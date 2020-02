10 choses que vous ne saviez pas sur les chiens de John Wick

La franchise John Wick est probablement connue pour 3 choses maintenant; Keanu Reeves étant de retour, le régime d’entraînement de Keanu Reeves et les chiens. Il est étrange de penser qu’une série de films d’action qui ont si bien fait sur le plan critique et financier sont tout aussi populaires auprès des gens qui raffolent des séquences d’action gun-fu à indice d’octane élevé et des amateurs de compagnons canins.

Les chiens ont été tellement centrés sur les films de John Wick qu’ils ont servi de motivation à la vengeance de Wick, l’ont aidé dans sa récupération et ont même donné des coups de pied au cul aux côtés de leurs co-stars humaines. Dans cet esprit, il n’est pas surprenant qu’il existe de nombreux faits liés aux chiens concernant Mr.Wick et ses films, que de nombreux fans n’ont pas encore découvert. Voici quelques-uns.

10 Le chien de John a presque survécu

Dans trois films, John Wick a eu deux fidèles compagnons à quatre pattes, dans les deux séquences de franchise John Wick: Chapitre 2 et John Wick: Chapitre 3 Parabellum, John est rejoint par un Pitbull qui n’a pas encore été nommé. À l’origine, Wick possédait un beagle nommé Daisy, laissé par sa femme décédée qui a été tragiquement assassinée, provoquant les événements du premier film.

On peut dire que la mort du chiot de Wick a été la chose qui a rendu la séquence de tueries de vengeance sans fin de John Wick, mais à l’origine les distributeurs de Thunder Road ont dit aux réalisateurs du film “Vous tuez le chien, vous aliénez le public et le film est terminé.” De toute évidence, Leitch et Stahelski n’étaient pas d’accord.

9 Andy le Beagle

En parlant de Daisy, le chien qui est mort a inspiré la phrase “Ouais, je pense que je suis de retour.” a été joué par un acteur animal nommé Andy. C’était en fait son premier rôle, à 8 mois, acheté auprès d’un éleveur spécialement pour le film. Selon l’entraîneur d’Animal Actors International Kim Krafsky, dans une interview accordée au New York Post, un beagle a été choisi parce que “il y a ce truc à leur sujet, ils sont juste mignons”.

Andy s’est en fait rendu sur le circuit de presse avec le reste de la distribution, appréciant sans aucun doute les fans crier pour son autographe sur le tapis rouge. Après ses débuts sur grand écran, Andy a pris un certain temps hors de la course de rats à la ferme Animal Actors International dans le New Jersey.

8 Les pit-bulls

Malheureusement, nous avons perdu Daisy dans les dix premières minutes du premier épisode de John Wick, mais dans les dernières scènes du film, John adopte un pit-bull pour éviter qu’il ne soit mis à terre. Ce chien a en fait été joué par deux animaux différents dans le chapitre 2 et le parabellum. Le chapitre 2 a vu le rôle joué par Burton (que Keanu a pris pour appeler Bubba), puis Cha Cha à Parabellum.

Le deuxième acolyte poilu de John n’a pas encore reçu de nom dans la franchise, probablement parce que l’assassin ne veut pas s’attacher trop jusqu’à ce que son voyage sanglant soit terminé, mais je parie que le film final se termine par une scène nommant le canin.

7 Chien vs cheval

Il y a une règle à Hollywood, “Ne travaillez jamais avec des enfants ou des animaux”, souvent déduit qu’ils voleront toutes les scènes dans lesquelles ils se trouvent, et rendront souvent plus difficile le tournage de ces scènes. Ce fut certainement le cas lors du tournage du troisième John Wick à New York, lorsque l’acteur animalier Cha Cha qui joue le pitbull de Wick a choisi de se battre avec un cheval.

Heureusement, Cha Cha est sorti indemne de l’altercation et a probablement provoqué le chaos en raison du stress de tirer dans un environnement aussi bruyant et à haute pression. Du côté positif, elle était parfaitement lancée, seul le chien de John Wick serait assez turbulent pour prendre un cheval.

6 Les bergers malinois

Dans John Wick: Chapitre 3 – Parabellum John Wick appelle en faveur du directeur de la succursale de Casablanca de l’hôtel Continental, Sofia Al-Awar. Joué par Halle Berry, le personnage a constamment deux bergers malinois belges à ses côtés, mais ces chiens n’étaient pas joués par seulement deux chiens.

En fait, ils étaient joués par cinq chiens cascadeurs distincts afin que différents acteurs animaux puissent être utilisés pour différentes cascades, et qu’aucun chien ne devienne trop stressé ou fatigué. Les chiens ont été nommés; Santana, Tai, Sam 7, Boyca et Ikar, et chacun avait une relation spéciale avec leur gestionnaire sur et hors écran, Halle Berry.

5 Halle Berry n’avait pas besoin d’un dresseur de chiens

Ce ne sont peut-être pas les chiens de John, mais nous pouvons tous convenir que les bergers belges de Sofia volent vraiment la vedette dans John Wick: Chapitre 3 – Parabellum. Ils réalisent des cascades impressionnantes lors de la fusillade à Casablanca, vous vous attendez donc à ce qu’un maître-animal soit juste hors caméra ou se cache dans le paysage, non? Faux, ils étaient essentiellement les chiens de Halle Berry.

Après son casting en tant que Sofia, Berry a eu une conversation avec les réalisateurs, dans laquelle ils ont discuté de la façon dont le rôle serait concret. Non seulement elle a adopté des régimes de combat et d’entraînement aux armes aussi vigoureux que Reaves, mais elle a également passé du temps entre cet entraînement et des liens avec les chiens représentant les compagnons de Sofia. Alors la prochaine fois que vous regarderez le film, sachez que c’est en fait Halle Berry qui commande ces chiens.

4 chats sur le plateau!

Rester sur le sujet des pooches de Sofia pendant un moment, pendant le tournage de leur gros set d’action à Parabellum, Halle Berry, et les cinéastes n’ont vraiment eu qu’un seul problème pour garder les chiens bien élevés. La scène a été filmée dans un pays d’Afrique du Nord, le Maroc, une région dans laquelle les chats errants errent en grand nombre et se soucient peu des décors de films hollywoodiens.

Selon Berry, les chats étaient «partout et quand mes chiens ont vu des chats, ils sont devenus balistiques». Dans une interview incluse sur le Blu-ray du film, elle explique que les chats se promèneraient sur le plateau et que les chiens les poursuivraient au milieu de la scène, les chiens seront des chiens.

3 Pas de chiens CGI ici

Les cascades pratiques constituent une grande partie de la franchise John Wick, la grande majorité de ce qui est vu à l’écran étant réellement réalisée par des acteurs et des cascadeurs, ce qui pourrait vous surprendre d’entendre, c’est que cela s’étend aux acteurs d’une variété à quatre pattes comme bien. Évidemment, nous avons déjà mentionné la maniabilité incroyable de Halle Berry, mais il y a plus.

Dans une apparition sur le podcast ReelBlend, le réalisateur Chad Stahelski a pesé sur son utilisation des chiens dans les films, soulignant “Il n’y a rien de tel qu’un chien de cinéma. C’est juste un chien qui fait son truc sur le plateau.” En conséquence, certaines des actions les plus difficiles à filmer impliquaient des animaux dressés, “lorsqu’un chien attaque, il essaie en fait de blesser une personne”. Donc, quand vous voyez un chien attaquer un personnage, gardez à l’esprit que ça va vraiment tuer, pas agir.

2 La montée du mur

Après la sortie de Parabellum, le critique de Vulture David Edelstein a décrit une cascade dans laquelle l’un des chiens de Sofia saute de son dos et monte sur un balcon du deuxième étage comme “caricatural” en supposant que CGI était impliqué. Cela a incité le superviseur des effets visuels du film, Rob Nederhorst, a souligné sur Twitter que toutes les cascades liées aux chiens étaient en fait complètement réelles, en particulier l’ascension du mur.

C’est en fait bien dans les domaines de la réalité, évidemment, pour un chien de franchir un saut de 5 pieds avec un départ en marche ou de grimper un mur de 15 pieds, et cela sans l’avantage supplémentaire d’une jambe Halle Berry.

1 bacon le matin

Après avoir déjà mentionné qu’Andy, l’acteur animalier qui a joué le premier chien de Wick, Daisy, n’avait que 8 mois lorsqu’il a assumé le rôle central de John Wick, il n’est pas surprenant qu’il n’ait pas été le plus bien formé des acteurs animaux. Dans les scènes d’ouverture du film, il est représenté en train de pâlir dans la maison avec Keanu Reeves, mais il a souvent raté sa cible.

En fait, la seule façon d’inciter Andy à sauter sur le lit de John et à se lécher le visage était de répandre de la graisse de bacon sur les joues de l’acteur. En ce qui concerne la motivation de la scène, Andy a obtenu l’un des types les plus délicieux.

