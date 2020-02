10 citations drôles réservées aux adultes

Y a-t-il un personnage de dessin animé plus emblématique que le SpongeBob SquarePants de Nickelodeon? Probablement pas, avec plus de vingt ans à l’antenne, le spectacle est plus fort que jamais. Chaque décennie, Bikini Bottom et ses résidents font la connaissance d’une nouvelle génération de fans fidèles.

Bien que SpongeBob soit l’un des dessins animés les plus adaptés aux enfants à l’heure actuelle, il y a encore des moments et des références qui ont dépassé la tête des enfants. Du moins, jusqu’à ce qu’ils deviennent adultes et comprennent la signification cachée. Ces moments sont ce qui le maintient frais, capable de se connecter avec un public plus large et des données démographiques d’âge différentes. Alors, quelles sont les 10 citations les plus drôles de SpongeBob SquarePants que seuls les adultes comprennent?

10 Soyez assertif et non inséré

Quand on pense aux blagues sexuelles, SpongeBob ne me vient probablement pas à l’esprit, mais, chose surprenante, les fans pourraient faire une longue liste de blagues sexualisées que SpongeBob a faites au fil des ans. Dans l’épisode de SpongeBob SquarePants “Walking Small”, Plankton enseigne à SpongeBob comment ne pas être intimidé par les autres. Assis sur un banc, un plus gros poisson est assis sur Bob l’éponge, ce qui amène le plancton à lui dire de s’affirmer. SpongeBob continue de mettre sa main dans et hors de la poche du gars. Un plancton visiblement frustré lui dit de s’affirmer, pas d’insérer.

9 Le chatouiller français

Dans sa quête pour être un meilleur maître de karaté que son instructeur de karaté et partenaire Sandy, SpongeBob accepte une demande d’aller à Karate Island, qui n’est qu’un programme de condos, centré sur le karaté. Cependant, lorsque SpongeBob doit affronter un méchant pour passer au niveau supérieur, il tombe sur un Français, qui a un dispositif de chatouilleur de fer qui ressemble à des mains. En rencontrant Bob l’éponge, le Tickler déclare: “Vous ne pouvez pas passer à moins de me vaincre, The Tickler, et mon style de doigt de fer.” Cette blague sonne juste sale quel que soit votre âge.

8 La chaîne du sport?

Les fans de SpongeBob ne regarderont plus jamais un documentaire sur la nature sous-marine après avoir regardé cet épisode de SpongeBob. Alors que Bob l’éponge parcourait les canaux, il tombe sur une anémone de mer dansant sur une musique provocante.

Bob l’éponge monte sur le bord de son siège, les yeux exorbités, clairement collés à la télévision. Au moins jusqu’au moment, Gary entre dans la pièce et il prétend qu’il cherchait juste la chaîne du sport. Il ne faut pas un adulte pour se rendre compte que ce qu’il regardait ne serait pas trouvé sur ESPN.

7 Lécher quoi !!!

Dans l’épisode de 2001 intitulé “I’m Your Biggest Fanatic”, Bob l’éponge attrape des méduses en utilisant le pouvoir de la musique ainsi que des morceaux de gelée qu’il enduit sur son visage. La méduse léchant la gelée du visage de SpongeBob semble assez innocente mais, ensuite, il commente “qui veut me lécher les joues”, une image du fond nu de SpongeBob au début de l’épisode apparaît dans l’esprit des téléspectateurs. Rendre cette blague trop coquine semble plus sale que ce que les scénaristes auraient pu imaginer. Quoi qu’il en soit, c’est un moment inestimable dont les fans de SpongeBob rient encore.

6 Le commentaire de la période

En ce qui concerne la comédie juvénile, quelques blagues sont généralement attendues. Il s’agit notamment des blagues bout à bout, des blagues pet et des blagues grasses. Les blagues sur les règles, cependant, sont généralement inexistantes ou extrêmement rares. Pourtant, cela n’a pas empêché Squidward d’y aller. Lorsque le plancton apparaît dans un dirigeable rouge géant, planant au-dessus du Krusty Krab, M. Krabs lui demande s’il voit des choses. Squidward répond qu’il semble que ce soit à nouveau cette période du mois. Est-ce le fond de la plaisanterie du baril? Bien sûr, mais vous devez donner aux écrivains des accessoires de bravoure.

5 SB + PS = CLAM

Dans l’épisode de SpongeBob SquarePants “Rock A Bye Bivalve”, SpongeBob et Patrick sont chargés de s’occuper d’un bébé pétoncle qu’ils ont trouvé dans un récif de corail. L’épisode est rempli de situations et de références pour adultes, mais le plus drôle implique une bulle de pensée par un couple de poissons de passage qui voit Bob l’éponge et Patrick pousser un landau avec le bébé pétoncle dedans. Il montre une éponge plus une étoile égale un pétoncle. Les fans peuvent réfléchir à ce que cela implique, mais l’acte auquel il fait allusion est évident.

4 Hôte médiéval suicidaire

Dans l’épisode “Dunces And Dragons”, Bob l’éponge et Patrick assistent au stade Medieval Moments pour regarder un tournoi de joutes. Ils sont accueillis par l’hôte peu enthousiaste vêtu d’un costume médiéval et tenant une épée.

Il les accueille au tournoi et les aide à trouver leur place. Une fois qu’ils sont hors de vue, il tient l’épée contre sa gorge en disant “un jour … mais pas aujourd’hui” avant de finalement poser l’épée. Travailler un travail humiliant dans un restaurant médiéval, tout en étant obligé de transporter une épée jouet ne devait pas être là où il se voyait travailler il y a dix ans.

3 améliorateurs de phrases

Après que SpongeBob ait lu des mots inconnus sur le côté d’une benne à ordures au Krusty Krab, Patrick lui dit que ce sont des “améliorateurs de phrases” qui font que SpongeBob et le reste de la distribution maudissent comme des marins pour le reste de l’épisode. Lorsque Squidward dit à M. Krabs qu’il n’y a que 7 mauvais mots qui ne conviennent pas dans un environnement professionnel, M. Krabs lui dit “Pas si vous êtes un marin.” Après que M. Krabs se soit cogné l’orteil sur un rocher, il procède ensuite à une tirade à fond perdu qui fait savoir aux fans qu’il y en a plus de 7.

2 Ne laissez pas tomber les doublons

De façon assez surprenante, l’épisode “phrase enhancer” n’a même pas failli offrir aux fans un humour provocateur pour adultes par rapport à la scène du bain de Gary. Lorsque vous essayez de nettoyer un Gary sale, Bob l’éponge sort du savon de la baignoire. Il procède ensuite à les montrer à Gary, expliquant de “ne pas lâcher les doublons” en faisant un clin d’œil. C’était une référence évidente à la phrase la plus connue pour ne pas laisser tomber le savon, surtout sous la douche d’une prison. Je suis presque sûr que Gary a compris de quoi il parlait, même sans le clin d’œil évident à la fin.

1 fente à monnaie

Dans l’épisode “Mon joli hippocampe” Bob l’éponge trouve un hippocampe et immédiatement, et stupidement, veut l’animal sauvage comme animal de compagnie. Il parvient à apprivoiser la créature mais quand il l’emmène au travail, les choses tournent un peu mal. Après l’avoir attaché à l’extérieur du Krusty Krab, deux poissons pensent que c’est un tour pour les enfants. On sort une pièce de monnaie, on cherche un peu avant de proclamer “Je ne trouve pas la fente pour pièce de monnaie … la voici” avant d’être expulsé de la scène par l’hippocampe violé et offensé.

