10 citations inspirantes de Disney qui nous frappent directement

Dites ce que vous voulez au sujet de leur domination toujours croissante sur l’industrie du divertissement, mais Disney a certainement apporté de brillantes contributions au monde du cinéma, en particulier dans le département d’écriture. Certes, peu de critiques vont les regarder pour des scénarios qui changent la vie, mais les fans ont définitivement trouvé la sagesse et le réconfort dans les mots de leurs personnages préférés.

Les films Disney ont certainement leur part de lignes brillantes, mais certains ont un sens plus profond que d’autres. Pour votre divertissement et votre illumination, nous avons rassemblé dix grandes lignes Disney qui nous frappent en plein cœur et nous inspirent à, comme le dirait Walt, “continuer d’avancer”.

10 “Famille signifie que personne n’est laissé pour compte” Lilo (Lilo and Stitch)

Si vous avez déjà vu Lilo et Stitch, vous connaissez sans aucun doute au moins deux mots en hawaïen, aloha et ohana. Aloha signifie bonjour et au revoir, et (dites-le avec nous maintenant) ohana signifie famille, famille signifie que personne n’est laissé pour compte ou oublié. Le message fonctionne assez bien avec Lilo qui le dit, mais quand Stitch le prononce, quelque chose change.

“Est petit et cassé, mais toujours bon.” Lorsque Stitch est prêt à être repris par le Conseil Galactique, il répète la morale déjà montrée à travers Nani et Lilo, mais avec une compréhension plus solide et émotionnelle. Il n’est peut-être pas le plus bavard, mais le gars devient profond.

9 “Parfois, le bon chemin n’est pas le plus facile” Pocahontas (Pocahontas)

Pocahontas, bien que n’étant peut-être pas le film le plus parfait, porte une touche de nostalgie des années 9 pour certains de ses fans. Il contient également un morceau de sagesse de Disney qui sonne plus lourd de vérité aujourd’hui qu’il ne l’était en 1995. “Parfois, la bonne voie n’est pas la plus facile” est une phrase de grand-mère Willow qui mérite certainement d’être répétée.

La ligne elle-même est dans la veine d’Einstein “ce qui est juste n’est pas toujours ce qui est populaire …” mais elle met les choses dans un domaine plus social et émotionnel pour les téléspectateurs. C’est quelque chose à garder à l’esprit lorsque nous écoutons avec notre cœur.

8 “Certaines personnes valent la peine de fondre” Olaf (congelé)

Soyons réels une seconde ici, un bonhomme de neige parlant exprimé par Josh Gad n’est pas exactement ce que nous considérerions comme une police d’illumination émotionnelle, mais les mots d’Olaf associés à ses actions sont ce qui lui vaut une place sur notre liste. Après tout, les actions sont plus éloquentes que les mots.

Pour empêcher Anna de geler à mort, Olaf essaie de la garder au chaud à la lumière du feu qui le ferait sûrement disparaître. Mais c’est cette volonté de mettre son bien-être en danger pour la sauver qui le rend lui et la ligne beaucoup plus poignants.

7 “Tu n’as pas le temps d’être timide, tu dois être audacieux, audacieux” Lumière (La Belle et la Bête)

Qui aurait cru que parler de candélabres pouvait être un excellent orateur de motivation? Alors que la Bête se prépare pour sa soirée romantique avec Belle, Lumière et Cogsworth l’assistent dans les derniers préparatifs. La Bête, qui manque de plus que quelques grâces sociales, a besoin d’un peu de peps avant de faire son grand geste romantique.

La ligne de Lumière est sans aucun doute une pépite de sagesse dont tout le monde a besoin pour garder le feu. Qu’il s’agisse de se préparer pour un rendez-vous, un événement social massif, ou autre, il sert de petit stimulant de courage et de confiance pour nous aider à nous tenir debout et à aller de l’avant. Il a même fonctionné sur une bête féroce.

6 “Même les miracles prennent un peu de temps” Marraine de fée (Cendrillon)

En ce qui concerne les citations Disney, une chose que nous devons considérer est l’application pratique de la ligne en question. Dans un film sur les pantoufles en verre, les entraîneurs de citrouilles et les souris chanteuses qui peuvent vous faire une robe, vous ne vous attendriez probablement pas à trouver une ligne comme celle-ci qui signifie autant.

Le mantra principal de Disney consiste à souhaiter une étoile et à espérer que vos rêves deviennent réalité, mais cette ligne met les choses en perspective un peu plus. Il est normal de souhaiter et d’espérer vos rêves, mais gardez à l’esprit que ce ne sera peut-être pas une sensation du jour au lendemain.

5 “Tu es plus courageux que tu ne le crois …” Christopher Robin (La grande aventure de Pooh: La recherche de Christopher Robin)

Cet échange entre Christopher Robin et Winnie l’ourson est honnêtement l’une des lignes les plus efficaces émotionnellement de notre liste. La veille de la rentrée scolaire, Christopher Robin quitte Pooh avec un rappel qu’il est “plus courageux qu’il ne le croit, plus fort qu’il n’y paraît et plus intelligent qu’il ne le pense”.

Non seulement cette ligne reste fidèle au public, mais elle sert de message central à tous les amis de Pooh alors qu’ils se lancent dans leur quête du «grand inconnu». Bien que Pooh puisse mélanger la ligne une ou deux fois, le thème est toujours là et bien reçu.

4 “La vie n’est pas un sport de spectateur” Laverne (Le Bossu de Notredame)

Le Bossu de Notre-Dame de Disney était un film en avance sur son temps à plus d’un titre. Il y a beaucoup de lignes émotionnelles et de thèmes tout au long du film, mais s’il y a une ligne qui nous frappe directement, c’est cette ligne de l’un des copains gargouilles de Quasi, Laverne.

La ligne complète est “La vie n’est pas un sport de spectateur. Si regarder est tout ce que tu vas faire, alors tu vas regarder ta vie passer sans toi.” C’est un Disney vraiment profond, juste là. Combien de personnes succombent à la routine et à la sécurité de la routine chaque jour de leur vie? C’est une question de vie, c’est pour le vivant et non pour le regarder.

3 “Quand le monde vous tourne le dos, vous tournez le dos au monde” Timon (Le Roi Lion)

Il y a ceux qui considéreraient le mode de vie de “Hakuna Matata” de Timon et Pumbaa comme paresseux, indulgent ou même hédoniste, mais il y a une certaine méthode à la folie si nous nous souvenons de ce que dit Timon dans une tentative de remonter le moral de Simba. “Quand le monde tourne, c’est de nouveau sur vous, vous tournez le dos au monde” est en fait une déclaration très profonde.

Si vous connaissez les Écritures, il y a en fait une signification très morale dans cette remarque quelque peu sarcastique. Abandonner les voies du monde et garder votre âme immortelle est certainement une leçon surprenante que nous ne nous attendions pas à apprendre de Timon et Pumbaa.

2 Le passé peut nuire… (Le Roi Lion)

Nous ne pouvons pas parler du Roi Lion sans mentionner la phrase emblématique de Rafiki à Simba après sa rencontre avec le fantôme de Mufasa. D’une certaine manière, ce genre de travail va de pair avec notre précédente citation sur le fait de tourner le dos au monde, soit en fuyant le passé, soit en apprenant de ses erreurs.

Nous sommes humains, nous allons tous faire des erreurs, mais si nous nous en éloignons et ne regardons pas en arrière, nous risquons de ne pas pouvoir nous améliorer et nous améliorer à l’avenir. Nous pensons que Rafiki l’a dit le mieux, il vaut mieux apprendre du passé, au lieu de le garder dans le noir.

1 Il y a un grand grand beau demain (Carrousel du progrès de Walt Disney)

Nous pourrions tricher en incluant une attraction des parcs Disney et une chanson de Sherman Brothers, mais si vous y regardez vraiment, vous constaterez qu’il existe un mantra très inspirant qui peut enflammer l’espoir à l’intérieur de certaines des personnes les plus cyniques. Walt Disney avait la maxime d’avancer continuellement, et cette petite mélodie résume tout le message.

Walt a eu la bonne idée, un grand, grand, beau demain est toujours une chance pour un nouveau départ, un nouveau projet et des possibilités illimitées pour ceux qui ont l’ambition de les poursuivre. Si ce n’est pas une lueur d’espoir, nous ne savons pas ce que c’est.

