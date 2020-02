En plus d’être la Watcher dévouée de Buffy Summers et la figure du pseudo-père, Rupert Giles est un punk britannique, bibliothécaire maladroit et plus tard dans la vie, un entrepreneur. Dans les dernières saisons de Buffy the Vampire Slayer, l’aventure de Giles dans les affaires le trouve en tant que propriétaire et propriétaire du seul magasin de magie de Sunnydale, The Magic Box.

Mais la Magic Box n’est pas seulement un magasin. Il devient une deuxième maison pour Buffy et les Scoobies. Mais il y a des choses sur The Magic Box que même les fans les plus ardents de Buffy ne sauraient pas. Voici 10 détails cachés sur la boîte magique que vous n’avez jamais remarquée.

10 Ils vendent des objets magiques et non magiques

S’adressant aux mystiques sorciers et aspirants, la Magic Box vend toutes sortes d’articles, allant des bougies, des cristaux et des statues décoratives à la patte d’un singe.

Les nombreux objets de la boutique variaient dans leur pouvoir magique, dont certains avaient causé des ennuis au gang. Peut-être le plus remarquable est le talisman Dawn glisse à l’apogée de sa kleptomanie que Xander finit par invoquer Sweet, le démon qui transforme Sunnydale en un cauchemar chantant et dansant dans l’épisode “Une fois de plus avec le sentiment”.

9 La plupart des scoobies y travaillent

Anya devient la directrice principale de The Magic Box et finit par prendre le relais lorsque Giles part temporairement en Angleterre, mettant son attitude autoritaire au travail dans un environnement de vente au détail. Cependant, presque tous les autres Scoobies font au moins un tour dans le magasin, Alex prêtant ses compétences en menuiserie et Dawn aidant après l’école.

Buffy s’essaye notamment au magasin pour des conséquences désastreuses dans l’épisode “Life Serial” lorsqu’un sort du Trio lui fait vivre un scénario de cauchemar Groundhog Day.

8 livres de Giles sont là

À la fin de la troisième saison, le maire de Sunnydale monte dans un démon serpent géant à la remise des diplômes, mais pas avant que Buffy, les Scoobies et ses camarades de classe préparent une défense à part entière de leur école. Cela inclut Giles retirer ses précieux livres de la bibliothèque avant qu’ils ne puissent être détruits dans le torrent apocalyptique du maire. Alors qu’ils ont rempli sa maison pendant une courte période alors qu’il était au chômage, les livres sont ensuite réinstallés dans The Magic Box où ils peuvent à nouveau être utilisés par le Scooby Gang.

7 Il sert un objectif important

Au cours des trois premières saisons de Buffy contre les vampires, la bibliothèque de Sunnydale High sert de Scooby Central, un seul endroit où les Scoobies peuvent comploter contre le dernier monstre de la semaine. Mais quand le lycée a explosé, Scooby Central est parti.

Pendant un moment, la maison de Giles sert à sa place, mais Giles en tant que personnage n’a pas grand-chose à faire. La boîte magique donne au gang un nouveau Scooby Central tout en donnant à Giles un moyen de passer son temps en dehors de ses fonctions de gardien.

6 C’est dans les Pages Jaunes

Buffy contre les vampires a toujours été un produit de son temps tout en étant à la pointe de la technologie. Mais un détail hilarant sur The Magic Box est qu’il a sa propre annonce Pages Jaunes que Giles a placée pour promouvoir son nouveau projet.

L’annonce est complétée par un slogan ringard de Whedon-esque: “Votre guichet unique pour magasiner pour tous vos besoins occultes!” et des graphiques accrocheurs en forme d’étoile annonçant les produits vendus. Malheureusement, l’annonce est un peu trop bonne, attirant la déesse maléfique Glory jusqu’au seuil de Buffy dans sa chasse pour trouver la clé.

5 Giles n’est pas le premier propriétaire

La Magic Box passe par un certain nombre de propriétaires différents avant que Giles ne l’achète dans sa phase de retraite post-Sunnydale High au début de la saison cinq.

Alors que les propriétaires précédents ont tous connu une fin inopportune (dont l’un est tué par Spike lors de son bref retour dans la saison trois), ils ont tous contribué à établir l’éthique mystique de Sunnydale. Buffy le reconnaît quand Giles lui dit son intention d’acheter le magasin en disant: “… la plupart des propriétaires de magasins de magie à Sunnydale ont l’espérance de vie d’un batteur de Spinal Tap …”

4 Mais il est le seul propriétaire à ne pas mourir

Giles n’est peut-être pas le premier propriétaire, mais il est le seul à réussir à survivre. Bien que Dark Willow fasse de son mieux pour le tuer dans le but de vider le magasin (et tous ses livres) de leur magie, Giles se bat mieux que tous les précédents propriétaires du magasin et parvient à s’en sortir avec Willow .

Tout cela grâce au fait que Giles est probablement le propriétaire le plus compétent et le plus compétent de The Magic Box que Sunnydale ait jamais vu.

3 C’est révélé dans un épisode important

Beaucoup de choses choquantes se produisent dans la cinquième saison de Buffy the Vampire Slayer, mais peut-être aucune n’est aussi choquante que la révélation de la petite sœur surprise de Buffy, Dawn, à la fin de son premier épisode.

L’épisode suivant, “Real Me”, plonge plus loin dans l’histoire de Dawn et comment elle est venue à Sunnydale, ainsi que révélant les plans de Giles d’acheter The Magic Box après avoir vécu en tant que Watcher à la retraite (très ennuyé) pour la dernière année. Les deux détails de l’intrigue finissent par être cruciaux pour le déroulement de la saison.

2 Willow commence et termine sa sorcellerie là-bas

Lorsque Willow commence à prendre en main son entraînement magique, allant au-delà de la portée de ce que Giles est prêt à lui enseigner, elle se rend au magasin de magie résident de Sunnydale pour obtenir des fournitures.

Des années plus tard, quand elle est pleine de saule noir après avoir perdu Tara, elle retourne à The Magic Box pour absorber autant de magie qu’elle le peut, repoussant à nouveau les avertissements de Giles. Dark Willow finit par détruire le magasin au-delà de toute réparation, et quand elle revient finalement à elle-même, c’est Giles qui l’aide à trouver un véritable équilibre avec la sorcellerie.

1 Il a presque sauvé l’âme de l’ange

Malgré les nombreux événements magiques étranges à Sunnydale, il n’y a jamais eu qu’un seul magasin de magie. Alors, quand l’amour de Giles a traversé les étoiles, son collègue professeur (et technopagiste) Jenny Calendar a dû acheter un orbe de Thesulah très rare afin d’accomplir un rituel pour restaurer l’âme d’Angel, il n’y avait qu’un seul endroit où aller.

C’est une belle ironie tordue que Giles finit par posséder le magasin qui, à certains égards, a fini par tuer l’amour de sa vie, une ironie que l’on ne trouve que sur Buffy the Vampire Slayer.

