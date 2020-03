10 détails cachés sur les personnages principaux que tout le monde a manqués

Days of Our Lives est diffusé depuis 1965. Au cours des 55 dernières années, plus de 13 000 épisodes ont traversé non seulement les États-Unis, mais ont été traduits dans de nombreuses langues à travers le monde. Il est l’un des feuilletons les plus importants de tous les temps, remportant 4 Daytime Emmy Awards ainsi que d’innombrables autres prix au cours de ses 5 décennies à la télévision.

CONNEXES: 15 secrets derrière les jours de nos vies

Alors qu’au fil des années, il y a eu des centaines de changements de distribution, certains sont restés pendant des décennies, permettant aux fans de les regarder grandir à l’écran. Ces favoris des fans incitent les fans à revenir pour en savoir plus. Ils sont investis dans leurs histoires, ce qui oblige à les suivre jusqu’au bout, peu importe où cela peut mener. Cela dit, il y a encore des secrets sur les personnages cachés même aux fans les plus passionnés.

10 Lauren Koslow n’a que 10 ans de plus que sa fille à la télévision

Le personnage de Lauren Koslow, Kate Roberts, est l’un des piliers de la série depuis 1996. Belle, séduisante et vengeresse, Roberts est connue pour son agressivité familiale. Elle fera tout pour atteindre les objectifs de ceux qu’elle aime et ne craint pas de se salir les mains avec ceux qui se dressent sur son chemin. L’actrice Lisa Rinna, qui incarne la fille de Kate Roberts dans la série, n’est en fait pas beaucoup plus jeune que sa mère du feuilleton. En fait, elle n’a que dix ans de moins que l’actrice qui incarne sa mère dans la série.

9 Eli Grant est le premier enfant biracial de la télévision américaine de jour

Fils de David Banning et Valerie Grant, Eli est présenté pour la première fois quand il plante les funérailles de son père, révélant qu’il est le fils biologique de Banning. Alors que le choc initial de sa véritable filiation paternelle a été un choc pour les fans, Grant était heureux que sa nouvelle famille l’ait accepté dans la mêlée. De tous les couples qui ont été montrés à la télévision de jour, Grant a été chronologiquement le premier enfant biracial à être jamais montré à la télévision de jour. Sa révélation révolutionnaire a ouvert des portes à d’autres couples et enfants biraciaux pour apparaître dans des drames de jour.

8 Il y a eu cinq Jack Deveraux.

Les fans ont l’habitude de refondre leurs personnages préférés. Surtout quand il s’agit d’émissions comme Days of Our Lives qui sont diffusées depuis plus de 50 ans. Quant au personnage de Jack Deveraux, il a été joué pour la première fois par l’acteur Joseph Adams en 1987, qui a été remplacé la même année par James Acheson.

CONNEXES: Hôpital général: 5 meilleures et 5 pires relations classées

Matthew Ashford, l’acteur actuel a joué le personnage de 1987-1993, avec Mark Valley dans le rôle de 1994-1997 et enfin Steve Wilder de 1997-1998. Matthew Ashford est revenu pour incarner le personnage en 2001 et le joue depuis.

7 Gabi Hernandez était âgé

Bien que la refonte des étoiles de savon soit normale et n’ait pas beaucoup d’effet sur la base des fans. Il est assez inhabituel qu’un personnage qui vient d’être introduit soit réintroduit sous une forme beaucoup plus ancienne. Gabriela Rodriguez et Camila Banus ont toutes deux auditionné pour le rôle de Gabi Hernandez en 2009, Rodriguez obtenant initialement le rôle. Cependant, les producteurs ont décidé de vieillir le personnage, en renvoyant Rodriguez, en la remplaçant par Banus, qui était initialement leur deuxième choix. C’était la deuxième fois que Banus se voyait offrir le rôle car elle l’avait rejeté la première fois.

6 Rise In Babies Nommé Kayla

Les noms de bébé ont tendance à fluctuer un peu au fil du temps. Une minute, ils sont en haut de la liste, la suivante, le nom est presque éteint. C’est juste la tendance naturelle des choses, car des noms plus récents et plus à la mode voient le jour, remplaçant parfois des versions plus anciennes ou des orthographes différentes du même nom. Lorsque le personnage Kayla Brady a été introduit pour la première fois en 1982 lors de Days of Our Lives, le nom Kayla était le 900ème prénom le plus utilisé pour les bébés filles. Cependant, après son introduction, le nom a atteint le top 10 grâce en partie à son personnage.

5 Galen Gering a joué dans un autre feuilleton populaire

Galen Gering est un visage familier des fans de feuilletons. Il a d’abord interprété le personnage de Luis Lopez-Fitzgerald dans l’émission Passions. Cependant, lorsque l’émission a été annulée, Gering a entamé des pourparlers avec Days of Our Lives pour jouer un nouveau rôle de personnage, l’agent du FBI Rafe Hernandez.

CONNEXES: MBTI des caractères CSI

En 2008, l’agent Hernandez a fait ses débuts, amenant avec lui ses fans de son précédent spectacle. Son personnage de Days of Our Lives a été accueilli à bras ouverts par les fans, tout en devenant bientôt le prochain sujet brûlant de la série, avec sa représentation de l’agent ultra-héroïque Hernandez.

4 Les nombreuses parties de Drake Hogestyn

Drake Hogestyn devrait être considéré comme un espion en quelque sorte, un maître de la représentation de divers personnages sous le radar. Sa première apparition a été comme The Pawn, qui a pris le nom de Jack Black en 1986. Il a assumé cette identité en raison de son amnésie mais une fois que sa mémoire est revenue, il pensait qu’il était le disparu Roman Brady, un rôle qu’il a joué jusqu’en 1991. Drake Hogestyn a continué l’émission pendant les prochaines décennies où il s’est retrouvé en tant qu’ancien prêtre puis avec le même nom de famille que son principal rival Tony DiMera.

3 Allison Sweeney a remporté des prix pour être un méchant et un héros

Allison Sweeney est apparue pour la première fois dans Days of Our Lives en tant qu’adolescente rebelle Samantha Brady en 1993. Au cours de son temps dans la série, elle a joué plusieurs rôles différents, la boussole morale de son personnage tournant dans toutes les directions en fonction de quel côté du lit elle se réveille. sur.

CONNEXES: Law & Order: 10 détails cachés sur les personnages principaux que tout le monde a manqués

Sweeney a remporté le Soap Opera Digests Award pendant quatre années consécutives pour leur “Favorite Villain” et a également remporté le prix en 2001 dans la catégorie “Favorite Good Girl”. Elle est également connue dans l’émission comme un modèle positif pour son statut de mère célibataire.

2 Steve Johnson était à l’origine supposé être un personnage récurrent

La star de Days of Our Lives, Stephen Nichols, joue le même rôle que Steve Johnson depuis 1985. Au cours de cette période, il est devenu un favori des fans et plus tard un personnage hérité qui a aidé à sortir la série de son effondrement des notes des années 1980.

Étonnamment, Johnson n’était censé être rien de plus qu’un personnage récurrent plutôt qu’un élément permanent de la série. Cependant, après avoir vu le soutien des fans derrière le personnage, les producteurs ont transformé Steve Johnson en personnage principal. Maintenant, il est l’un des visages les plus mémorables à avoir jamais apparu dans la série.

1 Jen Lilly avait peur de la cascade

Jen Lilly a joué Teresa Donovan dans Days of Our Lives de 2013 à 2018. Donovan est connue dans la série comme étant un personnage capable et manipulateur, mais après tout, elle est la fille d’un véritable espion. Cependant, l’actrice qui la dépeint, Jen Lilly n’est pas aussi aventureuse que son personnage dans la série. Dans une scène frappant l’acteur Drake Hogestyn avec un poker en caoutchouc, Lilly était hésitante, craignant qu’elle ne lui fasse du mal. Elle a finalement fait le coup mais l’a fait avec hésitation. Heureusement, personne n’a été blessé dans la scène.

SUIVANT: CSI: classement des enquêteurs par renseignement

Prochain

10 faits en coulisses sur la planète des films de singes



A propos de l’auteur

Brett Hoover est diplômé de la Texas Tech University et auteur de la série de livres pour enfants The Doodleburghs. Il est rédacteur indépendant pour ..

En savoir plus sur Brett Hoover