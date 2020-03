10 détails cachés que tout le monde a ratés dans le destin des furieux

Le huitième épisode de la franchise Fast and Furious a vu Dom et son gang de coureurs de dragsters transformés en agents gouvernementaux / assassins / figurines humaines contre le méchant Cipher, une femme terroriste qui a un étrange pouvoir sur Dom en raison de la possession de l’un des les gens de sa famille en otage.

Le film est rempli d’autant de cascades et d’affirmations répétées que de l’importance de la famille que vous attendez de la série, mais voici 10 autres détails dans le film que même les fans aux yeux d’aigle auraient pu manquer .

10 Pas New York

Une grande partie de l’intrigue du film se déroule à New York, et vous voyez un personnage courir partout dans la Big Apple tout en essayant d’empêcher Dom d’exécuter les ordres de Cipher. Cependant, le tournage à New York est lourd de complications pour n’importe quel film, et essayer de filmer des scènes d’action géantes au milieu de Manhattan était impossible.

Ainsi, l’équipe a tourné la plupart des scènes réelles dans les rues de Cleveland et d’Atlanta tout en donnant l’illusion d’être filmée à New York grâce à une utilisation judicieuse des séquences B-roll.

9 Hommage à Paul Walker

Dans l’une des scènes du garage où toutes les voitures sont conservées, y compris le char de l’armée, nous voyons également un GTR parmi les véhicules assemblés. C’était la voiture de choix pour le personnage joué par Paul Walker avant de décéder dans le septième épisode de la franchise. L’inclusion du GTR était un hommage à son personnage et un rappel qu’il faisait toujours partie de l’équipage de Dom, même s’il n’était plus là pour faire partie de l’action.

Référence de 8 mâchoires

La franchise Fast and Furious est l’une des franchises de superproductions estivales les plus populaires au monde ces jours-ci. Mais, à l’époque où la tendance a commencé, il n’y avait que Jaws de Steven Spielberg. Le film est largement considéré comme le premier véritable blockbuster estival grâce à ses prémisses terrifiantes d’une attaque de requin géant et à des doublures inoubliables.

Une telle ligne qui est référencée est «nous allons avoir besoin d’un plus grand bateau». À l’approche de la fin du destin des furieux, lorsque le sous-marin se déchire de la glace et poursuit les héros dans leurs voitures, l’un des personnages remarque “ nous allons avoir besoin d’un plus gros camion ”.

7 En fait F8

Le titre de travail du film, pendant qu’il était en cours de réalisation, était simplement F8. Les fans étaient bien conscients de ce fait et ont utilisé le nom à l’infini dans leurs discussions en ligne sur la réalisation du film et sa date de sortie. Lorsque le film a finalement terminé sa production et se prépare à sa sortie, les fabricants ont décidé de le nommer Le destin des furieux. Ici, le «destin» est la représentation phonétique de F8, c’est pourquoi le nom a été choisi. Hé, si ce n’est pas cassé, ne le répare pas.

6 Brian de remplacement?

Le personnage de Little Nobody est un personnage nouveau pour la série, et il a peut-être été créé pour combler le trou en forme de Brian laissé dans la franchise avec la mort du personnage après le décès de Paul Walker. Comme Brian, Little Nobody travaille pour le gouvernement et est un gars ordinaire jusqu’à ce que Dom et son équipe l’aident à se détendre un peu.

Little Nobody a également une préférence pour le type de voitures que Brian aimait conduire. Enfin, les deux personnages sont souvent raillés pour leur apparence jolie-garçon. Cela ne veut pas dire que Little Nobody était censé reprendre le rôle de Brian dans la franchise, mais le faire entrer dans le film a permis à l’équipe de reprendre une partie de ce “ flic honnête et net travaillant avec la dynamique rebelle ” des films précédents.

5 Le cimetière

L’une des blagues les plus persistantes sur la franchise est qu’il doit y avoir des usines sidérurgiques supplémentaires installées à travers l’Amérique pour produire en masse le nombre de véhicules piégés que chaque tranche explose à l’écran. Mais la vérité est que les fabricants de franchises sont beaucoup plus judicieux quant à leur utilisation des voitures.

Par exemple, il y a une scène dans le film où nous voyons une sorte de cimetière de voitures, rempli des enveloppes mécaniques d’un grand nombre de voitures dispersées sans vie. Au lieu d’utiliser toutes les nouvelles voitures pour cette séquence, les producteurs ont réutilisé les voitures qui ont explosé et écrasées lors de la tristement célèbre scène de collision de voitures de masse de New York qui se produit plus tôt dans l’histoire.

4 Lévité accidentelle

Alors que la prémisse de la série est devenue de plus en plus ridicule au fil du temps, ce qui aide à vendre l’intrigue, c’est que les acteurs prennent chaque nouvelle tournure absurde de l’histoire très au sérieux. Pourtant, même les acteurs les plus professionnels peuvent se briser occasionnellement. Au cours d’une scène entre Hobbs et Shaw, Hobbs fait une promesse à son ennemi de “vous frapper les dents si loin dans la gorge que vous allez coller une brosse à dents jusqu’à votre ** pour les brosser.”

Les deux craquent alors et se mettent à rire. Cela ne faisait pas partie du script, mais le résultat de Jason Statham éclatant de rire au milieu de la scène en entendant la menace, et Dwayne Johnson a ensuite emboîté le pas. Le moment de légèreté si organique que les créateurs ont décidé de le garder dans le film.

3 Leçon de Brian

Dans une scène, nous voyons Dom régler le moteur de la voiture qu’il conduit en utilisant l’anneau d’ouverture d’une canette de soda pour attacher un tuyau à une partie du moteur pour agir comme un turbo. En faisant usage de cet engin, il remarque “Okay Buster, voyons si cela fonctionne”. Buster est le surnom que Dom avait pour Brian, et la remarque fait référence au fait que c’est Brian qui lui a appris ce tour particulier. Une autre preuve que, pendant que Brian était absent de l’aventure, il était avec Dom et sa famille dans l’esprit.

2 Marvel Shoutout

Kurt Russell joue un agent du gouvernement appelé M. Personne dans le film. À un moment donné, tout en se référant à sa base d’opérations, il appelle la cachette «Nulle part». Ceci est une référence à la série Guardians of the Galaxy du MCU, où Vin Diesel et Kurt Russell ont joué des rôles. ‘Knowhere’ est une ville spatiale flottante dans le MCU construite à partir de la tête d’un être céleste tombé.

1 Les avions sont mauvais

L’une des grandes surprises du destin des furieux a été le retour d’Owen Shaw, cette fois en tant qu’allié au lieu d’un méchant. Tout en travaillant avec son frère Deckard pour sauver le bébé de Dom, Own doit utiliser le porte-bagages de l’avion de Cipher pour effectuer son attaque sournoise. Nous voyons Owen, normalement dur à cuire, être visiblement nerveux dans l’avion, tandis que son frère lui demande de faire attention. C’est une référence à la dernière fois qu’Owen est apparu dans la franchise lorsqu’il est tombé d’un avion jusqu’à sa mort apparente.

