplacements pour tout ce que vous désirez. Vous pouvez également voir quels restaurants correspondent le mieux à votre budget, quel qu’il soit. Vous n’avez pas à vous ruiner, mais vous n’avez pas non plus besoin d’avoir faim.

2 Trouver des personnages

Cela peut sembler être un petit conseil, mais si vous êtes comme nous, les rencontres avec les personnages sont un élément clé de votre voyage. Surtout si vous voyagez avec des jeunes, oui. Avec l’application My Disney Experience, vous pouvez voir exactement quels personnages sont sortis et où ils se trouvent.

Les parcs Disney auront sans aucun doute plusieurs visages célèbres du grand et du petit écran se mêlant aux invités à tout moment de la journée. Le problème est que certains sont plus faciles à trouver que d’autres. Heureusement, d’une simple pression sur un bouton, vous pouvez trouver à peu près n’importe quel personnage Disney. De Mickey à Mulan, vous saurez quand les rencontrer et où les trouver.

1 Intéragir avec Play Disney Parks

Avec l’application Play Disney Parks, les clients peuvent interagir et jouer à des jeux dans différentes zones du parc en attendant leurs attractions. Les attractions compatibles avec la recherche incluent Toy Story Mania, Rafiki’s Planet Watch, Peter Pan’s Flight et Space Mountain pour n’en nommer que quelques-uns.

Parfois, c’est aussi simple qu’un ensemble de mini-jeux, d’autres fois, il interagit avec l’environnement pour donner vie à la magie Disney. Quoi qu’il en soit, c’est une petite fonctionnalité astucieuse créée par Disney pour attirer davantage les invités dans leurs célèbres parcs immersifs. Avec tout cela à l’esprit, vous ne pouvez pas dire que Disney n’a pas atteint l’ère moderne.

