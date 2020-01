10 choses que vous ne saviez pas sur les lieux

Star Wars: The Rise of Skywalker, bien qu’il s’agisse du dernier opus de la saga, nous présente de nombreux nouveaux endroits alors que la bataille entre la Résistance, le Premier Ordre et les Sith se propage à travers la galaxie. Cependant, alors que nous arrivons à voir des endroits comme Exegol, Ajan Kloss et Kijimi pour la première fois, nous sommes également renvoyés dans des endroits passés comme Tatooine, Mustafar et Endor à divers points du blockbuster.

Nous allons donc maintenant jeter un œil à certaines informations que vous ne connaissiez probablement pas sur chaque endroit que nous voyons dans le film, nouveau ou ancien.

10 Mustafar

La dernière fois que nous avons vu Mustafar dans Rogue One, il semblait toujours aussi fougueux et inhabitable. Après tout, qui voudrait vivre dans un endroit où il y a un risque important que vous soyez couvert de lave? Sauf si vous êtes Dark Vador, bien sûr, qui a déjà été là et qui l’a fait.

Mais la planète est en fait habitée par des colons Sith, dont beaucoup adoraient Vader et voyagèrent sur la planète comme un acte de pèlerinage. Ce sont ces gens que nous voyons Kylo Ren assassiner brutalement au début du film, les couper avant que ses Stormtroopers ne puissent rattraper son retard.

9 Exegol

Exegol est la deuxième planète que nous voyons dans The Rise of Skywalker et où Kylo Ren rencontre Palpatine pour la première fois. C’est clairement un endroit plein d’obscurité et de mystique, un endroit qu’aucune personne ordinaire ne peut rencontrer en raison de la complexité de s’y rendre.

Il y a beaucoup d’éclairs qui frappent la surface poussiéreuse de la planète et de nombreux fans ont supposé que c’était à Palpatine. Cependant, c’est en fait à cause des conditions sèches et du frottement de sa croûte. Ensemble, cela crée de l’électricité statique – c’est pourquoi l’endroit est toujours éclairé (même avant que Palpatine ne le tire lui-même).

8 Ajan Kloss

La prochaine planète que nous voyons est Ajan Kloss, où Rey médite avec des rochers pour tenter de rejoindre les Jedi du passé. Sa mission est infructueuse, mais elle se lance alors dans une course à obstacles, sprintant dans le magnifique environnement vert et coupant des arbres lorsqu’elle est frustrée.

Mais pourquoi la Résistance l’a-t-elle choisie comme prochaine base? Eh bien, cela peut être dû à Leia Organa, qui agit en tant que maître Jedi de Rey après la mort de Luke Skywalker à la fin de The Last Jedi. L’environnement de la jungle envahie résonnerait avec la vie grâce à la force, ce qui en fait l’endroit idéal pour Rey pour obtenir une formation attendue depuis longtemps.

7 Pasaana

Nous avons vu des endroits désertiques sous les formes de Tatooine et Jakku au fil des ans et Pasaana, comme les autres, semble un endroit difficile à vivre.

Et cela a peu d’importance pour le Premier Ordre, qui n’y est pas vraiment présent. Ils le font dans The Rise of Skywalker en raison du Festival des Ancêtres mais, pour la plupart, ils restent à l’écart. C’est parce que la planète manque de ressources et a une petite population – ce qui est apparemment suffisant pour qu’ils restent en sécurité pendant que le Premier Ordre règne le chaos sur le reste de la galaxie.

6 Kijimi

Rey, Finn et Poe se rendent sur la planète Kijimi pour obtenir l’aide du mercuriel Babu Frikk, chargé de pénétrer dans l’esprit de C3-PO afin que le droïde traduise des écrits sur un vieux poignard Sith. Il fait si froid qu’ils doivent porter des capes et il est couvert de neige, ce qui est un joli petit clin d’œil à l’autre planète enneigée de l’univers Star Wars, Hoth.

Et les températures ne s’améliorent pas vraiment. Sa moyenne est de -25, ce qui signifie que c’est un endroit où vous ne voudrez pas nécessairement partir en vacances. Nous ne le ferions certainement pas, nous préférerions un endroit beaucoup plus chaud à la place.

5 Kef Ber

Lorsque la bande-annonce du film The Rise of Skywalker est sortie, beaucoup pensaient que l’épave de l’étoile de la mort avait atterri sur la lune de la forêt sur Endor. Cependant, ce n’était pas le cas, la majeure partie des restes de la station spatiale tombant sur la planète Kef Ber à la place.

C’est là que Rey, Finn, Poe, Chewbacca, C3-Po, BB8 et D-0 se rendent tous afin de chercher le chemin qui les mènera à Exegol et Palpatine dans le processus. Ce que vous ne saviez probablement pas, cependant, qu’il y a un risque beaucoup plus important de tomber dans l’eau que de se noyer. Il a été empoisonné à cause des toxines de l’étoile de la mort, ce qui a compliqué la survie de la vie aquatique.

4 Ach ‘To

Nous pensions vraiment que nous avions vu le dernier d’Ach ‘To à la suite du grand sacrifice de Luke Skywalker à la fin de The Last Jedi. Mais ce n’était pas le cas, Rey voyageant là-bas pour s’exiler après avoir été très proche de tuer Kylo Ren lors de leur confrontation épique sur Kef Ber.

Et qu’est-ce qui est synonyme d’Ach ‘To? Porgs bien sûr! Les Porgs se sont répandus dans toute la galaxie depuis que certains d’entre eux ont pu monter à bord du Millennium Falcon dans le dernier film. Quelques-uns se trouvent probablement dans le Crait, mais ils poussent maintenant partout. Espérons juste que Chewbacca ne les tuera pas et ne les rôtira plus …

3 Endor

Nous sommes maintenant sur les planètes qui sont aperçues brièvement vers la fin de The Rise of Skywalker, avec des gens autour de la galaxie célébrant la défaite du Premier Ordre – tout comme ils l’ont fait l’Empire Galactique à la fin du Retour du Jedi. en 1983.

Les Ewoks sont entrevus à la fin, mettant au lit toutes les affirmations selon lesquelles ils auraient été tués une fois que les restes de l’étoile de la mort sont tombés sur eux. Cependant, l’atmosphère autour de la planète signifiait que les ruines ne pouvaient pas toucher la surface. Et cela signifie que nous pouvons dormir tranquillement en sachant que les créatures les plus câlines de la galaxie sont à l’abri des dangers.

2 Jakku

Jakku, un autre monde désertique où Rey a grandi après avoir été sauvée de Palpatine par ses parents adorables, est une autre planète que nous apercevons.

Et voici un fait amusant: les trois planètes du désert que nous voyons tout au long de la saga – Jakku, Tatooine et Pasaana – ont toutes été filmées à différents endroits. Le premier a été tourné à Abu Dhabi, le second (dans la trilogie originale au moins) en Tunisie et les scènes de Pasaana ont été montées en Jordanie.

1 Tatooine

Tatooine est le point de départ de l’histoire en 1977 et Disney fait la boucle, avec The Rise of Skywalker se terminant avec Rey sur la planète, enterrant les sabres laser de Luke Skywalker et Leia Organa et forgeant une nouvelle lame jaune.

Ce n’est pas le meilleur endroit où vivre, avec Anakin Skywalker, en particulier, qui le déteste. Mis à part le sable, c’est aussi extrêmement dangereux avec les Hutts ayant une poigne de fer serrée sur la place pour la plupart. Cependant, il est révélé dans The Mandalorian que les Hutts, pendant toutes ces années, n’ont toujours pas trouvé un héritier de Jabba, qui a été étouffé à mort par Leia lors du retour des Jedi il y a toutes ces années. De toute évidence, les limaces géantes ne sont pas les plus rapides …

