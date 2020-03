10 détails cachés que vous avez manqués dans la saison 1

Il y a peu d’univers dans le cinéma et la télévision qui ont duré aussi longtemps et se sont développés aussi vastes que Star Trek. Il y a maintenant neuf séries différentes, représentant 35 saisons de télévision, plus 13 longs métrages. Chaque fois qu’un nouveau trek commence, il y a une riche tapisserie dont il peut tirer même lors de la création de son propre nouveau mythe.

CONNEXES: Star Trek: 10 raisons pour lesquelles il n’est pas trop tard pour devenir fan

C’était et c’est toujours le cas pour la série actuelle Star Trek: Discovery. Discovery a terminé ses deux premières saisons et a présenté une quantité impressionnante de nouvelles idées et scénarios intéressants. Cependant, ceux-ci sont encore criblés de petits détails, d’hommages ou de références à d’autres médias de la franchise. Voici dix détails de la première saison que vous auriez pu manquer.

10 Tribble

Dans l’épisode 3, il y a un clin d’œil et vous allez manquer l’œuf de Pâques pendant la scène dans laquelle le capitaine Lorca parle à Burnham. Assis à l’extrême droite de son bureau se trouve un petit Tribble. Les Tribbles sont des extraterrestres à balles qui font leur apparition dans la série originale, où ils causent des problèmes en se reproduisant et en se répandant dans tout le navire.

Ils reviennent dans le film suivant Star Trek: Into Darkness, où leur ADN joue un rôle central dans la guérison de Kirk après sa mort.

9 pincement du nerf vulcain

À un moment donné dans l’épisode trois, Burnham utilise une attaque trop familière. Ayant été formée par le Vulcan Sarek, elle utilise un mouvement que Spock a rendu célèbre dans la série originale, le Vulcan Nerve Pinch.

C’est cool pour le mouvement utilisé, mais c’est encore plus cool de voir un personnage non vulcain l’utiliser, surtout avec le fait qu’il soit presque impossible de maîtriser le mouvement, et encore plus difficile pour les non-vulcains. C’est un grand moment qui montre à quel point Burnham est formidable pour même pouvoir apprendre le mouvement.

8 Liste des capitaines

Dans l’épisode cinq, le personnage Saru demande une liste des capitaines de Starfleet, ce qui entraîne une résonance des noms de Pâques. Christopher Pike (le capitaine du pilote d’origine), Jonathan Acker (Enterprise), Mathew Decker (la série originale) et même Robert April (la série animée) sont tous répertoriés aux côtés de Phillippa Georgiou, le capitaine de Discovery.

Bien sûr, il y a quelques capitaines notables à gauche de la liste, mais compte tenu de la place de Discovery dans la chronologie de Star Trek, cette liste est assez solide.

7 Lorn’s Gorn Skeleton

Toujours dans l’épisode trois, nous découvrons les chambres secrètes du capitaine Lorca, où il conserve des trophées de plusieurs espèces exotiques. L’un des objets de collection les plus remarquables qu’il possède est le squelette d’un Gorn, la race de guerriers reptiliens de la série originale.

CONNEXES: Star Trek: 10 races extraterrestres hilarantes et étranges, classées

Gorn est célèbre pour l’épisode classique de la série originale intitulée “Arena” où Kirk doit combattre un membre du Gorn à mort sur une planète désolée, en utilisant tout ce qu’il peut trouver pour survivre.

6 Bibliothèque de Georgiou

À l’intérieur du bureau du capitaine Georgiou se trouve une étagère contenant un certain nombre de livres colorés, dont la plupart contiennent un symbole Starfleet quelconque sur leur dos. Un examen attentif révèle que ces livres sont nommés d’après les titres d’épisodes de la série originale.

“The Omega Glory”, “Mirror, Mirror”, “The Deadly Years”, et quelques autres font tous des apparitions comme titres de livres. Peut-être une coïncidence, ou peut-être que les aventures de l’équipage d’origine ont été immortalisées et que les nouveaux capitaines de vaisseaux se tournent vers eux pour trouver l’inspiration.

5 U.S.S. De défi

Ce navire emblématique apparaît dans Discovery comme une partie vitale de l’intrigue lorsque l’équipage est piégé dans la dimension du miroir, mais ce n’est pas la première apparition du navire. Il apparaît également dans la série Deep Space Nine, où il joue un rôle important dans la série, même détruit à un moment donné, puis remplacé par une nouvelle version avec la même construction.

Le vaisseau spatial ne s’arrête pas là, comme il apparaît également dans le long métrage, Star Trek: First Contact, où il fait partie d’une flotte envoyée pour combattre les Borgs. La flotte est anéantie, le Defiant durant le plus longtemps et faisant le meilleur de tous les navires là-bas.

4 Harry Mudd

Dans l’épisode cinq, l’équipage est rejoint par Harry Mudd, un passeur joué par Rainn Wilson. Son apparence d’invité est une intrigue amusante et autonome, mais il y a en fait un peu plus que cela. Le personnage de Harry Mudd apparaît en fait dans la série originale, joué par Roger C. Carmel.

CONNEXES: Les 10 meilleurs épisodes de Star Trek: découverte, selon IMDb

Il apparaît dans la saison un épisode trois, puis à nouveau dans la saison deux épisode douze. Il est un voleur, un escroc et un ennui général pour l’équipage d’origine de l’U.S.S. Enterprise, donc son inclusion dans Discovery est à la fois divertissante et adaptée à son histoire.

3 Barbe miroir Vulcan

Dans l’univers miroir, l’équipage rencontre le double miroir de Sarek, le père de Spock et le Vulcain qui a formé Burnham. Dans le monde du miroir, Sarek arbore une barbiche, à l’opposé du look rasé qu’il a normalement.

C’est un clin d’œil direct à la série originale, dans laquelle l’équipage s’est rendu dans la dimension du miroir, où Spock avait une barbiche au lieu d’être rasé de près. Comme le père miroir, comme le fils miroir.

2 U.S.S. Saratoga

Dans l’épisode 14, il est mentionné à tort que l’U.S.S. Saratoga a été détruit. Bien qu’il ne s’agisse apparemment que d’un nom de navire aléatoire, le titre Saratoga a en fait été utilisé plusieurs fois dans la franchise de Star Trek. C’est le nom d’un vaisseau spatial dans Deep Space Nine, ainsi que le nom d’un navire utilisé dans Star Trek IV: The Voyage Home.

Malheureusement, en raison des délais et des destructions du navire, le canon de ce navire ne s’aligne pas tout à fait, ce qui signifie qu’il est moins probable que les trois itérations étaient le même navire, et plus encore que le nom a juste été réutilisé comme Œuf de Pâques.

1 Sortir sur une bonne note

La référence la plus impossible à manquer dans la première saison de Discovery se trouve dans l’épisode final lorsque le navire le plus célèbre de Star Trek fait son apparition. L’U.S.S. Entreprise dirigée à l’époque par Pike, des fusées traversent l’écran, mais le véritable œuf de Pâques est dans l’accompagnement musical.

Lorsque le navire arrive, le thème d’action classique de la série originale joue en dessous, rendant le moment encore plus grand et nostalgique. Ensuite, après la fin de l’épisode, une nouvelle version retravaillée de l’orchestre de l’émission originale les joue. Le thème reprend la mélodie originale et utilise un orchestre plus grand pour faire clore le spectacle d’une manière énorme.

SUIVANT: 10 meilleurs œufs de Pâques dans Star Trek: Picard (jusqu’à présent)

Prochain

Envoûté: 10 blagues mal vieillies