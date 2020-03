10 choses que vous ne saviez pas sur le film Dreamworks annulé

En 2001, nous avons obtenu Shrek. En 2002, nous avons obtenu Shrek 2. En 2007, nous avons obtenu Shrek le troisième. En 2010, nous avons obtenu Shrek Forever After. Puis, en 2016, Shrek 5 a été annoncé. Au cours des quatre dernières années, il y a eu beaucoup de va-et-vient et de spéculations autour du cinquième et apparemment, dernier film de la franchise Shrek. À l’heure actuelle, les plans pour Shrek 5 ont été suspendus, indéfiniment. Il est sûr de supposer à ce stade, que ce film ne se produira pas, mais parce que les plans pour ce film ont été à l’honneur à plusieurs reprises au cours des dernières années, nous savons beaucoup de choses sur ce que Shrek 5 aurait pu être.

10 Tout a commencé par une fusion

En 2016, Dreamworks a été racheté par Comcast NBC Universal. Ce dernier est responsable de la franchise Despicable Me. Lorsque Shrek 5 a été annoncé il y a quatre ans, il devait être le premier film produit après cette grande fusion entre deux puissances dans les films d’animation pour enfants, juste derrière les maîtres eux-mêmes, The Walt Disney Company. Le fait qu’une suite de Shrek sortait avec de nouveaux yeux attachés a excité beaucoup de fans et a rendu quelques autres nerveux. Il est également prudent de supposer que la légalité de cette fusion aurait pu jouer un rôle dans le retard initial de ce projet.

9 Les producteurs Moi, moche et méchant, étaient aux commandes

La même équipe qui nous a apporté ces drôles de petits serviteurs jaunes et un méchant super méchant devenu père de l’année étaient censés être les responsables du retour de l’Ogre et de sa princesse. Les films Despicable Me sont excellents, mais ils sont très différents de Shrek.

Vraiment, la seule similitude entre ces deux franchises est qu’elles font appel à la fois aux enfants et aux adultes. Le fait que l’équipe de sbires raconte l’histoire d’amour de Shrek et Fiona aurait pu potentiellement ruiner toute la franchise.

8 Cinq films a toujours été le plan

Quand Shrek vivait encore à Dreamworks, Jeffrey Katzenberg avait beaucoup de projets pour la franchise de films. Il a déclaré publiquement, en 2016, qu’il avait un plan pour cinq films Shrek. «Avant la fin du premier, nous avons parlé de toute l’histoire de Shrek, et chacun des chapitres répond aux questions sur le premier film et nous donne un aperçu … dans le dernier chapitre, nous comprendrons comment Shrek a vu le jour. dans le marais, quand nous le rencontrons dans le premier film. ” Est-ce à dire que Shrek 5 allait être une histoire d’origine?

7 Il y a un script

Michael McCullers, l’auteur de films comme Boss Baby et les films Austin Powers, a écrit le scénario de Shrek 5. Il en a parlé à plusieurs reprises au fil des ans et a toujours semblé très enthousiasmé par le matériel.

Dans une interview, il a révélé que le cinquième et dernier épisode de la franchise lui était «vraiment personnel» et qu’il l’aime «vraiment, vraiment». Eh bien, nous aurions été «vraiment, vraiment» ravis de voir ce que McCullers a proposé!

6 Il a été annulé pour que l’équipe puisse se concentrer sur un autre film

Selon la rumeur, peu de temps après le développement de Shrek 5, un autre film sous l’égide de Shrek est également entré en pré-production, ce film étant la suite de Puss and Boots, Puss and Boots 2: Nine Lives and Forty Thieves. Ce film n’a pas encore été publié, mais la page IMDb pour cette suite semble beaucoup plus prometteuse que la page actuelle de Shrek, bien que les deux pages aient changé plusieurs fois les informations sur la date de sortie au cours des trois ou quatre dernières années, nous laissant tous perplexes, qu’est-ce qui se passe chez Universal?

5 Ce n’était pas vraiment une suite

Les fans ont spéculé pendant des mois sur ce qu’un cinquième Shrek nous donnerait, et certains rapports ont dit que ce ne serait pas du tout une suite, mais un redémarrage. Le Shrek original est sorti en 2001, et apparemment à Hollywood, vingt ans est une durée de conservation suffisamment longue pour qu’un film gagne un redémarrage. Il semble que Hollywood redémarrera à peu près n’importe quoi de nos jours, donc cela ne devrait pas être une surprise, mais le Shrek original est à peu près parfait. A-t-il vraiment besoin d’un redémarrage? Et s’il en a un, qu’y a-t-il à redémarrer?

4 Il visait à réinventer la franchise

Avec la fusion de deux méga studios comme Dreamworks et Universal, il est logique qu’ils voulaient faire quelque chose de grand, et étant donné qu’Universal a en fait racheté Dreamworks, ils voulaient également faire les choses à la manière d’Universal Studios.

Ce cinquième film se serait distingué parmi les autres et, selon certains, aurait été plus autonome, bien qu’il porte le même nom que tous les autres films. Universal était probablement juste politiquement correct quand il a utilisé le terme «réinventer» pour décrire son processus de pré-production.

3 Le casting d’origine revenait

Malgré le fait que Shrek 5 ne reprendrait pas là où Shrek Forever After s’était arrêté, la distribution d’origine était toujours à bord. Eddie Murphy, Cameron Diaz, Mike Myers et tous nos favoris étaient prêts à se mettre au travail en 2011, puis en 2014, puis en 2018. Un redémarrage avec tout le monde de la distribution originale est un choix intéressant pour le studio. faire et sans voir le script, il est difficile de juger si c’était une décision commerciale intelligente ou non par les chefs Universal. C’est dommage que nous ne sachions jamais si quelque chose comme ça pourrait fonctionner.

2 Cela peut avoir été une action en direct

Il y a quelques années, en 2018, les chuchotements ont recommencé à propos du retour de notre Ogre préféré et certaines personnes ont commencé à dire que ce serait un remake en direct. Si tel est le cas, alors nous devrions tous être très heureux que ce nouvel épisode de la franchise de conte de fées soit un no-go. Quelque chose à propos de voir Eddie Murphy comme un âne CGI ne conviendrait probablement pas au public. Si les chats nous ont appris quelque chose, c’est que personne ne veut vraiment voir sa star de cinéma préférée se transformer en un ami à quatre pattes.

1 Il ne peut pas être annulé après tout

Les chuchotements ont repris. Aussi récemment qu’en décembre 2019, il a été signalé que Shrek 5 était toujours en préparation. Quelques sources ont même prétendu avoir une date de sortie divulguée, qui est le 23 septembre 2022. Il sera intéressant de voir si quelque chose vient de ces rumeurs. Cela arrivera-t-il? Et si oui, quel sera-t-il? Qui sait, Mike, Eddie et Cameron pourraient être dans un studio en ce moment même, créant une nouvelle magie pour le public en quelques années seulement.

