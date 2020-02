10 documentaires effrayants sur les films d’horreur

Couteaux de prop. Faux sang. Livres et livres de latex. Ce sont des exemples d’ingrédients clés utilisés dans la fabrication de films d’horreur. Ce n’est pas que du chaos et du carnage. Créer un bon film d’horreur plein de peurs efficaces nécessite une organisation, une planification et un timing parfait. Des acteurs au gore, chaque élément doit se réunir de manière à déplacer le public. Il s’avère que faire des films d’horreur est un travail difficile.

CONNEXES: Les 10 meilleurs documentaires de la décennie (selon Rotten Tomatoes)

Alors que certains des documentaires de cette liste mettent en évidence des films d’horreur négligés, d’autres approfondissent les faits cachés sur certains titres bien-aimés. Ils prouvent tous que les joyaux de genre mémorables et durables nécessitent des effets spéciaux impressionnants, un équipage dévoué et des adversaires intimidants.

10 cauchemars en rouge, blanc et bleu: l’évolution du film d’horreur américain (2009)

Basé sur le livre de Joseph Maddrey, ce documentaire est consacré au développement de films d’horreur américains. Interviewant des icônes de genre comme John Carpenter et George Romero, il cherche à montrer les liens entre l’histoire politique américaine et le sujet des films d’horreur importants.

Le documentaire retrace les différentes branches de l’horreur américaine, des succès grand public comme Jaws aux coups de cœur comme The Texas Chainsaw Massacre. À chaque décennie depuis la montée de l’horreur, les cinéastes relient les thèmes des films aux tons de la société dans son ensemble, des bouleversements provoqués par la protestation de l’injustice raciale dans les années 1960 au consumérisme qui a explosé sous le président Reagan dans les années 1980.

9 À la recherche des ténèbres (2019)

In Search of Darkness se rapproche d’une décennie importante dans les films d’horreur: les années 1980. Le réalisateur David A. Weiner présente ses recherches approfondies et sa connaissance de l’époque, complétant son récit par des interviews approfondies d’acteurs, producteurs, écrivains et réalisateurs bien connus.

CONNEXES: 10 documentaires à regarder après la fin Ne vous foutez pas des chats

Weiner interviewe des gens comme Joe Dante, Stuart Gordon, Lloyd Kaufman et Bill Moseley, rendant hommage aux différents sous-genres qui ont pris de l’importance au cours de la décennie. Des vibrations dégoûtantes de Troma au rythme lent et atmosphérique de la franchise Halloween, Weiner essaie d’être aussi complet que possible. Même si cette épopée dure quatre heures, elle ne devient jamais ennuyeuse.

8 Léviathan: L’histoire de Hellraiser et Hellbound: Hellraiser II (2015)

Lettre d’amour à Hellraiser 1987 de Clive Barker et à sa suite Hellbound: Hellraiser II de 1988, ce documentaire fournit une chronologie directe de la fabrication de Pinhead et des Cenobites.

Les films Hellraiser sont connus pour leurs démonstrations intenses de torture et de sang, et l’approche artistique de Barker à l’horreur corporelle reste sans précédent. Leviathan regorge de récits de première main des artistes d’effets spéciaux magistrales qui ont rendu possible les scènes emblématiques des films. Il comprend également des interviews et des idées de presque toutes les personnes impliquées dans la réalisation des films, des scénaristes aux acteurs en passant par les producteurs. C’est une montre incontournable pour les fans d’effets spéciaux d’horreur.

7 Le cauchemar américain (2000)

Un autre documentaire sur l’horreur américaine, celui-ci se concentre spécifiquement sur les années 1960 et 1970. Après le succès du Blair Witch Project de 1999, le cinéaste Adam Simon a voulu éveiller l’intérêt renouvelé du grand public pour l’horreur en publiant un documentaire rendant hommage aux premiers maîtres du genre.

CONNEXES: 10 documentaires les plus sous-estimés des 20 dernières années

Le documentaire de Simon se concentre sur des réalisateurs importants tels que George Romero, John Carpenter, Tobe Hooper et Wes Craven, dont la carrière a commencé dans les décennies couvertes par le film. Ces esprits innovants et socialement conscients ont donné le ton à l’horreur américaine, inspirant des légions de nerds de genre à prendre des caméras et à s’essayer à la réalisation de films.

6 Meilleur pire film (2009)

Best Worst Movie vise son objectif à un film B culte de 1990: Troll 2. Réalisé par l’italien Claudio Fragasso, ce long métrage en anglais raconte l’histoire de gobelins végétariens désireux de transformer une famille en plantes afin qu’ils puissent les consommer. Commercialisé comme une suite de Troll de 1986, Troll 2 n’a aucun lien avec l’intrigue, et il ne comporte même pas de trolls.

Un homme qui a joué dans le film comme un enfant, Michael Stephenson, est responsable du documentaire. Au début, gêné par la tournure que Troll 2 a eue, Stephenson a fini par comprendre combien de suivis il s’est développé au fil des ans, l’inspirant pour faire ce film.

5 Salle 237 (2012)

L’un des films d’horreur les plus respectés et les plus psychologiquement troublants de tous les temps est l’adaptation de Stanley Kubrick en 1980 de The King de Stephen King. La salle 237 est dédiée non seulement au film d’horreur classique, mais au déballage de divers œufs de Pâques censés se répandre tout au long du long métrage.

En utilisant des théories de fans et des images d’entrevues de première main avec des gens obsédés par The Shining, le cinéaste Rodney Ascher montre à quel point le mythe et le mystère existent dans le film et sa fabrication. Bien qu’une grande partie de ce que le documentaire discute soit spéculative, cela témoigne toujours de l’impact durable des Torrances sur la culture populaire.

4 Horreur Noire: une histoire de l’horreur noire (2019)

Ce documentaire est nécessaire pour regarder tout fan d’horreur. Le genre est à juste titre critiqué pour être trop blanc et pour perpétuer les stéréotypes sur les personnes de couleur en les méchant, et Horror Noire met en lumière les cinéastes, acteurs et écrivains noirs qui ont renversé les normes avec leurs films.

CONNEXES: 10 documentaires informatifs pour les cinéphiles

À travers des images, des interviews et des récits linéaires, ce documentaire retrace l’histoire de l’horreur noire, discutant à la fois de représentations problématiques et incontrôlables. Des noms respectés dans le genre comme Jordan Peele, Keith David, Tony Todd et Tananarive Due partagent leurs histoires, leurs croyances et leurs opinions sur la contribution à un genre souvent envahi par des voix blanches.

3 Les 50 meilleurs films d’horreur que vous n’avez jamais vus (2014)

Tout nerd de genre appréciera cette enquête sur les films sous-estimés et inconnus. Au lieu de fournir de nouvelles perspectives sur des classiques de genre bien connus, le cinéaste Anthony Masi donne un bref aperçu de certaines coupes profondes d’horreur.

Chaque film de la liste s’enrichit d’entretiens avec des icônes d’horreur ou des critiques. Les films choisis pour le film s’étendent sur des décennies, des styles et des thèmes. Des slashers aux fonctionnalités de créatures en passant par les histoires de maison hantées, il y en a pour tous les goûts représentés dans le documentaire.

2 vidéo Nasties: panique morale, censure et bande vidéo (2010)

Video nasties est un label désigné par le gouvernement britannique pour les films d’horreur violents qui ont été interdits dans le pays dans les années 1980. Après qu’une campagne contre ces films a été mise en lumière, le Parlement a adopté la loi sur les enregistrements vidéo en 1984, qui censurait essentiellement de nombreux films.

La panique morale causée par ces films est examinée dans le documentaire à travers des interviews avec des universitaires et des réalisateurs, ainsi que des images d’archives mettant en vedette des représentants du gouvernement. Le réalisateur Jake West montre comment les campagnes de presse hyperboliques ont permis l’adoption de telles lois draconiennes.

1 Wolfman’s Got Nards (2018)

Malgré son titre stupide, c’est un documentaire important qui rend hommage à Universal Classic Monsters en creusant dans la fabrication du bijou d’horreur de comédie The Monster Squad de 1987. Réalisé par Fred Dekker, The Monster Squad n’a pas été un succès au box-office, mais il est devenu un classique culte.

Le film de Dekker fait revivre des monstres vintage comme Dracula, Frankenstein, Wolfman, The Mummy et The Creature From The Black Lagoon, en utilisant des effets spéciaux des années 80 pour réinventer ces goules des débuts du cinéma.

SUIVANT: 10 documentaires informatifs pour les cinéphiles

Prochain

Game Of Thrones: 10 mèmes de Tyrion Lannister qui vous feront pleurer de rire



A propos de l’auteur

Megan est une bibliothécaire publique de métier obsédée par les intersections entre l’art, la culture et la société. Elle est un nerd pour l’horreur, les mèmes obscurs, l’histoire étrange, les romans graphiques et les séries de science-fiction dignes de frénésie.

En savoir plus sur Megan Summers