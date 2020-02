10 choses que nous voulons voir dans la suite

Captain Marvel 2 est déjà officiel, et bien qu’il soit trop tôt pour savoir dans quelle direction la suite prendra, il y a des choses que nous aimerions voir dedans, nous les examinons ici

La sortie du capitaine Marvel dans les salles a présenté Carol Danvers au public avant son apparition sur Avengers: Fin de partie, et bien que des nouvelles d’une suite aient toujours été attendues, les fans étaient enthousiastes à propos de l’annonce officielle de Marvel Studios, ainsi que de la nouvelle que l’écrivain de WandaVision, Megan McDonnell travaillera sur Captain Marvel 2.

L’univers cinématographique Marvel est actuellement dans un état de changement et il peut être difficile de prédire la direction que prendra la suite de Captain Marvel, mais il y a certaines choses que nous aimerions voir dans la suite. Et, comme Marvel aime montrer que tout est connecté, certains personnages pourraient également apparaître dans la suite pour booster l’UCM.

10. Le développement aujourd’hui

Le premier film a été créé à différentes époques dans le passé, mais a principalement eu lieu dans les années 90, avant les événements Iron Man qui ont lancé UCM tel que nous le connaissons. Bien que l’occasion d’explorer non seulement le passé de l’UCM mais aussi de profiter de la nostalgie de la décennie ait été agréable, nous attendons avec impatience une histoire plus moderne pour la suite.

Bien qu’il y ait environ 20 ans d’histoires inédites du temps de Carol Danvers dans l’espace pendant la réinstallation des Skrulls du premier film, nous sommes très curieux du rôle que le capitaine Marvel jouera dans l’univers Marvel aujourd’hui, qui est techniquement 2023

9. La chute de Xandar

Bien sûr, si le film est développé dans le passé, il y a des moments de l’UCM que nous aimerions pouvoir voir de manière plus approfondie. L’une des choses que nous ne pouvions pas voir dans les films précédents était la chute de la planète Xandar, domicile du Nova Corps dans le premier film des Gardiens de la Galaxie.

Xandar a gardé la Gemme du pouvoir après les événements des Gardiens de la galaxie et Thanos a révélé qu’il l’avait détruite avant les événements de Avengers: Infinity War. C’était une bataille cosmique épique qui s’est déroulée hors de l’écran, mais nous aimerions toujours la voir de nos propres yeux, soit dans Captain Marvel 2 ou dans un éventuel film solo de Nova.

8. Les gardiens originaux de la Galaxie

Carol Danvers n’était pas non plus le seul héros de la galaxie pendant toutes ces années, comme nous l’avons vu dans la franchise Guardians of the Galaxy. Dans le volume 2 de la série, présentez-nous les Ravagers ou, comme les fans de la bande dessinée les connaissent, les Original Guardians of the Galaxy.

Ces Ravagers étaient représentés par Sylvester Stallone, Michelle Yeoh et Ving Rhames, ce qui nous a fait croire que nous reverrions le groupe. Cependant, en attendant Guardians of the Galaxy, vol. 3 a laissé l’avenir des Ravagers incertain, ce qui en a fait la bonne équipe potentielle pour travailler avec le capitaine Marvel dans une suite si elle se déroulait à nouveau dans le passé.

7. Nick Fury

Les fans de Nick Furia ont pu voir un autre aspect du personnage dans Captain Marvel tandis que son passé travaillait aux côtés de Carol Danvers sur la mission qui a coûté son œil au super espion. Alors que nous verrons avec plaisir Nick Furia de Samuel L. Jackson dans tout autre film, nous aimerions le voir revenir pour la suite, bien que nous préférions voir Fury moderne pour certaines raisons.

Après la performance du faux Nick Furia dans Spider-Man: Away from home (un imposteur de Skrull) et la révélation que Furia est vraiment dans l’espace en train de travailler avec une armée entière de Skrulls, nous avons attendu patiemment de voir plus de Qu’est-ce qui se passe là-bas.

6. Oie

L’un des rôles les plus importants du premier film du capitaine Marvel était un chat. Eh bien, pour être plus précis, un extraterrestre Flerken sous la forme d’un chat nommé Goose qui a joué un rôle important.

Goose a été étrangement absent de l’UCM étant donné qu’il a été vu pour la dernière fois dans le bureau de Nick Furia en train de régurgiter le Teseracto, et nous devons savoir ce qui est arrivé au plus joli chaton extraterrestre de Marvel. En théorie, il a été en compagnie de Carol avec l’espace, mais nous nous sentirions tous mieux en sachant que le Flerken est toujours en guerre.

5. Yon-Rogg

Jude Law a joué le soldat Kree, Yon-Rogg, dans le premier film du capitaine Marvel, et était responsable de la formation de Carol Danvers à l’utilisation de ses capacités, bien que nous ayons découvert plus tard la vérité à son sujet, sa connexion avec Carol Danvers et son Motivations cachées dans le film.

À notre connaissance, Yon-Rogg existe toujours à l’UCM à moins que Supreme Intelligence ne l’ait exécuté pour son échec, et nous aimerions voir Law répéter le personnage de Yon-Rogg dans un futur film Captain Marvel, surtout si cela signifie que Nous pouvons en apprendre un peu plus sur les Kree.

4. Spectre

Le premier film de Captain Marvel a présenté la future super-héroïne Spectrum en tant que jeune Monica Rambeau, fille de la meilleure amie de Carol Davers, Maria. Rambeau a utilisé de nombreux noms dans sa carrière de super-héros, bien qu’il ait été le premier à utiliser le nom du capitaine Marvel après la mort du héros d’origine dans les bandes dessinées.

Le spectre a la capacité de se transformer en n’importe quel type d’énergie dans le spectre électromagnétique, et un Monica adulte devrait déjà apparaître dans la série Disney +, WandaVision, jouée par Teyonah Parris. Espérons que l’apparition de Monica établira sa propre identité de super-héros et nous verrons Spectrum voler aux côtés de Carol dans Captain Marvel 2.

3. Mme Marvel

Carol Danvers a commencé sa carrière dans la lutte contre le crime dans des bandes dessinées comme Mme Marvel, même si un nouveau personnage a pris son nom et l’a fait sien après que Carol soit passée au capitaine. Bientôt, nous verrons la star de Kamala Khan dans sa propre série Mme Marvel à Disney +, mais cela ne signifie pas qu’elle ne peut pas apparaître dans la suite.

Alors que nous aimerions voir le capitaine Marvel et Mme Marvel combattre le crime ensemble, nous serions très heureux de voir un camée Kamala Khan la suite. Et comme Marvel Studios a déjà révélé que Mme Marvel a un avenir sur grand écran après sa série Disney +, Captain Marvel 2 pourrait être un bon endroit pour aider à lancer le nouveau héros.

2. Machine de guerre

Nous ne disons pas que la suite a besoin d’une histoire romantique incluse sans raison, mais la relation qui s’est développée dans les bandes dessinées entre Carol Danvers et James “Rhodey” Rhodes / War Machine a si bien fonctionné que nous aimerions la voir apparaître.

Carol et Rhodey sont des officiers de l’USAF qui sont devenus des super-héros et des Avengers, donc dire qu’ils ont des choses en commun est un euphémisme. Cette relation pourrait même être vue dans Avengers: Fin de partie lors d’un bref échange de regards entre les deux personnages, bien qu’ils n’aient pas encore partagé beaucoup de temps à l’écran.

1. Les Ultimes

Comme l’actuel univers cinématographique Marvel, l’état des Avengers est inconnu après la mort d’Iron Man et la retraite de Captain America. Alors que les nouveaux héros rejoignent l’UCM et que les héros établis font face aux conséquences de Fin du jeu, que pourrait-il arriver ensuite?

Nous aimerions voir l’équipe cosmique dirigée par le capitaine Marvel faire ses débuts dans l’UCM pour servir de remplaçant aux Avengers dans les phases suivantes. Le capitaine Marvel a travaillé avec Black Panther, Spectrum, Miss America et Blue Marvel pour garder la Terre à l’abri des menaces extraterrestres et des forces cosmiques, ce qui pourrait être quelque chose que Marvel Studios explore à l’avenir.

Depuis que j’ai raison, j’ai toujours été attiré par le dessin, la bande dessinée et surtout le cinéma, à cause de ce hobby “Star Wars: Episode IV”, j’étais fasciné par le grand nombre de vaisseaux spatiaux apparus dans elle et le monde entier créé par George Lucas, la scène du navire Corellia poursuivi par un croiseur impérial qui a avancé pour remplir l’écran était choquante. La musique de John Williams était entraînante et facile à retenir, alors je me souviens de mes collections d’autocollants et des poupées de la saga. Une autre grande influence a été les bandes dessinées, en particulier les éditions de Spiderman Vertice, The Patrol X, The Avengers, The Fantastic 4, avec lesquelles j’ai appris à dessiner en copiant les dessins animés de John Romita Sr. et Jack Kirby. Il n’est donc pas surprenant qu’il finisse par étudier à l’école d’art de Saragosse.