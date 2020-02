10 des citations les plus hilarantes de Michael Scott sur le bureau

Michael Scott est une véritable corne d’abondance de bavardage fou. Chaque fois qu’il ouvre la bouche, de l’or pur coule. Qu’il donne des conseils horribles à un employé ou qu’il confond des idiomes couramment utilisés, il rend le bureau encore plus riche pour sa folie.

CONNEXES: Le bureau: les 10 choses les plus éhontées que Michael ait jamais faites

Il est difficile de dire quelle est la meilleure citation d’une série de plaisanteries de Michael. Parfois, il nous remplit d’espoir et d’émerveillement, parfois il nous laisse perplexes mais il nous laisse toujours souriant. Voici 10 des citations les plus typiques de Michael Scott pour remplir votre journée de sourires perplexes.

10 “Est-ce que je préférerais être craint ou aimé? Facile. Les deux. Je veux que les gens aient peur de combien ils m’aiment.”

Michael Scott règne-t-il d’une main de fer ou d’une main douce? La réponse se situe quelque part au milieu comme en témoigne cette citation.

De toute évidence, M. Scott a également une certaine expérience des relations toxiques. L’amour ne devrait jamais faire de mal et ne devrait pas vous faire peur. Quelqu’un va voir Mike. Il est très clair que Michael Scott est un homme qui a soif d’amour. Il ne semble tout simplement pas très bien le comprendre.

9 «Parfois, je commence une phrase et je ne sais même pas où elle va. J’espère juste que je le trouverai en cours de route. »

En gestion, il est parfois utile de réitérer l’évidence. Cette citation est juste Michael pratiquant cette compétence.

Il est évident pour quiconque ayant déjà été dans la même pièce que Michael Scott qu’il est souvent tout aussi mystifié par ses propres déclarations que le reste d’entre nous. S’il pensait vraiment à la plupart de ses idées, il les enterrerait et n’en parlerait plus jamais. Il ne pouvait libérer ces pensées que s’il laissait cela se produire en temps réel.

8 “Je ne suis pas superstitieux, mais je suis un peu” stitieux “.

Peu importe votre scepticisme, tout le monde a une ou deux petites superstitions qui s’infiltrent dans votre psyché. Michael Scott n’est pas différent. Après tout, l’observation de quelques vieilles histoires de femmes n’a jamais fait de mal à personne.

CONNEXES: Le bureau: 10 des lignes les plus inappropriées de Michael Scott

Cependant, la meilleure partie de cette citation est à quel point elle manque désespérément de conscience de soi. Michael Scott est incroyablement superstitieux et suit souvent des superstitions dont personne d’autre n’a jamais entendu parler. Michael peut en fait être ultrastitieux.

7 «J’adore les blagues. Je serais ravi d’en faire partie un jour. “

Tout ce que Michael veut, c’est un ami. Peut-être même quelques plaisanteries. Cette citation montre vraiment ce désir de s’intégrer.

Il ne sait pas combien de blagues de Jim et Pam dans lesquelles il est impliqué. Le cul peut être le plus important d’une blague. Peut-être qu’un jour on pourra rire avec lui et pas. Si cette citation ne vous touche pas, vous voudrez peut-être vérifier votre pouls.

6 «Et je savais exactement quoi faire. Mais dans un sens beaucoup plus réel, je ne savais pas quoi faire. »

La pensée rapide et la sagesse sont des outils essentiels pour une bonne gestion. Savoir quoi faire et quand le faire peut faire ou défaire un lieu de travail et Michael Scott sait exactement où il en est en tant que manager.

Cette citation le résume parfaitement. Nous avons tous été là Mike. Admettre que c’est la moitié de la bataille. Quiconque a travaillé sous Michael Scott sait qu’il n’a absolument aucune idée de ce qu’il fait la grande majorité du temps.

5 «Je ne veux pas que quelqu’un me suce parce qu’il pense que je vais aider sa carrière. Je veux qu’ils me sucent parce qu’ils m’aiment vraiment. »

Personne n’aime la succion, sauf Michael Scott. Andy l’a rapidement conquis grâce à ses impressionnantes capacités de léchage de bottes.

Tant que le sycophant aime vraiment Michael pour qui il est, il est parfaitement d’accord. À Dunder Mifflin, les intentions comptent vraiment.

4 “Non, je ne vais pas leur parler de la réduction des effectifs. Si un patient a un cancer, vous ne le lui dites pas. “

Garder les informations vitales à l’écart des personnes qui vous sont chères n’est pas un excellent moyen de gagner leur confiance, même si Michael Scott semble le penser.

CONNEXES: Le bureau: 5 fois que Michael était le meilleur patron (et 5 fois qu’il était le pire)

Prenons tous un moment pour être reconnaissant qu’il soit entré dans l’industrie du papier et non dans la médecine. Ne pas donner à quiconque un avertissement juste pour rafraîchir son curriculum vitae est beaucoup moins destructeur que de retarder un traitement médical. J’espère que Michael répond à sa peur de la confrontation. C’est l’une des nombreuses compétences en gestion qu’il pourrait encore acquérir après une décennie de travail.

3 «J’ai l’impression que tous mes enfants ont grandi puis se sont mariés. C’est le rêve de tous les parents. “

Michael Scott n’a pas caché qu’il espère un jour élever une famille. Ses objectifs pour cette famille sont un peu alarmants si cette citation est quelque chose.

Ce n’est pas le rêve. Cela ne pouvait pas être plus éloigné du rêve. Que se passe-t-il à l’intérieur de la tête de Michael Scott? Rien de sain. Espérons qu’il lira sur les relations familiales appropriées avant de devenir père.

2 «Faites-vous des amis d’abord, faites des ventes en second, faites l’amour en troisième. Dans aucun ordre particulier.”

Malgré le fait que Michael énumère ses priorités dans un ordre très particulier et spécifique, il aime toujours garder les choses lâches.

Il est flexible. Il est ouvert à changer les choses si elles ne fonctionnent plus. Mike sait ce qu’il doit faire et ce qui compte le plus pour lui. Il peut ne pas comprendre ce que signifie l’expression «aucun ordre particulier», mais il comprend qui il est.

1 “Je fuis mes responsabilités. Et ça fait du bien.”

Être le patron peut être un peu écrasant. Michael considère ses employés comme ses enfants. Il en assume une responsabilité émotionnelle encore plus grande que nécessaire à distance. Il est facile d’imaginer qu’il pourrait avoir besoin d’une pause.

Nous avons tous besoin d’une pause parfois Michael. Ça va. Vous pouvez choisir d’affronter vos problèmes de front ou vous pouvez fuir vers la liberté aussi vite qu’un train garé peut vous emmener, du moins pour aujourd’hui.

SUIVANT: Le bureau: les 10 choses les plus ennuyeuses que Michael Scott ait jamais faites

Prochain

10 des personnages les plus rares (ou retraités) des parcs Disney



A propos de l’auteur

Danyell Marshall est un aventurier. Elle vit dans un autobus scolaire converti et voyage aux États-Unis avec son partenaire et ses deux fils. Elle tient des bébés wallabies, a fait de la randonnée dans le grand canyon, a nagé avec des tortues de mer et a vécu dans 34 États. Danyell est assistante des stars, éducatrice STEM et rédactrice indépendante depuis plus de 5 ans.

En savoir plus sur Danyell Marshall