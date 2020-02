10 émissions de télévision qui devraient obtenir un redémarrage

À une époque où les redémarrages abondent du film à la télévision, il manque quelques titres notables. Le redémarrage de Charmed a amélioré l’histoire des sœurs sorcières pour l’adapter à un public intersectionnel moderne. Roswell, au Nouveau-Mexique, s’est inspirée du spectacle pour adolescents original, mais est de retour avec l’équipe de rêve qui a amené les fans de The Vampire Diaries.

Tous les redémarrages n’évoquent pas la nostalgie. Au contraire, ils s’approprient la franchise, comme The Chilling Adventures of Sabrina de Netflix, transformant la brillante et ensoleillée Sabrina the Teenage Witch en un spectacle d’horreur graveleux. Bien que la tendance se poursuive, voici 10 émissions qui devraient redémarrer.

10 Luciole

Le culte développé par Firefly de Joss Whedon a appelé à refaire celui-ci depuis des années. La débâcle de la diffusion originale de Fox était en partie la raison pour laquelle la série n’a pas eu plus d’une saison, mais son contenu n’était pas non plus adapté à l’époque.

Mais à une époque où les goûts de The Mandalorian sur Disney Plus ont connu un grand succès, le moment est venu de ressusciter l’espace bien-aimé de la science-fiction occidentale. Le capitaine Mal et ses amis ont été manqués. C’est également une excellente occasion d’ajouter plus de couches à l’histoire.

9 Dark Angel

Fox’s Dark Angel est une autre série qui aurait pu être en avance sur son temps. Un monde post-apocalyptique, une esthétique cyberpunk, une grande dame de Latinx et un complot de complot gouvernemental de science-fiction intrigant semblent tous comme la recette d’une histoire qui excellerait dans les médias d’aujourd’hui.

Ce spectacle a réussi deux saisons avant d’être annulé. Son histoire s’est poursuivie sous la forme de quelques romans et jeux vidéo, mais le moment est venu de le ramener pour un redémarrage. Avec Supernatural et Arrow venant à sa fin, la CW a de nouveau quelques emplacements ouverts.

8 monstres et geeks

Beaucoup d’émissions de télévision d’aujourd’hui qui suivent la vie d’adolescents y ajoutent un élément paranormal ou les décrivent comme des fêtards enragés qui s’emmêlent dans les drogues et le sexe. Cela ne veut pas dire que ce dernier ne se produit pas, mais ce n’est pas l’expérience de tout le monde au lycée.

Un redémarrage de Freaks and Geeks ferait bien de montrer le côté plus calme de la vie des adolescents tout en restant fidèle à leur angoisse. Le ramener avec un casting plus diversifié ne serait pas mal non plus et serait très apprécié.

7 animorphes

La série de livres de niveau intermédiaire par K.A. Applegate a toujours été gravement sous-estimé et son adaptation télévisuelle a subi le même sort. Il suit les escapades d’un groupe d’amis qui tombent sur un extraterrestre mourant qui transmet sa mission et ses pouvoirs pour se transformer en n’importe quel animal pour combattre et sauver la Terre d’une espèce envahissante.

L’original se concentrait beaucoup sur les aventures de science-fiction mais n’a pas abordé les thèmes du livre sur la croissance en tant que soldats et comment la guerre change les gens. Un redémarrage pourrait rectifier cela.

6 Tru Calling

La prémisse de cette émission semble que Groundhog Day rencontre CSI. Avec le nouveau pouvoir de répéter une journée, l’étudiante en médecine Tru Davies utilise la magie pour empêcher les meurtres de personnes qui traversent sa morgue.

La prémisse semble absurde, mais avec le succès des drames procéduraux et des intrigues paranormales, pourquoi ne pas fusionner les deux genres ensemble? En outre, l’original a également le cœur qui attire le public dans les luttes familiales de Tru. Il n’est pas exagéré de dire qu’un redémarrage de cette histoire pourrait bien réussir dans le paysage télévisuel d’aujourd’hui.

5 Xena: Princesse guerrière

Le spin-off d’Hercules: The Legendary Journeys a connu sa propre série de six saisons. Heureusement, les effets visuels et spéciaux se sont améliorés avec une technologie de pointe, ce qui rendrait le redémarrage de la dramatique d’aventure encore meilleur.

Il est difficile de se mettre à la place de la légendaire Lucy Lawless, mais une autre belle actrice pourrait prendre le relais. De plus, la série n’aurait pas à tourner autour du pot pendant si longtemps en ce qui concerne la nature de la relation entre Xena et Gabrielle. Il est temps pour la représentation queer que les fans méritent.

4 Daria

L’adolescent ironique avec un cœur secret de téléviseurs en or pendant cinq ans. Son humour sarcastique féministe a fait que beaucoup se sentaient enfin vus. Daria a été vue pour la dernière fois au lycée et sur le point de faire un voyage à l’âge adulte.

La série MTV pourrait être redémarrée avec des versions adultes des personnages, tout comme le redémarrage de Lizzie McGuire de Disney Plus en cours. Avec la vague actuelle du mouvement féministe en place, l’approche de Daria sur la culture pop et la politique serait très appréciée.

3 Pousser les marguerites

Le piemaker avec le pouvoir de ramener les morts à la vie n’a pas eu la chance qu’il méritait. La distribution de personnages originaux dans des décors lumineux et colorés enquêtant sur le macabre combinait un humour décalé et des mystères intrigants.

Ce type d’histoire est le pain et le beurre de romans policiers mystérieux, ce qui signifie qu’il y a un public pour eux. La torsion des pouvoirs de Ned renvoyant les morts au sol avec une autre touche a ajouté un élément déchirant à sa relation avec son amoureux Chuck. Cela tuerait un public aujourd’hui.

2 clair de lune

La tendance des histoires de vampires ne meurt jamais vraiment. Au contraire, il se cache et revient lorsque le moment est venu. La renaissance des vampires est à nos portes, donc ramener le vampire devenu un œil privé aurait un réseau en avance sur la courbe.

Avec une seule saison, Moonlight n’a pas eu la chance d’atteindre son rythme. Mais l’histoire d’un vampire utilisant ses capacités paranormales pour aider les humains ne vieillit jamais. Emballé avec une histoire d’amour et le retour d’un vieil ennemi fait de ce spectacle un récit classique.

1 Les épines sauvages

Aujourd’hui plus que jamais, le monde a besoin d’une famille de dessinateurs sains qui parcourent le monde et se connectent à la nature. Un redémarrage de la famille Thornberry donnerait à Nickelodeon la possibilité de mettre davantage l’accent sur l’environnementalisme pour une génération qui grandit au milieu du chaos environnemental.

Les pouvoirs magiques d’Eliza qui lui permettent de parler aux animaux lui donnent une touche fantaisiste amusante pour un public de tous âges. La série a connu cinq saisons réussies, mais les fans ne seraient pas fous si elle faisait un retour.

