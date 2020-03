10 détails cachés sur les étrangers que tout le monde a complètement manqués

Les extraterrestres de la franchise Star Trek sont parmi les plus mémorables du genre science-fiction, malgré le fait que lorsque Star Trek: The Original Series a été créé en 1964, des contraintes budgétaires signifiaient que la plupart d’entre eux ressemblaient étrangement aux humains. Lorsque Star Trek: The Next Generation a fait ses débuts en 1987, le créateur Gene Roddenberry était catégorique: aucune des espèces présentées auparavant ne reviendrait, mais les fans voulaient voir Vulcains, Klingons et Romuliens.

Star Trek: The Next Generation modifierait le cours de la capacité de la franchise à présenter des extraterrestres de nature plus exotique, modifiant continuellement l’apparence des extraterrestres présentés dans les voyages de l’Enterprise-D. Chaque série Star Trek après, de Star Trek: Discovery et Star Trek: Picard aux films a tenté d’inclure des formes de vie extraterrestres qui élargissent la riche diversité pour laquelle l’univers Star Trek est connu.

10 ROMULANS ET VULCANS ONT UNE PHYSIOLOGIE DIFFÉRENTE

En plus de ressembler, les Vulcains et les Romuliens partagent une ascendance commune. Les deux espèces exotiques étaient autrefois violentes et extrêmement émotives jusqu’à ce que Surak introduise une nouvelle philosophie, à partir de laquelle le temps vulcain de l’éveil est né. Les Romuliens étaient opposés à la logique vulcaine et ont quitté leur planète commune pour coloniser l’Empire Romulien Étoile.

Cependant, leur physiologie est suffisamment différente pour que les méthodes appliquées à l’une lors d’une urgence médicale ne puissent pas être appliquées à l’autre. Le Dr Beverly Crusher a tenté en vain de sauver la vie d’un jeune Romulien sur Star Trek: La prochaine génération avec une méthode Vulcan de stabilisation de la rupture synaptique, mais a constaté qu’elle ne pouvait pas en raison de ce problème.

9 LES PARASITES DE “CONSPIRATION” S’ÉLOIGNENT

Dans l’épisode particulièrement horrible de Star Trek: The Next Generation “Conspiracy”, un dangereux parasite extraterrestre a infecté Starfleet, creusant dans les corps des plus hauts responsables. Lorsque le capitaine Picard et son équipage ont eu vent de l’invasion, ils ont commencé à les détruire, en commençant par le chef à bord de l’Enterprise-D.

Bien qu’ils aient réussi à tuer la créature, ils n’ont pas pu empêcher les parasites d’envoyer un signal de balise, apparemment à leurs proches dans les confins de l’espace. L’histoire n’est jamais revisitée et les parasites ne sont plus jamais mentionnés.

8 DIFFÉRENTS KLINGONS

En regardant les différents membres de l’Empire Klingon qui sont apparus dans la franchise Star Trek au fil des ans, des différences notables apparaissent entre les Klingons de Star Trek: The Original Series, Star Trek: The Next Generation, et plus récemment Star Trek: Discovery.

Star Trek: Enterprise a expliqué que les Klingons ont expérimenté le génie génétique, combinant l’ADN humain avec leur propre espèce, créant différentes mutations dans leur population. Il convient de noter que les Discovery Klingons sont basés sur des croquis de ce à quoi Gene Roddenberry voulait qu’ils ressemblent, si le budget le permettait.

7 ILS ÉTAIENT PARFOIS DES PERSONNES CÉLÈBRES

Beaucoup de célébrités et de visages célèbres étaient des fans de Star Trek, et beaucoup d’entre eux voulaient faire partie de l’une des séries. Ils n’auraient aucun problème à apparaître en livres de maquillage prothétique pour avoir la chance de se vanter d’avoir joué dans leur émission de science-fiction préférée.

Mike Fleetwood de Fleetwood Mac Fame est apparu une fois notamment comme un Antedean semblable à un poisson, un rôle d’invité qui l’a forcé à se raser la barbe. Même Tom Morello, le chanteur principal de Rage Against The Machine, voulait apparaître dans Star Trek: Insurrection alors il est devenu un extraterrestre Sona.

6 ALIENS CHERCHENT L’HUMANOÏDE POUR UNE RAISON

Les fans de Star Trek ont ​​longtemps postulé pourquoi les espèces exotiques de la franchise Star Trek avaient tendance à ressembler à des humanoïdes, plutôt qu’à être composées de plusieurs tentacules, yeux et bouches. Heureusement, Star Trek: la prochaine génération a proposé une raison probable à cela, qui n’était pas simplement liée aux restrictions budgétaires dans le département des cheveux et du maquillage.

Dans l’épisode “The Chase”, il est révélé que des êtres célestes anciens appelés les Conservateurs ont participé à ce que les scientifiques appellent la panspermie, ensemencant de nombreuses planètes avec le même matériel génétique pour voir ce qui finit par grandir et évoluer.

5 ORIGINES DU BORG

Les Borg sont l’une des espèces exotiques les plus meurtrières de l’univers Star Trek, assimilant les formes de vie organiques avec lesquelles ils entrent en contact pour renforcer leurs rangs et les équipant de composants cybernétiques pour atteindre leur vision de la perfection.

Originaires de Star Trek: The Next Generation, ils ont également fait des apparitions dans Star Trek: Voyager et Star Trek: Picard. Ils étaient à l’origine destinés à être une espèce d’insecte, mais le budget ne le permettait pas, donc les seuls aspects qui ont été conservés étaient leur structure de «ruche» composée de «drones» qui servent une «reine».

4 LE GESTE DES MAINS DE SPOCK EST IMPORTANT DANS LE JUDAISME

Pour les téléspectateurs familiers avec le judaïsme, en particulier la foi juive orthodoxe dans laquelle Leonard Nimoy a été élevé, le geste de la main vulcaine pour “Vivre longtemps et prospérer” ressemble à “Shin”. La lettre hébraïque représente “Shaddai”, un autre nom pour Dieu.

Nimoy a révélé qu’en tant que jeune enfant fréquentant une synagogue, il était fasciné par les cérémonies impliquant des chefs spirituels gesticulant avec le signe “Shin”. Il pensait que le signe serait un parfait symbole de paix vulcain pour Spock. Depuis, il est utilisé par les espèces vulcaines.

3 LES DATES DE ROMAN UHURA ET SPOCK RETOURNER À LA SÉRIE ORIGINALE

Alors que Star Trek: The Original Series a marqué l’histoire de la télévision en étant la première série à montrer un baiser interracial en direct, ce n’était pas toujours entre le lieutenant Uhura et le capitaine Kirk. Nichelle Nichols, qui a joué Uhura dans la série, a révélé que cela allait être initialement entre Uhura et Spock.

Cela en aurait fait un baiser interracial et interespèce, bien que cette dernière partie soit moins importante puisque le capitaine Kirk avait déjà verrouillé les lèvres avec de nombreuses femmes extraterrestres. Le baiser aurait fourni la base de la romance Uhura / Spock dans le film de redémarrage de Star Trek 2009.

2 LE NOM DE KLINGON SEMBLE STUPIDE D’OBJET

Tout fan de Star Trek se demandant l’étymologie du mot “Klingon”, utilisé pour la première fois dans Star Trek: The Original Series, n’a pas à réfléchir trop. Gene Roddenberry, créateur de la série et fondateur de toutes choses Star Trek, le détestait autant que les écrivains.

Il est originaire comme un espace réservé jusqu’à ce qu’un nom plus approprié à une espèce extraterrestre guerrière soit trouvé. Cela n’était jamais arrivé avant l’épisode de la première du Klingon, car Roddenberry était soudainement tombé malade, alors les scénaristes sont allés de l’avant avec un nom qu’ils ridiculisaient pour sonner comme “collant”.

1 LES TRIBBLES ONT ÉTÉ INSPIRÉES DE VRAIS NUISIBLES SUR LE SET

Dans Star Trek: The Original Series, les virus, bactéries et anomalies exotiques infestaient souvent l’Enterprise, la plus célèbre de ces entités indésirables étant Tribbles. L’épisode “Trouble with Tribbles” a fini par provenir d’un problème de ravageur très réel qui a tourmenté l’équipe pendant le tournage.

Des pigeons ont niché dans les chevrons de l’ensemble, faisant une cacophonie de bruit et parfois des bombardements en piqué pour ruiner une scène. Les acteurs ne pouvaient pas être entendus pendant le chahut, ils recherchaient les services d’artisanat et, bien sûr, il y avait le problème de trouver leurs excréments dans les endroits les plus gênants.

