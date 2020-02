10 détails cachés derrière les costumes que vous ne saviez pas

Au cours de ses six années de fonctionnement, Glee a été un phénomène culturel; non seulement le spectacle a été un succès, mais Glee a également engendré une tournée internationale, plusieurs albums les plus vendus et un film de concert sorti en salles. Les effets de Glee se font encore sentir dans la culture aujourd’hui et le “Glee cast” reste l’un des artistes les plus vendus de tous les temps.

L’esthétique de la série est ancrée dans la mémoire de ses fans – des numéros de performance à budget élevé ont peuplé chaque épisode et les visuels que la série a présentés restent sans précédent. L’équipe de production responsable mérite des éloges, notamment le département des costumes. Chaque personnage était représenté par des choix de style distinctifs qui différenciaient le groupe William McKinley High des inadaptés les uns des autres. En revenant sur le spectacle qui a brisé les charts, voici dix détails cachés derrière les costumes de Glee.

10 méchants parallèles

Quinn Fabray était un premier antagoniste de l’émission; le public l’a regardée passer de la méchante résidente de Lima, OH, à une personne réussie, plus gentille,. Entrez Kitty Wilde, un remplaçant de quatrième saison pour Fabray amené à combler le vide laissé par Quinn après la remise des diplômes. Le public avait besoin d’identifier immédiatement que Kitty et Quinn étaient des parallèles l’un de l’autre, donc le département des costumes a présenté Kitty portant déjà l’uniforme de William McKinley “Cheerios” dans sa première scène, un analogue de la façon dont Fabray a été initialement vu dans l’épisode pilote.

9 L’évolution de Tina

Tina Cohen-Chang est restée un incontournable du casting de Glee pendant toute sa course; un membre original du club, Tina était une série régulière pour les cinq premières saisons avant de passer à un statut récurrent dans le dernier lot d’épisodes.

Visuellement, Tina représente la plus grande croissance depuis son apparence initiale; présentée comme une gothique introvertie, alors que Tina s’épanouit dans un personnage plus confiant et coloré, tout comme ses styles personnels. En fait, vous pouvez presque garder une trace de son arc de personnage tout au long de ce qu’elle porte dans une scène donnée!

8 Grossesse secrète

Pendant le tournage de la saison quatre, Heather Morris, qui jouait Brittany S. Pierce, a annoncé sa grossesse dans la vraie vie. Afin de cacher la bosse naissante aux téléspectateurs, les créateurs de costumes ont trouvé des solutions créatives. Vers la fin de la saison, Brittany est visiblement vêtue de vêtements amples et amples, une transition par rapport aux tenues moulantes traditionnelles du personnage.

7 budgets réels

Lors de l’équipement de la distribution de Glee, le créateur de costumes Lou Eyrich a pris en considération où les personnages seraient en mesure de faire leurs achats à Lima, Ohio, où le spectacle se déroule. Finn et Puck étaient équipés dans une armoire du centre commercial, des magasins comme Abercrombie et American Eagle étaient utilisés, tandis que Rachel était habillée en J. Crew et des styles de J.C.Penney. Les friperies et les magasins vintage ont également été parcourus par la production, contribuant à l’esthétique unique de chaque membre de la distribution.

6 La connexion Gaga

Lady Gaga était un puits de créativité constant sur lequel l’équipe de production de Glee s’est appuyée – pour des raisons évidentes. De nombreuses chansons ont été choisies parmi ses albums alors publiés pour se produire, et dans la première saison, un épisode était partiellement dédié à sa musique.

“Theatricality” s’est inspiré de la Haus of Gaga, cumulant dans une performance de groupe de Bad Romance. Chaque membre du Glee club du numéro avait un costume inspiré d’un look Gaga différent, y compris une tenue construite à partir de bulles et une autre incorporant un casque à base de homard. Cela a définitivement fait l’un des épisodes les plus mémorables de la série.

5 La cohérence de Sue Sylvester

Sue Sylvester est l’antagoniste perpétuelle de la série, terrorisant les personnages adultes et adolescents au cours des six saisons. Sylvester est peut-être le personnage le plus facile à habiller, car ses costumes étaient principalement des survêtements de couleurs assorties, y compris celui qui est combiné avec une robe de mariée. Un détail que les téléspectateurs peuvent oublier est que lors de sa première et de sa dernière apparition dans la série, Sylvester est représentée dans un survêtement rouge, les couleurs de l’école où elle a passé la majeure partie de la série à s’entraîner.

4 Jamais un répétiteur de tenue

Kurt Hummel était le summum de la mode au lycée William McKinley; du premier épisode au dernier, Hummel a apporté son sens unique du style dans chaque scène dans laquelle il a été présenté. Notamment, Hummel ne répète jamais une tenue tout au long de son mandat sur Glee, à part son bref passage à la Dalton Academy. Alors que d’autres personnages tournent à travers des agrafes de costumes assortis, Kurt reçoit constamment de nouveaux looks du département des costumes, un choix qui est presque tout à fait trop adapté à son personnage.

3 Red New Directions

Les New Directions sont les outsiders fondateurs de Glee, même lorsqu’ils ont réussi, ils ont rapidement été confrontés à de nouveaux événements qui ont réinitialisé leur statut par défaut en tant que perdants de McKinley High.

Dans l’épisode pilote, les six membres originaux sont unis avec une couverture de “Don’t Stop Believin” “ornée de t-shirts rouges assortis. En retour de leurs modestes débuts, le numéro final de l’émission réunit presque tous les membres de New Directions, chacun arborant un costume rouge personnalisé.

2 nouvelles directions sont bon marché

Pour les distinguer de la concurrence, le créateur de costumes Lou Eyrich a pris en compte le budget des nouvelles directions souvent négligées. Lorsqu’ils assistaient à des compétitions, la chorale de spectacles William McKinley High était souvent sous-financée, de sorte que leurs tenues représentaient leur manque de soutien financier. Alors que leurs concurrents arrivaient avec des tenues coordonnées à budget élevé, New Directions était à plusieurs reprises paré de choix de garde-robe monochromes et moins chers.

1 Costume Costume Darlings

Avec autant d’individus uniques qui peuplent les couloirs de l’école secondaire William McKinley, l’équipe de production a entrepris la tâche de fournir des costumes individualisés pour chaque personnage, ce qui simplifiait simultanément la distinction entre les acteurs. Naturellement, certains personnages sont devenus les favoris de la tenue, et Lou Eyrich a révélé que Kurt Hummel et Emma Pillsbury étaient les chouchous du département des costumes, allant jusqu’à décrire Hummel comme “une poupée parfaite pour s’habiller”.

