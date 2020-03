10 choses que vous ne saviez pas sur Joe Abernathy

Joe est un très bon ami de Claire de leur école de médecine et a une très forte présence dans la troisième saison d’Outlander. C’est un homme noir avec des yeux brun doré chaleureux qui rappellent à Claire des gouttelettes de caramel. Il est chaleureux, amical et très favorable à elle et à sa fille Brianna. Il était un ami de confiance de la famille et ils ont même partagé le soi-disant secret du Craigh na dun et du voyage dans le temps. Même si vous avez lu les livres, nous n’avons pas beaucoup de connaissances sur son histoire, ses difficultés ou sa jeunesse. Cependant, il y a eu beaucoup de petits détails, qui auraient pu être négligés par les fans. Nous allons partager dix de ces choses que vous ne savez peut-être pas sur lui. Versez un peu de Rhenysh et sautons directement dedans.

10 Paria

Claire et Joe sont devenus amis à la faculté de médecine. Après s’être joints en tant que stagiaires, ils sont devenus des confidentes l’un de l’autre à la fin de leur stage, car ils ont tous deux été distingués du reste des étudiants.

Alors que Claire était la seule étudiante, Joe était la première Afro-américaine de la classe. Fait intéressant, l’auteur a déclaré avoir d’abord visualisé Joe comme un ami noir qui a aidé Claire à travers les vingt années qu’elle a vécues avec Frank après avoir quitté Jaime au XVIIIe siècle. Et à partir de là à travers cette visualisation, Joe Abernathy est entré dans l’univers.

9 Joe était-il lié à Geillis?

Nous savons tous que Geillis a vécu en France pendant une grande partie de son temps en tant que Mme Abernathy. Alors, Joe était-il lié d’une manière ou d’une autre? Tous les faits le suggèrent, mais certains fans pensent également que ce pourrait être une coïncidence pour tout ce que nous savons. C’est sans fondement parce que rien n’est une coïncidence dans l’univers Outlander. Diana Gabaldon a fait des recherches approfondies et planifié ses personnages et leurs intrigues secondaires impeccablement. Joe pourrait être un descendant de l’un des esclaves de Geillis car pendant cette période, tous les esclaves avaient reçu le nom de famille de leur propriétaire après avoir été libérés.

8 Le spectacle Joe Abernathy est une version raffinée

La version de la série télévisée Outlander de Joe est une version bien traitée du livre Joe Abernathy. Le livre Joe est un homme noir stéréotypé parlant en jive ou imitant Walter Cronkite et fredonnant des airs religieux. En fait, de nombreux fans et critiques se sont sentis offensés et ont critiqué Diana pour une représentation aussi clichée du premier personnage d’origine noire. C’est pourquoi l’équipe de production a adopté une approche très différente pour filmer le rôle et le scénario de ces personnages afin d’éviter toute caractérisation raciale. La même chose a été faite pour Cho.

7 Attentes des parents

Quand il était assez jeune, Joe divertissait sa mère en imitant Walter Cronkite. Une fois, il a dit à Claire que si des gens de son quartier l’entendaient imiter le Cronkite, il n’aurait jamais vécu assez longtemps pour même aller dans une école de médecine.

Il a également mentionné une fois qu’en grandissant, sa mère voulait qu’il soit prédicateur, mais il était toujours intéressé par la médecine et c’est comme ça qu’il s’est retrouvé là-bas.

6 Qui est LJ?

Joe appelle Claire «Lady Jane» ou, en bref, LJ. Parfois, il l’appelle simplement Jane. Cela a commencé par une farce. Une de leurs amies, Hochstein, se moquait de sa voix et de son accent en disant qu’elle avait l’air de venir juste après un thé avec la reine. C’était un surnom amusant inventé avec un humour amical et ludique, bien sûr. Claire a cependant un accent britannique distinct, peu importe où elle passe son temps sur la Terre ou combien de temps elle y est restée.

5 Cette personne pourrait être son ancêtre

Dans la troisième saison, Jamie et Claire partent pour la France en mission de sauvetage pour sauver le neveu de Jamie Ian. Ils entendent parler d’une étrange Mme Abernathy soupçonnée d’avoir empoisonné son mari. Elle se révèle être Geillis Duncan, la vieille amie de Claire. Dans sa plantation, ils rencontrent un esclave nommé Ishmail qui rappelle Claire à Joe chaque fois qu’elle le regarde. Il connaît également les herbes et la guérison et compte tenu de la profession de Joe, elles pourraient être liées.

Elle suppose qu’Ishmail pourrait être son arrière-arrière-grand-père. Bien que la profession puisse être une coïncidence, c’est une possibilité très forte.

4 Premier caractère de couleur

Vous ne l’avez peut-être pas remarqué, mais, tout au long des première et deuxième saisons, il n’y a pas de caractères de couleur. Seuls les Blancs avaient été jetés dans tous les endroits où Claire était allée. Joe est le premier personnage de couleur au cours des trois saisons. D’un autre côté, c’est une connaissance commune que pendant les périodes sur lesquelles ces saisons sont basées, les ménages et les rues étaient remplis de gens de couleur comme esclaves et pourtant la première personne de couleur que nous voyons dans le spectacle ou le livre est Joe Abernathy.

3 Coïncidence?

Si c’est une coïncidence, c’est trop de cela. Donc, dans un point ci-dessus, nous avons établi la possibilité que Joe soit le descendant d’un esclave qui travaillait chez Mme Abernathy ou dirons-nous la plantation de Geillis. Son nom était Ishmail. Au cours de la troisième saison, alors qu’il parlait à Claire, Joe lui a dit que son fils avait changé son nom pour Mohammed Ishmael Shabazz III dans le but de répudier le nom de son homme blanc et d’honorer son histoire. Coïncidence beaucoup?

2 Quelques autres détails

Joe aime manger du poulet cacciatore tous les mardis. Il a un ami nommé Horace et il est anthropologue. Il est également plus passionné et prudent en chirurgie que Claire. Il était l’ami qui a aidé Claire à partir après la mort de Frank dans un accident.

Il a également aidé Brianna et Roger à retourner dans le monde moderne à chaque fois qu’ils revenaient à travers les pierres. Joe a défendu ses droits et a été admis dans une école de médecine en tant que seul homme noir de toute l’école. Il ne craint pas non plus d’exprimer ses opinions sur la discrimination raciale répandue tout au long de leur période.

1 Un personnage secondaire

Joe Abernathy est comme un personnage de soutien d’un drame romantique qui a le plein potentiel d’avoir son propre scénario, mais malheureusement, se limitera à assumer les responsabilités de diriger l’histoire vers les personnages principaux Jamie et Claire. Étant donné que Claire est déjà passée dans le passé et que le drame se concentre davantage sur sa vie, nous pourrions ne pas avoir beaucoup d’histoire sur lui. Il ne semble pas très probable que nous pourrions voir plus de quelques aperçus de lui ici et là dans les saisons futures, mais nous pouvons espérer!

