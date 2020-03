10 choses que vous devez savoir sur la chronologie

Avec deux saisons dans les livres et une troisième à venir, Star Trek: Discovery continue de s’appuyer sur le vaste canon de Star Trek de manière nouvelle et passionnante. Étant la première série préquelle depuis Enterprise, la série a été méthodique et prudente dans sa narration, car elle pourrait facilement et de manière majeure rompre la continuité de la chronologie principale que toutes les séries tentent de suivre.

Avec sa place sur cette chronologie étant si étroitement enracinée dans d’autres émissions et histoires de Trek, les choses peuvent devenir déroutantes ou même écrasantes parfois lorsque vous essayez de garder tout trié et à sa place. C’est pourquoi nous avons rassemblé les dix choses que vous devez savoir sur la chronologie de Discovery.

10 Il prend place juste avant la série originale

La découverte se déroule dix ans avant que Kirk ne prenne le contrôle de l’Enterprise et se lance dans l’aventure qui a lancé toute cette franchise. Bien que cela soit principalement sans conséquence dans la première saison, la deuxième saison de Discovery met fortement en vedette l’Entreprise et son équipage, dirigé par le capitaine Pike, l’homme que Kirk soulagera finalement en tant que commandant de navire.

Avec Pike et compagnie maintenant impliqués, le spectacle se rapproche rapidement de la série originale, et sachant que Pike souffre d’immenses blessures, son temps de vision se sent maintenant comme un chronomètre.

9 Ce n’est pas la première série chronologiquement

Même si elle a lieu avant le premier spectacle de Star Trek, ce n’est pas la série la plus éloignée du passé. Star Trek: Enterprise, la série populaire qui s’est déroulée de 2001 à 2005, se déroule en fait un siècle avant Discovery.

On peut supposer que lorsque les créateurs de l’émission ont pris cette décision, ils visaient cent ans avant la série originale, mais ils ont maintenant cette revendication pour Discovery également par procuration. Cela explique pourquoi les références à Enterprise sont assez rares sur Discovery, et la technologie est complètement différente.

8 Il y a près de cent ans avant la prochaine génération

En ce qui concerne la mise en scène à cent ans de la série originale, il en va de même pour Star Trek: The Next Generation, mais en sens inverse. Les aventures de Picard et de son équipage sont encore dans un avenir lointain lorsque les événements de Discovery se produisent.

Donc, même s’il existe un potentiel d’apparition ou de référence pour Kirk dans la saison à venir, la promotion croisée avec Picard est très peu probable. À moins, bien sûr, que quelqu’un voyage dans le temps, mais nous y reviendrons un peu plus tard sur cette liste.

7 Ce n’est pas la même chronologie que les films

Il convient de noter qu’il existe maintenant deux chronologies canon de Pike, Kirk, Spock et de l’équipe de la série originale, avec Discovery sur la pointe des pieds vers la création d’un troisième. À l’heure actuelle, et susceptible de rester ainsi, Discovery se déroule dans la même chronologie que la série originale, et non les films.

Cela signifie que c’est dans la chronologie principale que presque tous les médias Star Trek ont ​​lieu. Alors que les films se déroulent dans le même univers que la série, les deux chronologies ne se sont mélangées qu’une seule fois et c’était dans les films. Il est très peu probable que les nouveaux films jouent un rôle ou aient un effet sur Discovery.

6 Les dates ne correspondent pas techniquement

Alors que les événements de Discovery ont été élaborés de manière complexe pour ne pas contredire intrinsèquement les événements qui vont suivre. La tâche est presque impossible avec le contenu de cette franchise et Discovery a fait un travail incroyable à ce stade pour que ses erreurs soient aussi mesquines que celle-ci.

Dans la série originale, il est indiqué que Spock a passé une décennie avec Pike lors de la première sortie de l’Enterprise. Le spectacle implique également qu’ils étaient ensemble depuis quelques années avant 2054 lorsque le pilote a lieu, mais Discovery les montre en 2056, ce qui modifie la chronologie de Spock, Pike et leur temps ensemble sur le navire. C’est un détail mineur et même dans le canon, il pourrait être attribué à des erreurs de mémorisation.

5 James Kirk sert actuellement sur un autre navire

Avec la saison deux qui ramène les personnages de Pike, Spock et Number One avec de nouveaux acteurs, il est logique de se demander s’ils feront venir le capitaine le plus célèbre de Starfleet. Il est possible, tout comme la façon dont l’Entreprise s’est présentée pour aider le Discovery et son équipage, le navire actuel de Kirk pourrait également s’aider.

Au moment de Discovery, Kirk est une jeune star de Starfleet, gravissant les échelons plus rapidement que tout autre avant lui. Il sert actuellement comme lieutenant sur l’U.S.S. Farragut, qui est un grand navire de classe destroyer. C’est un événement tragique qui a tué la plupart de l’équipage du Farragut, alors peut-être que l’histoire du navire se concrétisera grâce à Discovery.

4 Ce pourrait être une nouvelle chronologie au total

Ou peut-être que c’est une allusion subtile à quelque chose de plus grand. Avec les légers changements qui se produisent pour Pike et son équipage, des spéculations ont surgi que peut-être Discovery abandonnerait la chronologie principale et se ramifierait d’elle-même. Le plus grand signe que cela pourrait se produire était lorsque Pike a eu une vision de son avenir et des horribles blessures qu’il subira. Cela soulève l’idée que Pike fera toujours l’acte héroïque qui le blesse, même en connaissant son résultat, mais que se passe-t-il s’il prend une décision différente.

Ajouter ces types de couches de connaissances et d’histoire à ces personnages qui étaient complètement mineurs dans la série originale pourrait être une révélation massive lorsque la chronologie atteindra le début de la série originale, en ayant Pike garder le contrôle de son navire et en changeant la événements du futur complètement. C’est peu probable, mais ce ne serait pas la première fois qu’une nouvelle chronologie se séparerait dans l’univers Trek.

3 La découverte a été effacée des enregistrements de la chronologie principale

La plus grande résolution du canon de la chronologie est venue de la finale de la saison deux. Une fois que le navire Discovery aura traversé le temps dans un avenir lointain, il est indiqué que le navire et l’équipage seront supprimés de tous les enregistrements. Cela peut sembler une sortie, mais cela élimine tout souci d’erreur de continuité car aucun personnage de l’univers n’a jamais mentionné l’équipage du Discovery dans les précédents médias de Star Trek.

Cela justifie également le commentaire fait dans Short Treks selon lequel le navire a été perdu dans l’espace pendant mille ans, car il n’a pas été perdu, mais à la place, il voyageait dans le temps.

2 La chronologie complète peut être effacée

Une théorie qui a commencé à circuler sur Internet est une version plus radicale de l’idée “d’effacer le navire de l’existence”, prête à être effacée par les enregistrements. Le navire voyageant mille ans dans le futur à la fin de la deuxième saison, on peut supposer que dans une future saison, il essaiera de retrouver son chemin.

La découverte pourrait bien remonter plus loin que lorsqu’elle est partie. En théorie, l’équipage pouvait retourner là où tout avait commencé et changer son propre destin. Ce serait une fin tragique pour le navire et les personnages, mais la découverte remontant tout le temps et se retirant de l’histoire avant même qu’elle ne commence, protégerait certainement la continuité de toutes les futures séries.

1 Il va plus loin que n’importe quelle série avant

Le détail le plus important de la chronologie à l’approche de la troisième saison de Discovery est qu’elle se dirige vers un territoire inconnu. Une chose rare dans l’univers Star Trek richement détaillé. Le navire a voyagé près de mille ans dans le futur à la fin de la saison deux, les mettant dans l’année 3205.

Aucun média Trek précédent n’est allé aussi loin dans le futur, le précédent record étant détenu par un épisode de Star Trek: Voyager dans lequel ils visitent 3074. Les créateurs de la série doivent être ravis qu’après deux longues saisons à se prendre les uns les autres histoire en compte, ils ont maintenant le plein règne pour devenir aussi sauvages qu’ils le souhaitent sans rompre la continuité.

