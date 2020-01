10 choses qui ont été omises des livres

Lorsque des films sont extraits d’un livre, il y aura inévitablement toujours des moments qui ne feront pas la coupe. Que ce soit le choix du réalisateur ou tout simplement parce qu’il ne peut pas le faire passer d’une page au grand écran, certaines parties doivent être laissées au seul livre. Le Hobbit était un livre extrêmement populaire, et après le succès de la trilogie du Seigneur des Anneaux, Peter Jackson a intensifié la transformation de ce roman en série également.

CONNEXES: 10 erreurs de continuité que les fans n’ont probablement pas remarquées dans le Hobbit

Cependant, avec ce livre, il a pu utiliser beaucoup plus de matériel source, car le livre a reçu trois films entiers pour raconter l’histoire. Même s’il y avait trois films dédiés à un seul livre, ce qui est beaucoup plus petit que les trois livres du Seigneur des Anneaux, il y avait encore des moments qui n’étaient pas inclus. Voici 10 moments des livres qui ont été modifiés ou qui ne sont pas entrés dans les films.

10 Première rencontre de Bilbon avec Gandalf

La relation entre Bilbo Baggins et Gandalf est sans doute la plus importante de cette trilogie de films. Tout au long des films, Peter Jackson a essayé de rester aussi proche de la source que ce soit pour les deux afin de dépeindre cela.

Cependant, la rencontre originale qu’ils ont dans les livres n’a pas réussi. Initialement, Bilbo en a marre de Gandalf pour lui avoir suggéré de partir à l’aventure, mais en raison de Hobbits toujours polis, il l’invite toujours à prendre le thé le lendemain. C’est ce qui conduit au début de l’aventure, plutôt que Gandalf tirant sournoisement un sort à sa porte.

9 Tauriel

Quelque chose que les livres sont critiqués de nos jours est le manque de personnages féminins majeurs. Parce que les temps ont changé lorsque les films sont sortis, la décision a été prise d’apporter plus de talents féminins à l’histoire, et donc Tauriel a été ajouté à l’histoire.

CONNEXES: 10 citations les plus inspirantes des films Hobbit

En réalité, elle n’est même pas un personnage dans le livre, c’est quelqu’un qui a été totalement inventé pour donner une femme guerrière aux films. C’était une décision qui a bien fonctionné, car l’elfe est un grand personnage, mais quand il s’agit d’être honnête avec le livre, ce personnage ne l’était tout simplement pas.

8 L’apparence de Bilbon

Pour la plupart, les six voyages de Peter Jackson sur la Terre du Milieu font un travail formidable pour donner vie aux personnages des livres de la meilleure façon possible. Le casting reste fidèle à la façon dont ils sont décrits, mais Bilbo Baggins est légèrement différent.

Il est décrit dans le livre comme étant âgé de plus de 50 ans et gras dans l’estomac. Avec de longs doigts bruns intelligents et des rires fruités profonds. Bien que certains aspects aient été conservés, il est juste de dire qu’il s’agit d’un look beaucoup plus jeune et plus adapté pour le personnage, qui a peut-être été fait pour s’adapter aux stéréotypes hollywoodiens.

7 Bilbo et les trolls

Dans The Hobbit, l’un des premiers tests majeurs auquel Bilbo Baggins doit faire face est celui des trolls. Les trois d’entre eux capturent les nains et finissent par être attachés alors qu’ils tentent de les faire cuire pour manger. C’est à part Bilbo, qui fait de son mieux pour les sauver et les caler jusqu’à ce que Gandalf entre et utilise le soleil pour les geler comme des statues.

CONNEXES: 10 citations Bilbo Baggins les plus inspirantes

C’était une légère torsion des livres. Cela a été fait pour rendre Bilbo plus fort dans le film, cependant, dans le roman, il n’a en fait aucun impact réel sur la situation, montrant très peu de courage car il échoue dans ses tentatives d’aide.

6 Se faufiler

Au début des films et du livre, il est clair que Bilbo Baggins ne cherche pas une aventure, et il faut beaucoup de convaincre pour le faire partir en voyage. Au moment où les nains organisent un festin chez lui, Bilbo n’est vraiment pas sûr de ce qui se passe.

Dans les films, il se concentre sur eux pour ne pas détruire sa maison ou manger toute sa nourriture. Cependant, dans les livres, il devient tellement inquiet de l’aventure qu’il essaie en fait de se faufiler hors de son trou Hobbit pour se cacher. C’est dommage que cela n’ait pas été rapidement ajouté au film car cela aurait vraiment poussé l’idée de la peur de Bilbo.

5 Les poneys

Lorsque l’aventure commence, le groupe dispose de poneys afin de les aider à recouvrir le sol beaucoup plus rapidement. Cela rend plus crédible qu’ils passeraient d’un point A à un point B beaucoup plus rapidement compte tenu de leur petite taille en réalité, étant des nains et un Hobbit.

Dans le film, ils disparaissent soudainement, quand on explique qu’ils se sont enfuis à cause de ce qui se passe. Cependant, dans le livre, ils sont effectivement pris puis mangés par les trolls que le groupe rencontre, ce qui en fait une perspective beaucoup plus effrayante.

4 Les aigles

Les Eagles sont cohérents pour apparaître dans le monde de la Terre du Milieu et dans Le Hobbit, ce n’est pas différent. Cependant, la façon dont cela se produit dans le livre et le film est légèrement différente, car les réactions de Bilbo sont très différentes.

CONNEXES: Le Seigneur des anneaux: les 10 décès les plus déchirants, classés

Dans le livre, Bilbo n’est pas la personne la plus confiante et il a incroyablement peur quand il est saisi par les griffes de l’aigle. À tel point que les oiseaux lui parlent réellement pour le rassurer. Cependant, dans le film, Bilbo est beaucoup plus confiant, se mettant sur le dos de l’oiseau et s’envolant.

3 Bard The Bargeman

Bard est l’un des personnages les plus importants de la trilogie du Hobbit est Bard. Il joue un rôle clé dans ce qui se passe tout au long, en particulier avec sa bataille cruciale contre Smaug. Cependant, les films ont apporté des changements majeurs à son personnage.

Les films ne lui donnent pas vraiment le bon travail pour commencer. Dans le roman, il n’est pas un marchand, car il est en fait un archet (d’où ses compétences plus tard dans le film), et il est le capitaine des archers de la ville. Il s’entend également avec le maître de la ville, qui est un autre contraste majeur avec le film.

2 Radagast

Radagast the Brown joue un rôle assez important dans les trois films du Hobbit, apportant un sorcier supplémentaire dans le monde de la Terre du Milieu. C’est un personnage fou qui aime tous les animaux et interagit avec tous les personnages principaux à un moment ou à un autre.

CONNEXES: 10 scénarios du livre du seigneur des anneaux qui devraient être intégrés à leurs propres films

Cependant, dans les livres, il n’est en fait mentionné qu’en passant. Radagast n’apparaît jamais réellement ou ne joue aucun impact dans l’histoire, ce qui signifie qu’il a été simplement ajouté aux films pour le plaisir. Susceptible d’ajouter du temps au cinéma et d’étoffer le monde, ce fut un moment pas du tout impliqué dans les livres.

1 Azog n’existait pas

Au sein du Hobbit, Azog joue un grand rôle dans le film, apparaissant comme l’un des principaux méchants. C’est une force formidable qui est incroyablement forte et violente, dévastant souvent les nains à chaque fois qu’ils finissent par se rencontrer en raison de sa taille et de son avantage en matière de puissance.

Cependant, les fans du livre étaient un peu confus lorsque le Pale Orc est apparu. La raison en est qu’il est décédé 150 ans avant le début du livre, ce qui signifie qu’il n’était jamais censé faire partie du film, car il ne devrait pas être en vie.

SUIVANT: Lord Of The Rings: 10 scènes que nous souhaitions voir les films

Prochain

The Big Bang Theory: 5 personnages qui ont eu des fins convenables (et 5 qui méritaient plus)