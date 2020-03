10 choses qui se sont passées entre les reliques de la mort et l’enfant maudit

Il y a quelques années, vous pensiez peut-être que JK Rowling en avait fini avec l’univers Harry Potter. Puis est venu Pottermore, qui nous a mis à jour sur à peu près tout ce que les personnages du monde sorcier faisaient. Nous avons également reçu la série Fantastic Beasts (dont personne ne voulait vraiment) et, plus récemment, le spectacle sur scène The Cursed Child.

Entre la fin de The Deathly Hallows (sans compter le flash-forward de dix-neuf ans) et The Cursed Child, beaucoup de choses se sont passées. Nous avons répertorié dix des événements les plus importants.

10 Ginny est devenue une joueuse professionnelle de Quidditch

Bien que cela n’attire pas autant l’attention dans les films, les livres de Harry Potter entrent dans beaucoup de détails concernant la capacité très prometteuse de Ginny en Quidditch. Elle devient une chasseuse hautement qualifiée, mettant à l’épreuve les compétences de son futur mari.

Après son retour à Poudlard pour terminer ses études, Ginny finit par décrocher un poste dans l’équipe de l’équipe professionnelle de Quidditch les Holyhead Harpies et décroche rapidement le grade de capitaine. Même après sa retraite du Quidditch, elle est devenue reporter pour le Daily Prophet.

9 Neville est devenu professeur d’herbologie

C’était toujours un destin pour Neville Londubat de devenir un herbologue à succès. Les premiers films montraient que l’étudiant innocent était un sorcier moins que compétent, donc le voir trouver quelque chose pour exceller était bien, même s’il finissait par être endormi par les mandragores de The Chamber Of Secrets.

Dans l’intervalle entre le film final et le spectacle sur scène, le professeur Sprout a dû abandonner son poste à l’école, car Neville était maintenant professeur Londubat, enseignant l’herbologie.

8 Harry et Ron sont devenus des Aurors

Être un Auror est probablement l’un des emplois les plus impressionnants qu’un sorcier puisse atteindre. Il montre non seulement un niveau de bravoure impressionnant, mais il prouve également un large éventail de maîtrise magique, des sorts défensifs aux potions.

Compte tenu de leur victoire magistrale dans la bataille de Poudlard, Harry et Ron avaient tous deux l’expérience de facto nécessaire pour décrocher de bons emplois dans le département des Aurors du ministère. Ron a fini par quitter longtemps avant Harry, alors qu’il aidait George à transformer les Wheezes Sorciers de Weasley en une entreprise prospère.

7 Hermione est devenue ministre de la magie

Pendant les événements de L’enfant Maudit, Hermione est en fait la Ministre de la Magie. À un moment donné, elle est passée de son impressionnant emploi bien rémunéré au ministère à un poste de haut niveau, ce qui était à peu près inévitable.

Avec une intelligence et une éthique valables aussi fortes que celles d’Hermione, il n’est pas surprenant qu’elle finisse comme la meilleure chienne. Elle a introduit beaucoup de réformes pro-moldus et pro-elfes de maison et a pris une position ferme contre la magie noire.

6 George ne pourrait plus jamais produire de charme Patronus

Sur une note beaucoup plus tragique, la vie de George a été effective pour toujours par la mort de Fred. Les deux étaient inséparables dans toute la franchise, et JK Rowling les séparant à la fin était une torsion cruelle du couteau.

Produire un charme Patronus nécessite la conjuration forte d’un souvenir heureux, et il semble que Fred n’a jamais été en mesure de rassembler quelque chose d’assez fort après le départ de son meilleur ami.

5 Luna s’est mariée dans une famille célèbre

Au cœur de la série Fantastic Beasts se trouve le célèbre écrivain Newt Scamander. Il est connu pour avoir écrit divers manuels sur les bêtes magiques avec lesquels les élèves de Poudlard étudient. Malgré l’admission d’amour de Neville pour elle à la fin des Reliques de la Mort, Luna a fini par rencontrer le petit-fils de Newt, Rufus, et l’épouser.

Peut-être que cet appariement a un peu plus de sens, avec l’obsession de Luna pour divers animaux qui peuvent ou non exister.

4 Ombrage Dolores s’est retrouvé à Azkaban

L’une des choses les plus frustrantes à propos des films Harry Potter est que nous ne fermons jamais vraiment l’histoire de Dolores Umbridge, notoirement diabolique. Elle est entraînée par des centaures, oui, mais au lieu d’être déchirée comme nous le savons tous, elle s’est retrouvée au ministère l’année suivante.

Cependant, JK Rowling a depuis confirmé que la sorcière menaçante avait été condamnée à perpétuité à Azkaban pour sa vision sympathique des Mangemorts et diverses actions illégales.

3 La femme de Draco est décédée

Il est difficile de décider comment se sentir envers Draco Malfoy à la fin des Reliques de la Mort. D’une part, il semblait regretter ses actions et vouloir prendre ses distances avec Voldemort. Là encore, il avait des préjugés discutables et a passé beaucoup de temps à essayer de ruiner la vie de Harry.

Il ne se retrouve cependant pas avec la Pansy Parkinson tordue. Quelle que soit la façon dont vous le regardez, la mort de sa femme aux mains d’une malédiction qui l’a laissé élever seul son fils Scorpius est particulièrement triste.

2 Hagrid a continué à travailler à Poudlard

Hagrid était sans doute le meilleur personnage de Harry Potter. Tout, de son instinct paternel permanent à son accent nordique bourru et son besoin de prendre soin de tous les animaux le rendaient si aimable, que la notion même de sa disparition potentielle était trop terrifiante pour être gérée.

Heureusement, cela ne s’est pas encore produit, Rowling confirmant que la combinaison de sang de sorcier et de sang géant lui donnera une longue vie, qu’il passe actuellement à Poudlard. En 2020, il a 92 ans et va toujours bien.

1 Minerva McGonagall est devenue directrice

Évidemment, Minerva était le choix logique pour accéder au rôle de chef d’établissement après la mort de Dumbledore, mais en raison de l’influence de Voldemort sur l’école, Snape a reçu le travail et Poudlard s’est transformé en un site plein de torture et d’abus.

Heureusement, après la fin de la bataille de Poudlard et l’école a dû revenir à sa position en tant que meilleure institution éducative pour les enfants sorciers, McGonagall a été confiée au travail sur une assiette. Elle est peut-être encore plus âgée que Hagrid, mais heureusement, son sang sorcier devrait la garder en vie assez longtemps pour avoir un excellent mandat à la tête de l’école.

