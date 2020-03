10 choses que vous ne saviez pas La première de Disney Classic

Au début des années 1930, Walt Disney a amené son équipe d’artistes, d’animateurs et de conteurs dans la scène sonore de Disney, les a tous assis et leur a ravi l’histoire d’une belle princesse, d’une méchante reine et d’un miroir magique. Ce n’était pas seulement un pitch pour leur prochain projet, mais un long métrage qui allait changer le monde.

En 1937, Walt Disney Pictures a publié son premier long métrage d’animation, Blanche-Neige et les Sept Nains. Ce qui s’est passé ce jour-là n’était rien de moins qu’une sensation qui a propulsé le nom de Disney dans l’immortalité. Mais pourquoi était-ce un tel succès? Jetez un œil à notre liste et découvrez pourquoi.

10 Il était prévu de bombarder

De nos jours, une fonctionnalité entièrement animée est aussi banale que possible. Il y a des dizaines de films d’animation sortis chaque année et personne ne craint. En 1937, cependant, c’était une toute autre histoire. Les dessins animés étaient considérés comme des nouveautés bon marché destinées à un public plus jeune, personne ne voudrait jamais passer une heure et demie d’animation, n’est-ce pas?

Il s’appelait “Disney’s Folly” et les masses s’attendaient à ce qu’il soit mort à son arrivée. Les critiques l’ont fait avant même de toucher un écran de cinéma. Personne ne s’attendait à ce qu’un film entièrement animé existe, encore moins que les gens paient pour le voir. Certains ont même qualifié la surexposition à l’animation de risque pour la santé. Mais ces mêmes critiques ont vite mangé leurs mots lors des débuts du film.

9 Le film coûte plus d’un million de dollars à faire

Le dernier film d’animation de Walt Disney Pictures, Frozen II, avait un budget d’environ 150 millions de dollars. C’est beaucoup de chou de nos jours, mais dans les années 1930, un film avec un budget de 1,5 million de dollars a fait exploser les esprits. Jumelez cela au fait que le film en question était entièrement animé, le concept était totalement inconnu.

Walt Disney a pris le plus gros pari financier jamais imaginé par un studio. Le budget de Snow White est passé d’environ quelques centaines de milliers à bien plus d’un million de dollars avant même que les cellules du film ne soient développées. Le film valait-il vraiment sa grosse somme? Partout, le public l’a découvert.

8 Le succès a été un choc

Dire que Blanche-Neige et les Sept Nains était un triomphe serait l’euphémisme de la décennie. Partout, le public a été positivement surpris par la fantaisie de la fonction d’animation. Disney’s Folly a rapidement été considéré comme le hit de Disney. Sans surprise, il est rapidement devenu l’un des films les plus parlés de la décennie.

Le film était littéralement une sensation du jour au lendemain lors de sa première en décembre 1937. Le public partout était ravi, enchanté et étonné de ce à quoi pouvait ressembler un film d’animation. Ce qui a commencé au Carthay Circle Theatre cette nuit-là a été l’étincelle qui s’est propagée comme une traînée de poudre, emportant Blanche-Neige avec elle.

7 Il a reçu une ovation debout

Le soir de la première du film, des dizaines et des dizaines de spectateurs se sont présentés pour le grand événement. Célébrités, presse et personnalités populaires étaient tous présents pour le début du long métrage d’un million de dollars de Walt Disney. Les lumières se sont éteintes, le film a tourné et s’est terminé, les lumières se sont levées et le public est devenu fou.

Les gens riaient, pleuraient, applaudissaient et applaudissaient. Le film a été un succès retentissant et inattendu, et à la grande surprise de tous, le public émotionnel a fait une ovation debout. La qualité du film s’est rapidement répandue à travers le pays et Snow White a commencé à jouer dans les théâtres partout.

6 Il a fallu plusieurs rééditions

Snow White and the Seven Dwarfs a été un tel succès auprès du public partout dans le monde qu’il a fallu de nombreuses rééditions pour satisfaire le désir du public pour le film enchanteur de Disney. Même dans les pays en dehors des États-Unis, nous voulions un morceau de magie. La popularité était si élevée pour ce film, qu’il a fallu le voir encore et encore.

Rappelez-vous, les enfants, c’était avant l’invention de la vidéo domestique, donc si vous avez raté un film dans les cinémas, vous l’avez manqué. De nombreuses sorties pour un film étaient inconnues dans les années 1930, mais Disney y est parvenu. Si ce n’était pas un signe de la réussite du film, passons aux chiffres et découvrons.

5 C’était l’un des films les plus rentables de la décennie

Cela a coûté plus de 1,5 million de dollars pour être présenté sur grand écran à travers le pays, mais il a vite fait plus que cela en un instant. Le film a connu un tel succès qu’il est rapidement devenu l’un des films les plus rentables de la décennie. Sur la sortie originale, le film a fait environ 418 millions au box-office, ce qui a été un succès impressionnant.

Corrigé de l’inflation, le film a généré 2116344366 $ dans le monde, ce qui en fait l’un des dix films cinématographiques les plus rentables de tous les temps, aux côtés de géants tels que Autant en emporte le vent et Les dix commandements.

4 Le film a financé la Walt Disney Company

Walt a mis beaucoup de sang, de sueur et de larmes dans la création de son fantastique premier long métrage, mais qu’a-t-il fait de ses millions et millions de dollars au box-office? Simple, il l’a utilisé non seulement pour de futurs films d’animation tels que Pinocchio et Fantasia, mais l’a utilisé comme la graine qui allait devenir Walt Disney Pictures telle que nous la connaissons aujourd’hui.

Non seulement cela, mais le succès de Blanche-Neige et des Sept Nains aiderait énormément à la naissance de Disneyland en 1957. Walt Disney a toujours dit que “tout a commencé avec une souris” mais vous ne pouvez pas nier qu’une certaine princesse a aidé tapisser ses poches aussi.

3 Cela aurait fait ou cassé la carrière de Walt Disney

Walt Disney a littéralement risqué tout ce qu’il avait sur le succès de Blanche-Neige et des Sept Nains. Malgré les avertissements du personnel, les critiques de la presse et même les inquiétudes de sa propre femme et de son frère, il est allé de l’avant et a poursuivi son plan de donner vie à ce film, allant même jusqu’à hypothéquer sa maison pour le financer.

Si le film n’avait pas connu le succès du jour au lendemain, il n’y aurait pas eu de Walt Disney Pictures, pas de parcs Disney et aucune autre période de films d’animation. Il n’y a pas moyen de le contourner. On dirait que l’attitude de “si vous pouvez en rêver” de Walt a payé après tout.

2 Il a remporté un Oscar spécial (au cours de nombreux débats)

Non seulement le film a été un succès financier, mais c’était le premier long métrage d’animation à être nominé pour un Academy Award. Il a même été envisagé de recevoir une nomination pour le prix du meilleur film aux côtés de Autant en emporte le vent. Cependant, en raison d’un débat critique, l’Académie a finalement décidé que les films d’animation ne devraient pas avoir à rivaliser avec les performances en direct.

Cela étant dit, l’Académie a remis à Walt Disney un prix spécial pour réalisations reconnaissables à tous ceux qui connaissent leur histoire Disney. C’était un prix décerné en l’honneur de la contribution à la réalisation d’un film qu’un long métrage d’animation inspirerait, mettant en vedette une grande statue suivie de sept miniatures.

1 Il reste l’un des films les plus réussis de tous les temps

Il n’est pas surprenant qu’à ce jour, Blanche-Neige et les Sept Nains restent l’un des films d’animation les plus précieux de tous les temps. Il a relancé l’héritage de Walt Disney Pictures et a changé le monde du cinéma tel que nous le connaissons en introduisant le concept autrefois ridicule de longs métrages d’animation.

Ce film fait encore parler de lui, est toujours regardé, diffusé et parfois réédité en vidéo. Il est même présenté sur le National Film Registry. Bien que le moyen d’animation ait parcouru un long chemin depuis l’époque de Walt, l’héritage de Blanche-Neige sera toujours le film qui a tout déclenché.

