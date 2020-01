10 étonnantes théories de fans sur la nouvelle trilogie, nous sommes tristes, ont été démystifiées

The Rise of Skywalker est là, et avec lui se termine une trilogie suite qui a été une montagne russe émotionnelle pour les fans. De The Force Awakens à The Last Jedi en passant par The Rise Of Skywalker, la trilogie suite a donné aux fans des personnages brillants et des moments phénoménaux, ainsi que de l’excitation et des spéculations qui ont duré plus de 4 ans.

Certaines de ces spéculations se sont concrétisées dans l’un des trois versements, qu’il s’agisse de théories décevantes ou non, tandis que d’autres ne se sont jamais concrétisées. Ces théories n’étaient pas toutes géniales, mais beaucoup d’entre elles l’étaient et plus encore, alors, voici 10 théories de fans incroyables sur la nouvelle trilogie Star Wars dont nous sommes tristes ont été démystifiées.

10 REY EST UN CLONE

Il y avait beaucoup de théorie sur l’identité de Rey pendant la durée de la trilogie de la suite. En fin de compte, elle s’est avérée être une Palpatine dans un joli chausse-pied de manière. Bien que n’étant pas la meilleure théorie au monde, une bonne alternative à la petite-fille de Palpatine est si Rey était un clone.

Une théorie veut que Rey ait été cloné sur Kamino par une personne ou l’autre aux côtés d’autres clones (peut-être comme Dark Rey ou les Chevaliers de Ren). Un autre est qu’elle a été créée par la main de Luke. L’une ou l’autre de ces théories populaires aurait été meilleure que ce que nous avons finalement obtenu.

9 HAYDEN CHRISTENSEN REVIENT COMME SKYWALKER ANAKIN

Le moment à la fin de The Rise Of Skywalker avec les précédents Jedi, d’Obi-Wan à Luminara Undulli à Qui-Gon et plus encore à parler à Rey était fantastique. Cependant, voir Anakin apparaître à la fin de la saga Skywalker dont il est le patriarche était nécessaire.

C’est une théorie simple, basique et qui semblait être prévisible. Il y a eu quelques itérations, comme Anakin venant parler à Kylo ou aider à former Rey, ou apparaître dans les trilogies du dernier coup. N’importe laquelle de ces théories sur le retour d’Anakin aurait été brillante.

8 KYLO LIVES

Le rachat de Kylo Ren et la mort de Ben Solo étaient un moment massivement prévisible que les fans pouvaient voir venir de The Force Awakens. Cela risquait de ressembler trop au tour de Vador, mais en réalité, c’était assez parfaitement fait en termes de rachat. Mais, cela aurait été beaucoup plus intéressant si Ben avait vécu.

Il s’agit d’une simple théorie qui a été posée comme davantage une prédiction. Il n’y avait pas de véritable pensée complexe, mais sa simplicité ne néglige pas son éclat. Voir Ben guérir Rey, pour survivre et devoir s’excuser, ainsi que revoir sa mère et son oncle auraient été aussi intéressants que formidables.

7 SKYWALKERS SONT UN NOUVEL ORDRE DE JEDI

Il s’agit d’une théorie selon laquelle une grande partie du fandom serait positive. Comme tous les titres de la trilogie suite l’ont fait, The Rise of Skywalker a soulevé beaucoup de questions. Que voulait dire Rise?

Une théorie populaire à ce sujet a déclaré que le titre signifiait un nouvel ordre d’utilisateurs de la Force. Pas Sith, ni Jedi, mais un nouvel ordre d’utilisateurs de Force dans la même veine de Jedi gris avec le titre hommage Skywalker. Cela aurait été fantastique à voir et aurait permis de clore l’avenir de la Galaxie, ainsi que certaines parcelles secondaires sans réponse comme Broom Kid.

6 PALPATINE SURVIE VIA ESSENCE DE TRANSFERT

Les théories et les spéculations entourant la survie de Palpatine ont sévi au cours des derniers mois. En fin de compte, cependant, la question n’a pas été répondue dans le film, il y avait simplement quelques indices vagues.

Une grande théorie est que Palpatine a survécu par transfert d’essence. C’est un pouvoir de Force populaire dans Legends qui permet à un utilisateur de Force de survivre, dans l’esprit et l’esprit, dans le corps d’un autre. La théorie veut que Palpatine aurait fait cela à un hôte plus jeune (que les gens pensaient être Matt Smith). Il semble que ce soit ce que Palpatine tentait de faire avec Rey, mais ce n’est pas maintenant qu’il a survécu.

5 LA SNOKE EST … LA SNOKE

Malgré les parties brillantes des 3 films de trilogie suite, une déception persistante est la révélation de l’identité de Snoke. Snoke semblait destiné à être un méchant fantastique, sa mort dans The Last Jedi était choquante et intéressante, jusqu’à ce qu’il soit révélé qu’il avait été créé et utilisé par Palpatine dans une sorte de laboratoire.

Une théorie bien meilleure que celle-ci, et qui était géniale à bien des égards, était que Snoke est simplement Snoke, un nouveau personnage. Oui, tous les fans avaient leurs spéculations sur qui il était, mais quiconque aurait été déçu si Snoke s’était avéré ne pas être Mace Windu ou Jar Jar Binks n’avait qu’à se blâmer. Snoke étant un nouveau personnage était une idée avec tellement de potentiel, qui a finalement été gaspillée.

4 PALPATINE SURVIE EN TRANSFÉRANT SON ESPRIT EN UN OBJET

Une autre théorie sur la survie de Palpatine est celle basée sur le canon qui a récemment été révélée dans l’univers Star Wars. Comme mentionné précédemment, toute explication de la survie de Palpatine serait meilleure que le rien que nous avons obtenu, mais c’est une excellente théorie.

Dans les fantastiques bandes dessinées de Marvel Darth Vader, les fans sont présentés à Momin, un Seigneur Sith qui a développé la capacité de garder son esprit vivant dans un objet. Cet objet, enfilé par une autre personne, permettrait à Momin de posséder le corps de cette personne. La théorie affirme que Palpatine a fait exactement cela, une théorie intéressante qui aurait ouvert de nombreuses possibilités pour le film. Nous aurions pu voir Palpatine posséder une multitude de personnages, enfiler accidentellement l’objet, plonger profondément dans la tradition Sith, mais hélas les stands non révélateurs.

3 REY EST … PERSONNE

Bien sûr, certaines personnes auraient préféré Rey Kenobi, Rey Skywalker, Rey Solo ou Rey Palpatine. Mais en plus d’être un peu plus fort que la plupart des membres de la Force, pourquoi Rey devait-il être autre que Rey?

Encore une fois, c’est une théorie simple, basique, à une ligne qui n’a pas besoin de contexte ni d’un réseau de connectivité méchant. Rey n’est que Rey, ses parents ne sont personne, comme l’a proclamé Kylo dans The Last Jedi. Rey étant personne ne montre que vous n’avez pas besoin de venir d’une famille bien connue pour faire quelque chose de vous-même, cela montre que vous pouvez le faire par vous-même. En fin de compte, cela correspond à l’arc de Rey plus que toute autre théorie et c’est dommage qu’il ne soit pas venu.

2 LES CHEVALIERS DE REN SONT … TOUT

Les Chevaliers de Ren ont été une déception totale et totale de la trilogie suivante, et une victime du manque de plan cohérent dont la trilogie a souffert. Ils étaient tellement intéressants avec tellement de potentiel au départ, et tout était gaspillé.

Il y avait tellement de grandes théories sur les Chevaliers de Ren. Le plus populaire était qu’ils étaient les étudiants déchus de Luke, un autre était qu’ils seraient révélés comme les gardes prétoriens de Snoke. D’autres ont déclaré qu’il s’agissait de clones de Rey, d’Inquisiteurs ou de clones simples. Si tout cela venait à se produire, cela aurait été formidable, mais à la place, c’était un gaspillage complet.

1 SNOKE EST PLAGUEIS

Revenir à Snoke pour la dernière théorie étonnante qui n’est pas venue à propos est approprié, compte tenu de la douceur de sa révélation malgré l’importance qu’il joue dans les deux premiers films.

C’est la meilleure théorie impliquant Snoke et elle déclare qu’il est les restes survivants du maître de Sidious, Dark Plagueis. C’est une théorie massivement populaire qui a des rebondissements, mais à la base, elle prétend que Plagueis apprend à tromper la mort et à manipuler les midi-chloriens à sa guise et qu’il est parti vivre dans le bord extérieur. La théorie va au matériel canon qui dit que Palpatine était à la recherche de puissance noire dans les régions inconnues qui étaient censées être Snoke. Une théorie exceptionnelle qui aurait été magnifique si elle avait été réalisée.

