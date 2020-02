10 choses que vous ne saviez pas sur les films Harold et Kumar

En 2004, peu de gens pouvaient imaginer qu’Harold et Kumar Go To White Castle finiraient par être l’un des films les plus populaires de l’année. Bien qu’il ne soit pas seulement un succès au box-office, il méritait deux suites supplémentaires. Pourtant, 16 ans plus tard, après avoir orné le grand écran pour la première fois, le classique culte, devenu un phénomène grand public, a toujours une place dans le cœur des fans.

CONNEXES: 10 meilleurs films de Noël pour adultes

La franchise de films a conduit à la création de milliers de mèmes Facebook et a été un succès commercial pour White Castle. Sans oublier qu’il est en tête de liste en ce qui concerne les comédies stoner millénaires.

10 Goldstein et Rosenberg ont des origines shakespeariennes

Une comédie stoner sur deux gars à la recherche d’un restaurant de hamburgers est probablement le dernier endroit où l’on s’attendrait à trouver des références shakespeariennes, mais les fans pourraient être agréablement surpris car les personnages de Goldstein et Rosenberg étaient en partie basés sur Rosencrantz et Guildenstern de Hamlet.

Outre les similitudes shakespeariennes, Goldstein et Rosenberg étaient également censés être une représentation de Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg qui ont grandi ensemble dans une petite ville du New Jersey. Les écrivains voulaient que les deux personnages soient juifs pour montrer le reflet d’amis qu’ils avaient dans leur propre vie.

9 spin-off de Neil Patrick Harris

Pour un homme qui est tombé du bout du monde après Doogie Howser MD, Neil Patrick Harris n’était pas une figure populaire pendant la plupart des années 1990 et au début des années 2000. Du moins, jusqu’à ce qu’il accepte son rôle dans Harold et Kumar Go To White Castle.

Sa carrière a été instantanément rajeunie, lui apportant la renommée qu’il n’a jamais eue avec aucun de ses rôles passés. Les réalisateurs du film Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg ont tellement aimé son personnage dans le film qu’ils ont même envisagé de faire un spin-off avec son personnage en tant que protagoniste principal.

8 hamburgers végétariens au château blanc de Kal Penn

Un fait amusant que de nombreux fans ne savent peut-être pas, c’est que l’acteur qui joue Kumar, Kal Penn est végétarien. Cela peut sembler un dilemme pour les réalisateurs, ayant un végétarien qui est censé être accro aux hamburgers dans le script.

CONNEXES: 12 Stoners de films les plus cool

Pourtant, ils ont réussi à trouver un moyen créatif de contourner le problème en faisant des hamburgers à base de soja qui ressemblaient à des hamburgers de White Castle pour qu’il les mange pendant le tournage. L’idée s’est avérée être un succès, car Penn a pu rester fidèle à ses croyances végétariennes tout en jouant son rôle dans le film.

7 Neil Patrick Harris a été écrit dans le film sans qu’il le sache

Les films de Harold et Kumar ne seraient pas les mêmes sans le contrôle incontrôlable de Neil Patrick Harris, fou de sexe. Cependant, Harris a déclaré qu’il ignorait complètement le film jusqu’à ce qu’un ami lui dise qu’il y participait.

Curieux, il a pris contact avec les écrivains qui ont expliqué que oui, ils l’avaient dedans, pour ensuite lui demander s’il voulait y être. Il a accepté la partie tant qu’il avait le plein contrôle sur les changements ou les préoccupations qu’il avait sur la façon dont il était décrit dans le film.

6 White Castle promu le film

Il n’y a rien de mieux qu’une publicité gratuite, surtout quand cette publicité est la prémisse d’un long métrage cinématographique tournant autour de l’obsession de deux gars avec la chaîne de restauration rapide. Alors que certaines entreprises comme Krispy Kreme ont refusé de faire partie d’une comédie stoner, White Castle a fait connaître la part de leur restaurant dans le film en créant et en vendant des gobelets commémoratifs Harold et Kumar Go to White Castle.

Ils sont ensuite allés plus loin en intronisant John Cho et Kal Penn au Temple de la renommée du château blanc pour s’assurer que le film et la chaîne de restauration rapide étaient à jamais entrelacés.

5 peur de la réaction allergique de Penn

L’un des faits les plus effrayants à apprendre sur Harold et Kumar à White Castle était que Kal Penn est presque mort en jouant son rôle emblématique. Dans une scène pour créer de la poussière sortant d’un puits de ventilateur, l’équipage a broyé des noix.

CONNEXES: 15 meilleurs slackers de films de tous les temps

À leur insu, Penn est très allergique aux noix, ce qui le fait éclater instantanément une fois qu’il a inhalé la poussière. Heureusement, il a réalisé ce qui se passait et a rapidement pris Benadryl pour empêcher le gonflement de progresser. Après être resté à l’air libre pendant plus de deux heures, il a finalement pu se remettre au travail.

4 Penn et Cho ont fait 75 000 $ chacun dans le premier film de la franchise

Lorsque les fans pensent à un film hollywoodien, ils ne peuvent s’empêcher d’imaginer les millions que chaque acteur ou actrice rapporte mais, dans Harold et Kumar Go To White Castle, les deux acteurs étaient relativement nouveaux sur la scène.

Comme ils n’avaient pas la reconnaissance du nom qui leur offrirait un beau chèque de paie, ils ont plutôt reçu 75 000 $ chacun pour leur rôle dans le film. Penn a déclaré dans une interview à CNBC qu’au moment où il avait fini de payer son agent, il lui restait un peu plus de 22 000 $.

3 grands-parents de Jon Hurwitz lui ont apporté des burgers de château blanc congelés

L’écrivain et réalisateur Jon Hurwitz a admis qu’il aurait pu être un peu gâté par ses grands-parents lorsqu’ils venaient lui rendre visite. Il a affirmé que pendant qu’il vivait à Pittsburgh, ses grands-parents s’envoleraient pour le voir.

Avant de passer, ils lui achetaient 120 hamburgers surgelés du château blanc pour qu’il les mange. Étant donné que les hamburgers de White Castle n’étaient pas vendus dans les magasins à l’époque, ils devaient commander les hamburgers au restaurant. Il n’est donc pas trop surprenant que Jon Hurwitz intègre son amour pour White Castle dans ses films.

2 Kal Penn a quitté le rôle de la Maison Blanche pour jouer dans un Noël 3D très Harold et Kumar

Après le premier film de Harold et Kumar, Kal Penn a accepté un rôle dans l’administration Obama en tant que directeur associé à la Maison Blanche de l’engagement public. Pendant son séjour dans l’administration Obama, Penn a annoncé que d’autres films de Harold et Kumar devraient être reportés jusqu’à la fin de son mandat dans l’administration.

CONNEXES: Les 10 meilleurs films de Ryan Reynolds, selon Rotten Tomatoes

Cependant, en 2010, Penn a inversé le cap, démissionnant temporairement de son poste afin de pouvoir jouer dans A Very Harold et Kumar 3D Christmas. Une fois le film terminé, il est retourné à son ancien rôle au sein de l’administration.

1 Les trois films avaient un budget de 40 millions de dollars

Un budget de 40 millions de dollars peut sembler beaucoup d’argent, mais selon les normes hollywoodiennes, c’est un changement stupide. Lorsque New Line Cinema a sorti le premier film de Harold et Kumar en 2004, ils n’avaient pas de grandes attentes.

Bien que le film se soit avéré un succès ultérieur, à l’époque où il était en salles, il n’a rapporté que 23 millions de dollars dans le monde, le plaçant dans la catégorie buste. Cependant, même si la popularité du film a augmenté, les budgets des deux films suivants sont restés les mêmes. Contrairement au premier film, les deux suivants se sont révélés être de l’or au box-office.

SUIVANT: L’étendue: chaque personnage principal, classé par intelligence

Prochain

Dragon Ball: les 10 meilleures techniques de Goku qu’il a apprises d’autres personnages



A propos de l’auteur

Brett Hoover est diplômé de la Texas Tech University et auteur de la série de livres pour enfants The Doodleburghs. Il est rédacteur indépendant pour ..

En savoir plus sur Brett Hoover