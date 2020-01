10 détails cachés que vous ne connaissiez jamais sur Claire Redfield

Depuis sa première apparition dans Resident Evil 2, Claire Redfield est un pilier de la franchise. La sœur cadette du premier protagoniste du jeu, Chris, est apparue dans plusieurs jeux, films, bandes dessinées et plus encore. Plus récemment, elle a joué dans le Resident Evil 2 Remaster.

Étant donné que le personnage existe depuis plus de deux décennies à ce stade, il va de soi qu’il y a des choses en elle que même les fans de la série pourraient ne pas savoir. Jetons un coup d’œil à certains d’entre eux maintenant et découvrons quelques détails cachés sur l’une des femmes les plus badass du jeu.

10 statistiques personnelles

Claire Redfield est née en 1979. Son groupe sanguin est O, sa taille est de 5’6,5 et elle pèse 116 livres. Selon des entretiens officiels, ses parents sont morts quand elle était jeune et son frère Chris l’a élevée. Chris finirait par rejoindre l’armée de l’air des États-Unis, alors qu’elle s’inscrivait à l’université. Pendant ce temps, elle restait en contact étroit avec son frère.

Après ne pas avoir parlé à son frère pendant des semaines, elle s’est rendue à Raccoon City pour le localiser. Elle rencontrerait Leon Kennedy sur son chemin vers la ville, et les deux découvriraient l’épidémie qui avait ravagé la ville. Après de nombreuses épreuves, elle a réussi à s’échapper.

9 Eliza Walker

Beaucoup de choses peuvent changer du début du développement du jeu à la version finale que le public peut voir. Les scènes, les personnages et les mécanismes de jeu peuvent être radicalement modifiés par rapport à leurs versions originales, voire supprimés complètement. Claire Redfield, par exemple, s’appelait à l’origine Eliza Walker et devait être étudiante à l’Université Raccoon.

Lors d’une refonte radicale du jeu, son nom a été changé pour Claire Redfield pour lui donner une connexion avec Chris Redfield. Sa couleur de cheveux a également été changée de blonde à auburn, et sa palette de couleurs a été changée en rouge pour contraster avec le bleu de Leon.

8 Inspiration

Lorsque vient le temps de modéliser un personnage, il n’est pas rare que les développeurs utilisent une personne réelle comme base pour leur apparence finale. Dans le cas de Claire, son apparence était basée sur celle de Neve Campbell pour Resident Evil 2 et Liv Tyler dans le jeu Code Veronica.

Pour le remake, son apparence a été modelée sur le modèle canadien Jordan Mcewen. Son comédienne Voix Stephanie Panisello a également servi d’actrice mocap pour le personnage. Lori Rom a également fait un travail de mocap pour le personnage du film CGI Degeneration

7 vestes

L’une des caractéristiques les plus distinctives de Claire est la veste rouge qu’elle porte dans la plupart de ses principales apparitions. Ce que certains fans ne savent peut-être pas, c’est que le logo au dos qui dit “Made in Heaven” est une référence à la chanson Queen du même nom. Le logo est également utilisé sur le costume alternatif de son frère dans le jeu original.

Dans Resident Evil: Code Veronica Claire poursuit le thème en portant une veste portant le logo «Let Me Live». Ceci est une autre référence à une chanson Queen.

6 Les actrices

Le personnage de Claire Redfield est apparu dans plusieurs jeux et films à la fois animés et en direct. Dans la version japonaise originale, elle est exprimée par Yukio Kaida. Son actrice de voix anglaise était Alyson Court jusqu’au remake de Resident Evil 2 en 2019 lorsqu’elle a été remplacée par Stephanie Panisello.

Dans les films en direct de Paul W.S. Anderson, elle est jouée par Ali Larter, et Hiroe Oka fournit la voix pour le doublage japonais des films. Dans une bande-annonce en direct pour le jeu original, elle a été interprétée par le vétérinaire du feuilleton Adrienne Frantz. De plus, elle a été représentée en mocap par Panisello, Lori Rom et Ananda Jacobs.

5 vitesses

Leon Kennedy et Claire Redfield sont des personnages jouables à la fois dans l’original Resident Evil 2, ainsi que dans le remake. Pour les différencier, les deux reçoivent des armes et des équipements différents. Dans le RE2 d’origine, Claire commence par un crochet qui lui permet d’accéder aux portes verrouillées.

Ses armes uniques sont le Spark Shot, qui est un taser avec un nom de fantaisie, et le lance-grenades. Dans le jeu Code Veronica, elle commence avec un briquet et le guide du joueur dans son inventaire.

4 Loisirs

Les jeux eux-mêmes n’abordent pas en détail la vie personnelle de leurs protagonistes. Une grande partie de ce que nous savons à leur sujet provient d’entretiens avec les créateurs, ainsi que d’autres sources officielles comme les romans. De ces sources, il y a quelques autres choses que nous pouvons apprendre sur Claire Redfield.

C’est à travers la romanisation de Resident Evil 2 que l’on apprend que ses parents sont morts. La romanisation de Code Veronica révèle que ses passe-temps incluent la danse et la personnalisation de la moto. Les cheeseburgers sont sa nourriture préférée, et elle pense que les conversations politiques sont ennuyeuses.

3 apparitions dans d’autres jeux

À ce jour, Claire Redfield est apparue dans quatorze matchs dans la franchise Resident Evil. Cependant, la popularité massive du personnage lui a permis de se montrer dans d’autres jeux en dehors de la série. Un an après la sortie de son premier jeu, elle est apparue comme un personnage à débloquer dans Trick’N Snowboarder. Elle a également fait des apparitions dans Viewtiful Joe: Double Trouble, Ultimate Marvel Vs Capcom, Onimusha Soul et SVC Card Fighter Clash.

Sa dernière apparition en dehors des jeux Resident Evil s’est produite en 2019 lorsqu’elle est apparue dans l’extension Iceborne pour Monster Hunter World.

2 Apparitions dans d’autres médias

Comme mentionné ailleurs dans cette liste, Claire est apparue dans diverses adaptations des jeux vidéo qui ont surgi au fil des ans. Elle est apparue dans plusieurs bandes dessinées basées sur la série, ainsi que dans plusieurs livres, à la fois des romans de jeux et des histoires originales.

Le rôle le plus important de Claire en dehors des jeux est probablement le cinéma. Elle a fait sa première apparition dans Resident Evil: Extinction et a continué à apparaître dans tous les films par la suite jusqu’à la fin de la série de films. Il a été question d’un spin-off la mettant en vedette en tant que protagoniste, mais rien n’a encore été annoncé.

1 Un dernier œuf de Pâques

Pour compléter cette liste, voici un petit œuf de Pâques amusant qui est apparu dans le jeu PS2, Resident Evil Outbreak. Dans Outbreak, le joueur peut jouer le rôle de l’un d’une liste de nouveaux personnages de la série dans une variété de scénarios différents. Le scénario Hellfire, en particulier, offre un petit cri amusant aux fans de la série.

Se déroulant à l’Apple Inn, le personnage doit traverser l’hôtel en flammes. Si le joueur regarde le registre des invités à la réception, le nom de Claire Redfield apparaît. Étant donné que le jeu se déroule pendant l’épidémie de raton laveur, peut-être qu’elle avait fait une réservation pour rester tout en trouvant son frère?

