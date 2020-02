10 détails les plus pertinents seulement pour les femmes

La dernière aventure (et émancipation) de Harley Quinn a officiellement frappé le grand écran, et les critiques et les fans adorent ce film explosif, bourré d’action et axé sur les femmes. Harley est la star, bien sûr, (et la représentation de Margot Robbie est sans surprise étonnante), mais il s’agit de tout son gang de filles, et du pouvoir masculin et de la domination à tous les niveaux. Du méchant Black Mask qui porte son amour du pouvoir (et de la possessivité des femmes) en plein air, à Renee Montoya et aux hommes qui se targuent de son travail, Birds of Prey est un pour les filles.

Il ne s’agit pas seulement de grandes déclarations d’émancipation et d’autonomisation. Il y a un grand nombre de petits moments qui sont réalistes et relatables – des malheurs de la garde-robe aux adorables animaux de compagnie, Birds of Prey le maintient ancré dans les petites choses, tout en prenant les grandes choses à des niveaux phénoménaux de ridicule intentionnel.

10 Le meilleur stockage de sandwich au petit déjeuner

Vers le début de son histoire, Harley fait face aux conséquences d’une nuit lourde en sortant pour la cure parfaite: un sandwich au petit-déjeuner gras. Et tout en recherchant une bonté grasse et chargée de glucides pour faire face à une gueule de bois est relatable, ce n’est pas quelque chose de sexospécifique … mais juste vouloir un sandwich aux œufs n’est pas la raison pour laquelle ce moment a fait la liste. Au lieu de cela, c’est le fait qu’après avoir obtenu son délicieux remède contre la gueule de bois, Harley n’a pas la chance de le manger, car elle sort dans la rue et se retrouve soudainement contre tous les méchants de Gotham qu’elle a jamais ennuyé. Alors, que fait-elle avec ce sandwich en s’enfuyant? La fourre bien sûr dans sa chemise. Toute femme qui porte un soutien-gorge peut se rapporter à celui-ci, car même si elles ne sont pas confortables, elles sont certainement un peu de stockage supplémentaire, à la rigueur.

9 J’ai rasé mes boules pour ça

L’histoire de Renee Montoya dans Birds of Prey consiste à être constamment mise de côté au travail, à faire en sorte que les hommes autour d’elle prennent le crédit de son travail, et finalement à cesser de fumer plutôt que de l’accepter. Mais aussi relatable que cela soit pour tant de femmes, ce sont les petites choses qui le ramènent vraiment à la maison.

Le fait qu’un flic qui est toujours un flic battu, pas un détective, se moque de son âge … même s’il a presque le même âge qu’elle. La chemise qu’elle finit par porter de perdue et retrouvée, qui se lit “J’ai rasé mes boules pour ça”, et qui est ensuite commentée. Ce sont toutes les petites choses, pas seulement les grosses pertes.

8 Savez-vous qui je suis?

Pour la plupart, Huntress est l’un des personnages les moins évocables du film – après tout, combien de téléspectateurs ont vu toute leur famille se faire massacrer sous leurs yeux, puis emmenés pour être entraînés par une famille d’assassins? Cependant, même l’ultime badass qu’est Helena Bertinelli a ses moments relatables, alors qu’elle se tient devant le miroir de la salle de bain, essayant de trouver la meilleure façon de livrer sa ligne “ Savez-vous qui je suis ” aux hommes qui lui ont fait du tort.

7 ruptures sont dures sur un régime

Birds of Prey s’ouvre avec Harley et le Joker qui se séparent – et bien que nous ne voyions jamais le Joker, nous voyons comment Harley gère la fin d’une relation … et elle le fait d’une manière glorieusement relatable. Elle sort, elle s’enivre, elle pleure, elle traîne avec ses copines, et bien sûr, elle consomme de la malbouffe comme s’il n’y avait pas de lendemain. Nous ne jetons pas tous des couteaux sur la photo d’un ex sur le mur (bien que nous puissions le faire!), Mais éjaculer du cheez whiz (ou de la crème fouettée) directement dans votre bouche en pyjama sur le canapé est une affaire de rupture emblématique.

6 New Me, New Hair

Un autre moment de rupture auquel n’importe quelle femme peut s’identifier, c’est quand Harley décide de couper ses nattes … puis éclate en sanglots. Demandez à n’importe quelle femme qui a subi un changement de vie majeur, et elle vous dira que les changements drastiques de cheveux ont tendance à être en tête de liste des décisions qui semblaient vraiment, vraiment bonnes à l’époque, mais qui ont été immédiatement regrettées. Bien qu’à la fin, Harley ait vraiment secoué ses nouveaux cheveux.

5 Temps pour un changement de chaussures

Certes, les chaussures de Harley ne sont pas toujours les plus pratiques du film, et elle passe beaucoup de temps à faire des cascades incroyables avec des talons impressionnants. Cependant, nous pensons que Harley est le genre de fille qui pourrait réellement le faire, et il y a certainement quelques moments de réalisme basé sur les chaussures à apprécier.

D’une part, lorsque Harley fait exploser l’usine chimique, elle s’éloigne en portant une chaussure … et contrairement aux femmes dans d’autres films, elle ne se détache pas de l’autre talon pour faire un appartement ou une telle ridicule. Au lieu de cela, elle marche avec quelque chose comme une boiterie, car elle ne porte qu’une seule chaussure. De même, dans le grand lancer, Harley parvient à se glisser dans des patins à roulettes, et Black Canary l’appelle en fait, lui demandant quand elle a eu le temps de changer de chaussure.

4 Hyènes sont le meilleur ami d’une fille

Les fans de bandes dessinées étaient ravis de voir que la Harley of Birds of Prey avait une hyène de compagnie – tout comme son homologue comique (bien que Harley en ait techniquement deux, Bud et Lou). Les fans d’animaux, quant à eux, étaient ravis de voir que Harley traite Bruce de la même manière que tout le monde traite leurs animaux de compagnie bien-aimés. Avec des visages bisous, une voix de bébé, des surnoms, des friandises et bien plus encore qui laisse Cassie un peu dégoûtée. (Même si Harley, comme les amoureux des animaux de compagnie partout dans le monde, s’en fichait.)

3 Ne salissez pas vos ongles

Harley est peut-être une personne terrible (selon ses propres mots), mais elle a ses doux moments, surtout avec Cassie. Quand ils se cachent chez elle, ils se retrouvent avec une petite ambiance de soirée pyjama, mangeant sur le canapé, regardant la télévision et se peignant des ongles. C’est adorable et incroyablement réaliste – car pour une fois, une manucure de film ne sèche pas instantanément. Au lieu de cela, lorsque Cassie va ouvrir un carton, Harley le fait pour elle afin de ne pas gâcher ses ongles.

2 Kicking In Tight Pants

À la fin du film, Harley et son gang de filles profitent de margaritas bien méritées et parlent de l’avenir maintenant qu’ils ont abattu Black Mask. En soi, il y a quelque chose d’incroyablement relatable dans ce moment, d’autant plus que chacune des femmes complimente et soutient les autres. Cependant, un compliment en particulier se démarque – lorsque Renee dit à Black Canary qu’elle est impressionnée par sa capacité à frapper si haut dans un pantalon serré. C’est un compliment auquel seule une femme pourrait penser – et la plupart des spectateurs pensaient probablement la même chose!

1 Avez-vous besoin d’une cravate pour cheveux?

Enfin, le moment qui a été un favori instantané: lorsque Black Canary combat l’armée de Black Mask et que ses cheveux gênent. Tout dans cette scène, de son grognement alors qu’elle essaie de repousser ses cheveux, à Harley en lui offrant une cravate, est parfait. C’est relatable, c’est hilarant, et il y a toujours quelqu’un qui vit avec une cravate autour de son poignet. Peut-être pas pour avoir vaincu des armées de super-vilains, mais bon, on ne sait jamais.

