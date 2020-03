10 choses que vous ne saviez jamais sur le casting du cheval de guerre

War Horse de Steven Spielberg n’est certainement pas l’un de ses films les plus populaires. Sorti le jour de Noël 2011, il s’est ouvert à des critiques relativement médiocres (pour un film de Spielberg au moins) et a fini par rapporter seulement 177 millions de dollars au box-office mondial. Il n’a pas été touché par un effort d’imagination, mais il contient un casting tueur.

Le casting de ce film est un who’s who certifiable des stars de la liste A, même s’il est sorti il ​​y a près d’une décennie, et beaucoup de ces stars ont des histoires surprenantes que vous ne connaissez peut-être pas. Ce sont dix choses que vous ne saviez pas sur le casting de War Horse.

10 Toby Kebbell est un artiste de capture de grands mouvements

Toby Kebbell joue Geordie Soldier dans War Horse, bien que vous le connaissiez peut-être d’autres œuvres comme Kong: Skull Island et l’épisode “ Toute l’histoire de vous ” de Black Mirror. Mais ce que vous ne saviez peut-être pas, c’est qu’il est également un grand artiste de la capture de mouvements.

Non seulement il a joué dans Kong: Skull Island, il a également fourni la capture de mouvement pour Kong lui-même. Il a également travaillé dans Fantastic Four, Warcraft et la nouvelle trilogie Planet of the Apes, où il a joué Koba.

9 Le grand-père de Benedict Cumberbatch était un commandant de sous-marin estimé

Comme son personnage, Benedict Cumberbatch a une certaine expérience de la guerre. Eh bien, la famille Cumberbatch le fait, de toute façon. Le grand-père de Benedict est Henry Carlton Cumberbatch, qui a servi comme commandant de sous-marin dans la Marine royale britannique.

Il a servi dans les deux guerres mondiales et a pris sa retraite en décembre 1945 en tant que commandant. Il a épousé Pauline Congdon en avril 1934, et le couple a eu deux enfants – Amber et Timothy. Timothy est le père de Benedict Cumberbatch.

8 Tom Hiddleston est l’arrière-arrière-petit-fils d’un important producteur alimentaire

Poursuivant avec le thème de la lignée familiale, parlons de l’arrière-arrière-grand-père de Tom Hiddleston! Son nom était Sir Edmund Vestey. Il rejoint son frère William pour former The Union Cold Storage Company, qui devient rapidement une importante opération de stockage à froid.

Ils ont importé de la viande réfrigérée de pays comme l’Argentine et la Chine, une idée de nouveauté à l’époque. Après avoir amassé une fortune et sept enfants, Vestey est décédé en 1953, près de trente ans avant la naissance de Hiddleston.

7 David Thewlis était dans un groupe punk

David Thewlis joue Lyons dans War Horse, bien que vous le connaissiez certainement mieux en tant que Remus Lupin de la franchise Harry Potter.

Il ne semble pas que le théâtre ait été le premier amour de Thewlis – mais la musique. Thewlis a joué dans divers groupes de rock et punk à l’adolescence, y compris un groupe appelé Door 66. Son amour pour la musique l’a peut-être finalement poussé à l’étudier en tant que discours académique, alors qu’il s’inscrivait à la Guildhall School of Music and Drama de Londres au début ’80s.

6 Emily Watson est une actrice shakespearienne

Le rôle de Rose Narracott était Emily Watson, qui est peut-être mieux connue pour ses rôles dans Kingsman: The Golden Circle et HBO’s Chernobyl. Watson est une actrice shakespearienne acclamée et a déjà travaillé avec la Royal Shakespeare Company dans des pièces comme The Taming of the Shrew et All’s Well That Ends Well.

En 2003, elle a été nominée pour le prix Olivier estimé pour son travail dans l’oncle Vanya d’Anton Tchekhov.

5 Jeremy Irvine a perdu “Two Stone” pour un rôle

War Horse a été le premier rôle au cinéma de Jeremy Irvine, mais bien qu’il ait été difficile de travailler avec Spielberg, ce n’était rien comparé à ce qu’il avait à faire pour The Railway Man.

Dans ce film, Irvine incarne un prisonnier de guerre, et pour obtenir le corps nécessaire, il a perdu deux pierres en seulement deux mois. Deux pierres équivalent à environ treize kilogrammes, ce qui équivaut à près de trente livres. C’est quinze livres perdues par mois! Voilà comment vous savez qu’un acteur prend un rôle au sérieux …

4 Peter Mullan est la seule personne à avoir remporté des prix pour avoir joué et réalisé des films lors de grands festivals européens

Le circuit des festivals européens est largement estimé et il accueille généralement les plus grands films d’une année donnée. Et Peter Mullan est la seule personne au monde à avoir remporté des prix prestigieux dans les festivals d’art et de cinéma. En 1998, il a remporté le prix du meilleur acteur à Cannes pour son rôle dans My Name Is Joe.

Quatre ans plus tard, en 2002, son film The Magdalene Sisters (qu’il a écrit et réalisé) remporte le Lion d’or au Festival de Venise.

3 Niels Arestrup a remporté trois prix César

Niels Arestrup est un acteur français qui incarne Grand-père dans War Horse. Il est également l’acteur de soutien le plus récompensé de l’histoire du prix César. Le César Award est l’équivalent français de l’Academy Award, la plus haute distinction cinématographique décernée dans l’industrie cinématographique française.

Arestrup a remporté le prix du meilleur second rôle masculin à trois reprises – pour The Beat That My Heart Skipped en 2005, A Prophet en 2009 et The French Minister en 2013. Il continue à jouer dans diverses productions françaises – il a été nominé pour encore plus de César Awards en 2014 (pour Diplomatie) et encore en 2017 (pour See You Up There). Il est clair que cet homme est un trésor national.

2 Céline Buckens a remporté son rôle après seulement deux auditions

War Horse était le premier rôle au cinéma de Céline Buckens, et elle l’a réussi après seulement deux auditions formelles. Elle n’avait même pas de formation d’actrice, car elle a étudié l’histoire à la London School of Economics and Political Science.

Quoi qu’il en soit, cela a fait des merveilles pour sa carrière, car elle a maintenant des rôles principaux dans Cinemax’s Warrior et dans le drame britannique Netflix Free Rein. Que pouvons-nous dire, elle est naturelle.

1 Eddie Marsan a commencé à travailler comme imprimeur

Eddie Marsan a joué Sargent Fry dans War Horse, bien que vous le connaissiez probablement mieux en tant que Peter de Simon Pegg et The World’s End d’Edgar Wright. Marsan a été élevé dans une famille de la classe ouvrière, car son père était chauffeur de camion et sa mère était à la fois assistante scolaire et cantine scolaire.

Marsan a cherché à poursuivre sa tradition de la classe ouvrière après avoir suivi un apprentissage d’imprimeur, mais il est parti étudier à la Mountview Academy of Theatre Arts, provoquant sa carrière éventuelle (et réussie) dans le cinéma.

