10 émissions de télévision noires qui ont besoin d’un spin-off ou d’un renouveau

Il y a des moments où une émission de télévision devient bien plus que des rires et des monologues. Pour la plupart des gens qui ont grandi en regardant, ils ne connaissaient pas la différence. Une plaisanterie bien placée les a éloignés des relations personnelles, mais ils n’ont jamais cessé de penser à l’impact qu’une émission de télévision pourrait et aurait sur leur vie.

En relation: Les acteurs d’un monde différent: où sont-ils maintenant?

Il y a eu de grands spectacles afro-américains au fil des ans. Et même si certains sont venus et repartis, cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas défendu quelque chose. La télévision est un peu édulcorée maintenant avec le recyclage des idées et des personnages. Certains spectacles plus anciens ont donné de l’espoir à la communauté noire et une meilleure compréhension de qui ils sont. Ils en ont besoin aujourd’hui. Alors, voici 10 émissions de télévision noires qui ont besoin d’une retombée ou d’un renouveau.

10 Un monde différent

Alors que A Different World était une spin-off du Cosby Show, il montrait à quoi ressemblait la vie dans une HBCU. C’était un grand spectacle historique et avec le monde confronté à certains problèmes économiques et raciaux, ramener un spectacle comme celui-ci serait un moyen parfait de répondre à certaines de ces préoccupations tacites. Une toute nouvelle distribution d’étudiants avec une partie de la distribution d’origine en tant que professeurs serait un excellent argument de vente pour les réseaux.

Il n’y a rien à la télévision comme A Different World et il n’y en a vraiment plus depuis que Dwayne et Whitley ont déménagé au Japon en 1993.

9 Vivant seul

Avant Friends, il y avait Living Single. Six amis et un bâtiment. Il s’agissait de chagrin d’amour, de liens, d’amour et de vie. Un spectacle comme celui-ci est nécessaire aujourd’hui. Avec un plus large éventail de bandes dessinées disponibles, ce remake majoritairement féminin entraînerait une nouvelle génération de fans. La distribution d’origine ne sera pas nécessaire, car un redémarrage pourrait être effectué avec de nouveaux visages.

Ce serait formidable d’avoir un spectacle rempli de rire, de croissance personnelle et d’amour. Ce sont la plupart des choses qui manquent dans les émissions afro-américaines aujourd’hui. Bien que n’étant pas considéré comme aussi drôle que certains des autres, Living Single a creusé sa propre voie.

8 Le nouveau prince de Bel-Air

De l’adolescent en difficulté à l’adolescent riche. Ce n’est pas parce que Will Smith était attaché que le Prince de Bel-Air allait être un succès. Alors que la majorité de ces émissions noires tentaient de suivre le plan du Cosby Show, certaines échoueraient, mais The Fresh Prince a pu maintenir le cap.

Connexes: Black-ish: 10 détails cachés sur les personnages principaux que tout le monde a manqués

Alors que Heathcliff Huxtable a touché des sujets que nous traitons toujours aujourd’hui, The Fresh Prince a donné un aperçu de la vie de l’autre moitié. Le public a vu un enfant du centre-ville essayer de s’adapter à tout ce qu’il voulait.

7 Questions de famille

Family Matters a essayé de prendre ce que le Cosby Show était et de le faire plus sur les rires que sur les valeurs. C’était du moins le plan initial. Mais alors que nous revenons en arrière et regardons avec des yeux plus aguerris et une meilleure compréhension de la vie, Family Matters a touché beaucoup de sujets difficiles. Un mari et une femme qui travaillent dur et font de leur mieux pour élever leurs trois enfants avec un beau-frère et son enfant.

Ensuite, nous avons eu la star de l’émission à Steve Urkel. Le voisin maladroit qui a volé le cœur de chaque spectateur. Family Matters nous a appris à ne jamais juger un livre par sa couverture.

6 copines

Ce qui a rendu Girlfriends si unique, c’est que c’était comme une version plus jeune des Golden Girls. Les wisecracks étaient tout aussi nets, les sujets étaient destinés aux jeunes générations mais l’essence du spectacle était une image miroir de nos femmes dorées préférées. Quatre amis avec des vues différentes sur le monde, la vie et l’amour. Bien que Girlfriends ne soit jamais considérée comme l’une des meilleures comédies de tous les temps, dans la communauté noire, elle est considérée comme l’un des plus grands.

C’est l’un de ces spectacles où la distribution d’origine est nécessaire. Les fans aimeraient savoir ce qui s’est passé avec Toni, Maya, Lynn, Joan et même William. Pas besoin de refaire ici. Veuillez rapporter les originaux.

5 Le fil

Pendant des années, les fans ont attendu un redémarrage ou une relance de The Wire. Labellisée par la plupart comme la meilleure émission de télévision de tous les temps, c’est celle qui doit être faite. Sinon, suivez la route d’Entourage et offrez aux fans un long métrage. Ils veulent savoir ce qui est arrivé à Baltimore depuis que certains de leurs personnages préférés ont été emprisonnés ou ont été tués.

Connexes: Martin: 10 pires épisodes (selon IMDb)

The Wire a établi la norme pour les drames du centre-ville. Il n’y a eu aucun coup de poing et cela a frappé tout le monde dans l’intestin et le cœur avec ses histoires 100% vraies.

4 The Cosby Show

C’est difficile compte tenu de ce qui est arrivé à Bill Cosby. Cependant, The Cosby Show était un aliment de base dans la communauté afro-américaine et quand il était en marche, il donnait de l’espoir à des millions de personnes. Alors que la plupart des émissions se concentraient principalement sur la comédie, The Cosby Show a pris un cran avec des valeurs familiales appropriées. Un ménage biparental avec un médecin et un avocat, élevant cinq enfants était quelque chose de différent.

Il existe un moyen de ramener ce spectacle malgré le contrecoup. Des questions demeurent quant à ce qui est arrivé à Rudy, Theo et Vanessa? Se sont-ils déjà mariés et ont-ils eu des enfants? Un regard sur leur vie serait une grande retombée ou un renouveau.

3 bons moments

La plupart des émissions avaient peur de toucher à un sujet aussi fragile que de grandir dans les projets. Mais ce que Good Times a fait était de montrer à quel point les écrivains étaient prêts à aborder des sujets. Dans la société actuelle, il existe encore une conception erronée de la vie dans les zones urbaines. Refaire un spectacle aussi révolutionnaire que Good Times pourrait être énorme sur la façon dont les Noirs et les autres races se voient dans une certaine perspective.

CONNEXES: 10 cinéastes noirs dont les films que vous devriez regarder en ce moment

Un père qui avait du mal à garder un emploi mais faisait ce qu’il pouvait pour lui fournir. Une maman pleine d’amour faisant de son mieux pour trouver sa propre voie.

2 Martin

Étiqueté comme l’un des spectacles les plus drôles de tous les temps, Martin a placé la barre très haut pour toute comédie qui devait venir après. Quatre amis, wisecracks, blagues personnelles, amour et arguments ont donné un aperçu de la façon dont les relations et les amitiés sont perçues dans la communauté noire. Martin a pris la route d’Eddie Murphy et de la franchise Nutty Professor et a décidé de créer ses propres personnages.

Avec les goûts de Sheneneh, Jerome et Otis, Martin a prouvé que le rire était toujours une priorité numéro 1 dans la communauté urbaine. Martin était tellement en avance sur son temps qu’un redémarrage est discuté chaque année.

1 Les Jeffersons

Croissance. Avant The Cosby Show, il y avait un autre couple noir de premier plan qui a fait quelque chose à partir de rien. George Jefferson a fait un rêve et l’a transformé en franchise. Il a déplacé sa famille des attaques raciales vers un penthouse. Les Jeffersons symbolisaient le travail acharné que vous pourriez obtenir. C’est une leçon que certains doivent encore comprendre.

Ramener un spectacle comme celui-ci serait énorme pour la communauté. Bien qu’il y ait eu des rires, il a également abordé des sujets qui sont encore sensibles aux masses aujourd’hui, tels que les rencontres interraciales et l’amitié entre différents groupes ethniques.

Suivant: 10 émissions de télévision noires emblématiques qui ont défini la culture

Prochain

Les 10 pires relations filmiques de Noël de la décennie, classées



A propos de l’auteur

Mark Wilson a ses émissions de télévision préférées. Nous parlons de la liste noire, du Chi, de tous les drames de Chicago One et bien d’autres. Il passe son temps libre à écrire, regarder et voyager à des événements en tant que membre accrédité des médias.

En savoir plus sur Mark Wilson